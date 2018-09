Estoril encara missão continental nesta quinta frente ao Pasching, da Áustria

O Estoril Praia terá nesta quinta-feira (22) mais uma partida decisiva, válida pelos playoffs da Liga Europa 2013/2014. E o primeiro duelo será em casa, frente ao Pasching da Áustria. Se passar desta, que é a última fase eliminatória, a equipe do litoral oeste de Portugal, alcançará a fase de grupos da competição europeia de forma inédita.

Para o jogo, o treinador Marco Silva deve ter todo elenco estorilista á disposição, podendo escalar a seu gosto a equipe lusa, que entra favorita no duelo, uma vez que seu rival vem da terceira divisão austríaca e chega como grande azarão nesta fase.

Se nada de anormal ocorrer, a equipe deve ser a mesma que vem atuando nos jogos frente ao Hapoel Hamat e na estreia da Liga diante do Nacional da Madeira. Com o trio de meias Carlitos, Evandro e João Pedro servindo Sebá no comando de ataque. Dois volantes, Felipe Anunciação e Gonçalves no meio defensivo e a linha defensiva com quatro jogadores atrás.

A equipe do Estoril após o duelo internacional volta suas atenções a Liga Sagres onde enfrenta o recém-promovido à primeira divisão Arouca, no norte português.

Conheça o FC Pasching:

FC Pasching

Estádio: Pasching Waldstadion Luftbild (7.870)

Cores: Verde e branco.

Cidade: Pasching (Interior da Áustria)

O clube da terceira divisão austríaca, sediado na cidade que leva o mesmo nome. Chega a Liga Europa, após a conquista da Taça Austríaca, frente ao tradicional Áustria Viena. O Pasching é um dos times mais jovens do país, tendo sido fundado apenas em 2007.

E conta também com um elenco jovem, com média de idade de 23,5 anos. Tendo a maioria de seus atletas austríacos. São ao todo, 20 austríacos, três croatas, um espanhol e um nigeriano que representam o clube. A maior contratação para a temporada é justamente do atacante nigeriano Otubanjo 20 anos, emprestado pelo Red Bull Salzburg e que foi revelado pelo Atlético de Madri.

É a primeira vez que a equipe chega a uma competição internacional, entrando direto na fase final de playoff como campeã da Taça nacional de seu país.

A partida de volta acontecerá na outra semana, no acanhado estádio da cidade de Pasching. Quem levar a melhor nos dois duelos, garantirá a vaga para fase de grupos da Liga Europa 2013/2014.