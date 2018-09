Guimarães repete formação titular, buscando segunda vitória na Liga Sagres

A equipe do Vitória de Guimarães fará neste domingo sua segunda partida na Liga Sagres 2013/2014. O duelo frente ao Nacional acontece às 13h30 horário de Brasília, no estádio da Madeira.

O treinador Rui Vitória deve manter a mesma escalação que estreou bem frente ao Olhanense em casa e garantiu três pontos na largada da competição. Se vencer o jogo deste domingo, a equipe ficará entre os líderes e manterá o 100% no campeonato nacional.

O time titular deve ser formado por: Douglas, Addy, Paulo Oliveira, Pedro Correia, Moreno, André, Leonel Olímpio, Barrientos, Crivelaro, Maâzou e Marco Matias. Destaque para Maâzou, atacante de 25 anos, nascido no Níger e o autor de dois gols na última vitória e para Barrientos meia uruguaio de muita qualidade, que são as grande esperança do time alvinegro de Guimarães para vencer o Nacional.

Após o duelo, a equipe do Vitória de Guimarães volta a campo no próximo sábado (31) em casa frente a outro Vitória, o de Setúbal.