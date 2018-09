Porto - Marítimo, Liga Sagres

Chega ao fim a transmissão da partida entre Porto x Marítimo! Muito obrigado pela sua presença! Até a próxima, grande abraço!

17:39 Com a vitória, o Porto permanece no grupo dos invictos no campeonato, junto com o líder Sporting, Rio Ave e Estoril. Já o Marítimo fica na parte intermediária da tabela.

FIM DE JOGO! Porto 3-0 Marítimo!

90+4' FUROU! Quintero bate mal para o gol e Lucho, na sobra, acaba se atrapalhando e faz com que a bola passe por baixo de suas pernas.

90+3' O tricampeão português vai administrando a posse de bola no seu campo de defesa!

90+2' PERDEU! Quintero enfia ótima bola para Lucho González, que bateu muito em baixo da bola e acabou fazendo com que ela passasse por cima do gol de Sá.

90+1' Martínez recebe na entrada da área, mas chuta por cima do gol de Sá.

90' Quatro minutos de acréscimo!

89' Iturbe aparece em impedimento no ataque do Porto.

88' No seu campo de defesa, a equipe da casa vai trocando passes, administrando o ótimo placar construído em cima do algoz do Benfica.

86' O Marítimo, aos poucos, vai tentando chegar ao ataque. O time visitante quer tentar diminuir o prejuízo nestes minutos finais de jogo.

85' CARTÃO AMARELO PARA ITURBE, por falta em Artur.

84' UUUUUUUUUUH! Depois de muitos passes trocados entre Quintero e Iturbe, o colombiano chuta forte da entrada da área e a bola passa perto das metas de Sá!

83' Brígido tenta o toque de cabeça, mas Hélton se antecipa e faz a defesa.

82' O Porto vai tocando a bola no seu campo de ataque.

81' Tudo bem com José Sá.

80' Iturbe chuta forte, Sá realiza defesa com os pés e cai no gramado, sentindo a perna direita.

78' QUASE O QUARTO! O colombiano Martínez tira de José Sá, chuta para o gol mas Ferreira tira em cima da linha!

77' Licá sai de campo muito aplaudido pela torcida, é até então o nome do jogo!

76' SUBSTITUIÇÃO NO PORTO: Sai Licá, Entra Iturbe.

75' OLHA O QUINTERO AÍ! E o Porto volta a atacar, agora com Quintero, que chuta e o goleiro defende em dois tempos.

74' Há 25 minutos que o Porto está sem chutar ao gol. Jogo bem morno até o momento.

73' QUE ISSO, BRIGIDO? O jogador do Marítimo recebeu na área e chutou muito longe!

72' UUUUUH! Alex Sandro cruzou com perigo para a área e Sá tirou a bola dos pés de Lucho!

71' Faltas cometidas: Porto 11, Marítimo 8.

70' A equipe portista vai tocando bola e segue dominando o jogo, a equipe do Marítimo não esboça nenhum tipo de reação.

68' CARTÃO AMARELO para João Luiz, do Marítimo.

66' Ataques: Porto 36, Marítimo 11. Porto se mostrando bem mais eficiente que o adversário, tanto no placar como na criatividade.

65' SUBSTITUIÇÃO NO PORTO: Sai Josué, Entra Quintero.

63' O Marítimo tenta armar uma jogada com Brigido pela direita, mas o jogador, que acabou de entrar, cruzou nas mãos de Hélton.

60' SUBSTITUIÇÃO NO MARÍTIMO: Sai Sami, Entra Brigido.

59' A equipe portista cobra curto e acaba recuando a bola para o campo de defesa.

58' Josué tenta o cruzamento e a zaga adversária desvia novamente! Escanteio!

55' Lucho tenta a enfiada de bola para Martínez, mas a zaga do Marítimo corta.

54' O Porto continua tocando a bola no seu campo de ataque! A equipe comandada por Paulo Fonseca quer o quarto gol!

52' Finalizações: Porto 13, Marítimo 1.

51' UUUUUH! Martinez corta Rozário e chuta pra fora! Quase o quarto!

49' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO PORTO! JOSUÉ! De pênalti, para a equipe do Dragão!

48' PENALTI PARA O PORTO! E CARTÃO AMARELO para Pereira, por falta em Danilo dentro da área!

47' Danilo tenta armar um ataque para o Porto, mas a zaga do Marítimo se antecipou ao cruzamento do ex-Santos.

COMEÇOU O SEGUNDO TEMPO! Porto 2-0 Marítimo!

SUBSTITUIÇÃO NO MARÍTIMO: Sai Alex Soares, Entra Heldon.

SUBSTITUIÇÃO NO PORTO: Sai Mangala, Entra Maicon.

16:46 41.009 estão no estádio. Dragão lotado para este Porto x Marítimo!!!

16:45 Tudo pronto para o início da segunda etapa!

16:42 As equipes estão de volta ao gramado.

16:36 O Porto teve amplo domínio do jogo, nesta primeira etapa. Com gols de Martínez e Licá, a equipe portista vai vencendo o Marítimo por 2 a 0 e vai seguindo na cola do Sporting, que ontem goleou a Académica, fora de casa, por 4 a 0. O grande nome deste primeiro tempo foi Licá, que além de deixar o seu tento, deu assistência para o gol do colombiano Martínez.

