Segundona portuguesa mantém líderes e segue equilibrada

A terceira rodada da Segunda Liga portuguesa foi completada nesta segunda-feira (26) com dois jogos restantes. Vitória do Benfica B, 3 a 0 no Portimonense, e empate do Porto B frente ao Penafiel, no duelo de líderes.

Com os resultados de toda rodada, a classificação aponta a permanência dos líderes Moreirense, Penafiel e Porto B, seguidos de perto por Chaves, Atlético, Leixões e União da Madeira. E uma série de equipes emboladas a partir da parte média para baixa de tabela.

O destaque na parte baixa da tabela fica para o Santa Clara, que saiu da marca de zero pontos ao empatar com o Feirense fora de casa. E para o Beira-Mar, que segue a fraca campanha na competição, com apenas dois pontos em quatro jogos. A próxima rodada acontecerá no sábado (31) e domingo (1), prometendo equilibrar ainda mais este início de segundona em Portugal.

Resultados:

União da Madeira 1 x 1 Moreirense

Atlético 0 x 0 Beira Mar

Chaves 1 x 0 Marítimo B

Feirense 1 x 1 Santa Clara

Sporting B 1 x 0 Trofense

Farense 0 x 0 Aves

Viseu 2 x 1 Tondela

Covilhã 2 x 0 Braga B

Benfica B 3 x 0 Portimonense

Porto 0 x 0 Penafiel

Tabela:

1 Moreirense 10

2 Penafiel 10

3 Porto B 10

4 Chaves 9

5 Atlético 8

6 Leixões 7

7 União Da Madeira 7

8 Covilhã 6

9 Braga B 6

10 Sporting B 6

11 Tondela 6

12 Benfica B 5

13 Aves 5

14 Portimonense 4

15 Marítimo 4

16 Viseu 4

17 Trofense 2

18 Beira Mar 2

19 Feirense 2

20 Farense 2

21 Santa Clara 1

22 Oliveirense 1