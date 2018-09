Benfica vira nos últimos minutos e vence a primeira na Liga Sagres; Sporting goleia novamente

Fim de semana repleto de emoções na Liga Sagres. Pela segunda rodada da competição, depois de estar perdendo até 46 minutos do segundo tempo, o Benfica foi buscar o empate nos acréscimos e, no último lance da partida, conseguiu uma heroica virada em cima do Gil Vicente, em casa, selando assim sua primeira vitória no Campeonato Português.

Já o Sporting foi até Coimbra e não teve problemas para golear o time da casa, Académica, algoz dos sportinguistas na Taça de Portugal 2011/2012. Com a vitória, os Leões permanecem invictos e assumem a liderança do Portuguesão, com mais saldo de gols do que os também invictos Rio Ave, Estoril e Porto - que venceu o Marítimo neste domingo por 3 a 0.

No Duelo entre Deus e Jesus, Benfica vence no final e acaba com a maldição dos acréscimos

Na Luz, Benfica e Gil Vicente duelaram, neste domingo (25), pela segunda rodada da Liga Sagres, e o time da casa levou a melhor com méritos. Depois de estar perdendo até os 46 minutos do segundo tempo, o time comandado por Jorge Jesus conseguiu empatar o confronto com Markovic, estreante na Liga, aos 47, após receber ótimo passe de Djuricic. E aos 49 minutos, no último lance do jogo, Lima recebeu ótimo cruzamento de Sulejmani e testou para o fundo do gol, selando a primeira vitória do Benfica. O Gil Vicente marcou aos 25 minutos da segunda etapa, com Viana, que saiu na cara de Artur após falha de Maxi Pereira.

Um dos grandes responsáveis pela virada heroica do time benfiquista, ao colocar Markovic, Djuricic e Sulejmani na segunda etapa, Jorge Jesus falou um pouco sobre a primeira vitória de seu time.

"Foi uma das vitórias mais saborosas da minha carreira. Não foi arrancada a ferros, foi arrancada com uma convicção e uma crença muito grande da equipe. O futebol é isto mesmo. Os jogadores estão muito confiantes, sabem do que são capazes de fazer. O Gil Vicente fez o seu trabalho, aquilo que lhe competia. Tenho de agradecer aos torcedores, que estiveram sempre com a equipe, estiveram até ao último minuto sempre incentivando. Uma vitória assim moraliza-nos muito mais que se tivéssemos goleado", afirmou ocomandante encarnado em entrevista coletiva.

Sporting goleia novamente e segue na ponta da Liga Sagres

Neste sábado (24) o Sporting viajou até Coimbra e saiu com os três pontos na mala. Com gols de Carrillo, Marcos Rojo, Silva e Montero (estes dois últimos de pênalti), os Leões construíram a goleada através da grande eficiência apresentada dentro de campo. O técnico dos sportinguistas, Leonardo Jardim, repetiu a tática que goleou o Arouca na primeira rodada e obteve novamente sucesso frente ao time de Coimbra. Já a Académica, terminou a partida sem assustar o time de Lisboa e ainda com um jogador a menos, já que Marcelo Goiano foi expulso aos 52 minutos de jogo.

Carrillo falou um pouco sobre a vitória sportinguista. "Estamos trabalhando muito bem e o apoio dos torcedores tem sido muito importante. Temos de continuar a trabalhar sério, as coisas estão saindo bem. É preciso seguir neste caminho", declarou à rede portuguesa Sport TV.

Pela terceira rodada da competição, Sporting e Benfica se enfrentarão no José Alvalade, sendo este o primeiro grande clássico da Liga Sagres 2013/2014. O jogo será no próximo sábado (31) às 16h, com transmissão minuto a minuto da VAVEL Brasil.