45+1' Fim do primeiro tempo!

45' Mais um minuto de acréscimo

44' CARTÃO AMARELO PARA JOSUÉ, por simular um pênalti. É o segundo cartão do avançado portista nesta Liga Sagres.

43' Lucho tenta o chuveirinho, mas cruza nas mãos de José Sá.

42' Posse de bola: Porto 70%, Marítimo 30%.

41' Faltas cometidas: Porto 7, Marítimo 4.

40' O Marítimo tenta a reação tocando a bola no seu campo de ataque, mas logo é desarmado pela zaga portista.

39' CARTÃO AMARELO PARA ROZÁRIO.

38' Gol impedido do Porto! Em cobrança de falta, Martínez cabeceia para o fundo das redes, mas estava em posição ilegal e foi flagrado pelo assistente.

37' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO PORTO! LICÁ! Danilo recebe ótima bola de Josué, infiltra na área do Marítimo e toca para Licá, para ampliar o marcador! PORTO 2-0 MARÍTIMO!

36' O Jogador do Marítimo se levanta, tudo bem com ele.

35' Jogo parado. Briguel caído no gramado.

34' Na cobrança do escanteio, Artur cabeceia pra fora.

33' Hélton! Em cobrança de falta, o goleiro portista espalma para a linha de fundo. Escanteio para a equipe visitante.

32' UUUUH! Martínez recebe ótimo cruzamento de Alex Sandro e cabeceia pra fora!

28' Mesmo após o gol, o Porto permanece tocando a bola no seu campo de ataque!

27' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO PORTO!!!!!!! MARTÍNEZ! Licá realiza grande jogada pela esquerda, passa pelos defensores do Marítimo e toca para Martínez, que apenas tem o trabalho de empurrar para as redes! PORTO 1-0 MARÍTIMO!

25' SÁ DE NOVO! Em jogada individual, Martinez entra na área, toca para Josué, que de primeira cruza para o colombiano, que tenta a cabeçada e o goleiro defende!

22' A equipe do Porto realizou, nos últimos 16 minutos, 11 ataques, enquanto o Marítimo apenas se defende.

20' Licá tenta lançamento pra área, mas a bola acaba saindo pela linha de fundo.

18' Posse de bola: Porto 69%, Marítimo 31%. Domínio portista!

17' O Porto permanece trocando passes em seu campo de ataque.

16' Finalizações: Porto 6, Marítimo 0.

15' SÁ! Danilo chuta forte e José Sá realiza boa defesa!

13' Faltas cometidas: Porto 3, Marítimo 1.

12' PERDEU! Alex Sandro toca para Josué que, sem goleiro, acabou sendo travado por Rozário e chuta pra fora!

11' O Marítimo tenta responder com Briguel, que cruza na área mas Danilo afasta.

10' UUUUUUH! Licá toca para Josué, que pega de primeira e chuta para fora! Quase o Porto abre o placar!

9' Licá arrisca de longe e Sá, ligado, realiza a defesa.

8' A zaga do Porto deu bobeira e quase Artur chega ao ataque.

5' Briguel cobra lateral e Mangala se antecipa no corte.

3' Alex Sandro tenta armar jogada com Licá, mas perde a bola e comete a falta.

2' O Porto vai tocando a bola no seu campo de ataque.

15:45 BOLA ROLANDO! Começou! PORTO x MARÍTIMO!

15:44 Tudo pronto para o início do jogo.

15:42 MARÍTIMO ESCALADO! José Sá, Ferreira, Márcio Rozário, Rossi, Briguel, Pereira, Luiz, Alex Soares, João Luiz, Sami, Derley, Artur.

15:40 PORTO ESCALADO! Helton, Alex Sandro, Mangala, Otamendi, Danilo, Defour, Fernando, Lucho González, Josué, Martínez, Licá.

15:30 Os jogadores das duas equipes estão em trabalho de aquecimento.

15:25 Jorge Ferreira é o árbitro escalado para este jogo. Seus auxiliares serão Cristóvão Muniz e Nuno Eiras. O quarto árbitro é Luís Pais Ramos.

15:20 Já o Marítimo jogou em seu estádio contra a equipe do Benfica e se deu bem. Mesmo não tendo dominado o jogo, foi eficiente nas raras oportunidades que tiveram e consolidaram a vitória pelo placar de 2 a 1. Confira os gols desse jogo!

15:15 No último domingo (18), no seu primeiro jogo pela Liga, o Porto chegou a 1500 vitórias no campeonato português. Confira os gols de Vitória de Setúbal 1-3 Porto, ótimo jogo realizado no Estádio do Bonfim, em Setúbal.

15:10 Boa tarde, amigo conectado na VAVEL Brasil! Estamos começando agora a transmissão da segunda rodada da Liga Sagres 2013/2014, que reúne os times do - atual tricampeão português, e a equipe do Marítimo, que venceu em casa o Benfica no seu primeiro jogo da Liga. Este jogo será disputado no Estádio do Dragão e a bola vai rolar às 15h45, horário de Brasília!