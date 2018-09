Vitória de Guimarães acerta a contratação de André Santos

O meia e volante português André Santos, de 24 anos, se desligou do Sporting Lisboa e acertou sua ida para o Vitória de Guimarães.

André, foi durante muito tempo titular nos Leões, porém na última temporada perdeu espaço, foi emprestado e teve seu contrato rescindido, ficando livre para acertar com o clube alvinegro. Admirador do futebol do atleta, o treinador Rui Vitória, poderá enfim contar com mais um reforço em seu pequeno e jovem elenco.

André Santos foi revelado no Lourinhanense e chegou ao Sporting ainda na base em 2000, onde permaneceu durante treze anos. Na última temporada, o atleta disputou por empréstimo o campeonato espanhol pelo Deportivo La Coruña e agora assina um vínculo de dois anos com o Vitória de Guimarães.

Liga Sagres

A equipe do Vitória de Guimarães recebe neste domingo o Vitória de Setúbal. Com quatro pontos na competição, a equipe visa se manter entre os primeiros da tabela, uma vez que tem por objetivo primeiro, se afastar do rebaixamento e se possível brigar por uma vaga na Liga Europa.