Estoril vence Pasching, da Áustria, e fica perto da fase de grupos da Liga Europa

O Estoril Praia recebeu nesta quinta-feira (22) o Pasching da terceira divisão da Áustria. O duelo foi válido pelos playoffs finais da Liga Europa, tendo em campo dois times sem tradição europeia, mas com muita vontade de criá-la.

A partida teve um inicio muito truncado, como era de se esperar um Estoril com mais posse de bola e o Pasching todo atrás, segurando os laterais, meias e com os pontas voltando para ajudar na marcação. Porém no minuto 10, a zaga do Pasching saiu jogando errado, o lateral Mano roubou a bola e cruzou na área para o brasileiro Evandro, que finalizou bem colocando nas redes do goleiro Berger, 1 a 0 Estoril, quebrando assim a retranca austríaca. Após o gol mais pressão amarela, Carlitos por duas oportunidades chutou perigosamente por cima da baliza, assustando o goleiro Berger.

A partida foi ficando truncada, com muitas faltas. E o Estoril com total domínio do jogo tentava ampliar. Evandro e João Pedro por duas vezes com tiros de fora da área voltaram assustaram o goleiro austríaco. E quando parecia que o jogo iria para o vestiário com apenas um a zero no placar. João Pedro aos 40 minutos fez bela jogada individual e tocou para Carlitos, o português com muita categoria recebeu o passe e finalizou, ampliando a vantagem do time da casa, 2 a 0 Estoril. E fim de primeiro tempo com boa vantagem portuguesa.

No segundo tempo, a tônica de jogo se repetiu, Estoril atacando, Pasching tentando se defender. Logo aos 50 minutos, o meia Evandro em excelente noite, finalizou com perigo, por cima do gol de Berger. E o goleiro teve de trabalhar novamente no minuto 59 em linda cabeçada de Filipe Gonçalves para ótima defesa de Berger. Na sequência João Pedro armou nova jogada e tocou para Evandro, que da entrada da área bateu com muito perigo, mas para fora do gol.

Com o passar do tempo, o time da casa foi valorizando a posse de bola e a boa vantagem no confronto, mexendo na equipe e dando ritmo a jogadores como Amado, Sebá e Gerso. Sem muito esforço ofensivo e com a inoperância do time austríaco o resultado permaneceu no 2 a 0, que garante excelente vantagem ao Estoril. Que pode até perder por um gol de diferença ou dois se marcar fora de casa, para enfim conquistar a vaga a fase de grupos da Liga Europa.