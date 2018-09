Com boa vantagem, Estoril enfrenta Pasching na Áustria nesta quinta

A equipe do Estoril Praia joga nesta quinta-feira (29) a segunda e decisiva partida do playoff final para a fase de grupos da Liga Europa. Após vencer o primeiro duelo pelo placar de 2 a 0, a equipe lusa pode até perder por um gol de diferença ou dois, desde que faça gols na casa do adversário, para sair da Áustria classificada.

Para o confronto diante do Pasching, time da terceira divisão local, a equipe comandada pelo treinador Marco Silva deverá ter escalação semelhante a que venceu o time austríaco na partida de ida.

Ainda sem Babanco com um problema na mão, Mano ganha a vaga na lateral direita e Anderson Luís vai para a esquerda. Na frente o trio de meias, Carlitos, Evandro e João Pedro municiarão o único atacante do time neste jogo, Luís Leal.

Preparado para a partida histórica, que pode colocar o time pela primeira vez em um torneio europeu na fase de grupos, o treinador Marco Silva comentou sobre a expectativa do time para o duelo“A nossa motivação está muito alta. Temos uma vontade grande de estar na fase de grupos e sei que, a exemplo do que aconteceu na primeira partida, vamos dar uma boa resposta neste duelo em Pasching”.

Após o confronto no estádio Waldstadion Luftbild,o Estoril volta suas atenções ao campeonato nacional, onde no domingo (1) encara a Acadêmica em casa, em jogo que encerra a terceira rodada da Liga Sagres.