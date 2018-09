Braga vence Pandurii na Romênia e encaminha vaga para fase de grupos da Liga Europa

O time do Braga foi até a Romênia nesta quinta-feira (23) e fez o que era esperado: venceu o Pandurii e encaminhou sua vaga para a fase de grupos. Com um gol de Yazalde, o time bracarense volta para Portugal com uma boa vantagem e agora precisa apenas de um empate, no Estádio AXA, para garantir sua classificação para a próxima fase da competição.

O time português dominou boa parte do jogo, desperdiçando muitas chances que poderiam até selar sua classificação ainda neste jogo de ida. Na primeira etapa, Rúben Micael teve duas grandes chances, na cara do gol, mas desperdiçou as mesmas, uma na trave e a outra parando no goleiro Stanca, que realizou boa defesa.

No segundo tempo, logo aos seis minutos, Rúben Micael chutou forte e mais uma vez carimbou a trave. No rebote, Alan cruzou e Yazalde, sozinho, tocou para o fundo das redes, marcando aquele que seria o único gol do jogo. Após o gol, a equipe bracarense manteve a bola em seus pés e ditando o ritmo de jogo, podendo mais uma vez ampliar com Yazalde, Santos e Luiz Carlos, todos estes tendo perdido suas chances de gol.

Jesualdo Ferreira, técnico do Braga, falou sobre esta importante vitória conquistada fora de casa. "O Braga é uma equipe com responsabilidades na Liga Europa e, no início, isso pesou em alguns jogadores com menos experiência. Mas acho que a nossa equipe esteve bem, foi sempre capaz de controlar o jogo sem se desequilibrar. Essa foi a parte mais positiva do encontro para nós", declarou.

O próximo jogo entre estas duas equipes ocorrerá em Portugal, no Estádio AXA, na próxima quinta-feira (29) às 16h30. Antes da partida, Pandurii e Braga terão compromissos em seus respectivos campeonatos nacionais. O time romeno enfrentará o Concordia Chiajna, em casa, enquanto o Braga receberá a equipe do Belenenses no mesmo AXA, palco da decisão da semana que vem.