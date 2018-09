Soberano em campo, Porto vence Marítimo na estreia em casa

Com ambas equipes vindo de bons resultados, o Estádio do Dragão recebeu neste domingo (25) Porto e Marítimo. Querendo a segunda vitória para manter o 100% neste inicio de competição, o Porto repetiu a equipe que venceu o Setúbal na última rodada. Já o Marítimo, que vinha de êxito sobre outro gigante Benfica, também manteve o time titular tentando beliscar um pontinho na cidade do Porto.

A partida começou como de costume, o Porto a frente buscando gol e o Marítimo no seu 4-5-1 marcando a equipe azul e branca. A primeira chance chegou aos oito minutos, Licá bateu de fora da área e José Sá fez boa defesa. Na sequência pressão do Porto, Jackson Martínez por duas vezes e Josué (jogando muito bem na ponta direita) obrigaram o jovem goleiro José Sá a fazer boas defesas. O gol parecia questão de tempo e no minuto 26, Licá recebeu na ponta esquerda, ganhou da marcação e cruzou na área para Jackson Martínez empurrar para as redes, 1 a 0 Porto.

Aos 30 minutos, boa jogada de Danilo na direita que rolou a Lucho que recebeu na área e bateu travado na defesa. Só aos 33 minutos o Marítimo teve a primeira chance, Arthur cobrou falta lateral e Mangala afastou o perigo, salvando o Porto. Na sequência Josué fez lindo lançamento a Danilo, que novamente cruzou na área, a zaga falhou e Licá finalizou para as redes, 2 a 0 Porto. Após o gol o time da casa trocou passes controlou o jogo e saiu do primeiro tempo com um bom futebol e uma excelente vantagem no placar.

Na segunda etapa, no minuto 47, Otamendi faz linda jogada no ataque após escanteio e Danilo Pereira o derrubou na área, pênalti. Que Josué não desperdiçou, goleiro num canto, bola no outro e 3 a 0 Dragões. Aos 51 minutos, o colombiano Jackson Martínez recebeu lançamento tirou de Igor Rossi e bateu por cima do gol. O Marítimo trocou titulares e começou enfim a jogar com três atacantes, marcando em cima e tendo mais posse, mas a criatividade era pequena e somente em um lance de falta, Ruben Miranda finalizou travado na defesa portista.

O Porto segurava o jogo, trocava passes e esperava os espaços cedidos pelo time visitante. No minuto 71, Alex Sandro cruzou na área e José Sá defendeu antes da chegada de Lucho. E cinco minutos depois, Quinteiros recebeu na entrada da área, tirou da marcação e bateu com categoria para linda defesa de José Sá. Que teve trabalho novamente em passe de Quinteiros para Lucho, em que o capitão chutou para nova defesa de José Sá a escanteio. Na cobrança à última chance de gol o zagueiro do Porto, Maicon cabeceou forte, mas para fora, no canto direito do goleiro. Fim de jogo e tranquila vitória portista, que segue a sua luta pelo tetra.