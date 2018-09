Estoril vence Pasching novamente e está classificado à fase de grupos da Liga Europa

Todas as partidas do playoff final da Liga Europa aconteceram nesta quinta-feira (29). E na cidade de Pasching, na Áustria, a decisão de um deles. De um lado o Estoril, que venceu a ida pelo placar de 2 a 0 em casa e poderia até perder por dois gols, desde que marcasse um na casa do rival. E do outro o Pasching, da terceira divisão local que com o placar desfavorável não tinha outra opção, a não ser ataque.

No jogo, Carlitos, Evandro e Anderson Luis foram poupados, de resto time titular do Estoril frente ao Pasching, que precisando de uma boa vitória partiu para cima. Aos cinco minutos de jogo, Petrovic arriscou de fora da área e viu a bola raspar na trave do goleiro Vagner, que no minuto 12 apenas observou o zagueiro Kablar cabecear perigosamente a seu gol, assustando o goleiro brasileiro. Até então, apenas o Pasching jogava com 72% de posse bola. Porém, na primeira chance real de gol do Estoril, Luís Leal, centroavante do time português, cobrou falta com muita força colocando na rede de Berger, 1 a 0 Estoril.

Eram necessários agora quatro gols para a classificação dos austríacos, isso sem levar mais nenhum. O que não desanimou o time da casa, que com o volante Perchtold finalizou por cima do gol, novamente com certo perigo ao goleiro do Estoril. Com o passar do tempo, a equipe portuguesa foi retendo mais bola e controlando o jogo e o primeiro tempo terminou 1 a 0 para os portugueses.

Na segunda etapa o jogo ficou brigado, muitos erros de passes e pouca criatividade de ambos os lados. O Estoril mais tranquilo em campo, chegou naturalmente ao segundo gol, em um saída errada da defesa rival, o atacante roubou a bola avançou e tocou na saída do goleiro Berger, 2 a 0 Estoril.

Com a classificação praticamente garantida, a equipe lusa recuou, fechando os espaços e complicando as ações ofensivas do Pasching, que também esbarrava em suas sérias limitações técnicas. Porém, no minuto 57 Sobkova recebeu em boa jogada individual tirou dois marcadores do Estoril e finalizou nas redes de Vagner, 2 a 1. Com o primeiro gol em competições internacionais de sua história, a equipe da casa se animou partindo para cima, mas esbarrou na eficiente marcação amarela, que bem postada segurava a proposta ofensiva de jogo austríaca.

Por três oportunidades em chutes de fora de área, o Pasching teve a chance de empatar de jogo. Sobvoka, Mösner e Casanova finalizarem pertinho do gol de Vagner, preocupando o goleiro brasileiro, mas no final do jogo a partida ficou mesmo no 2 a 1 Estoril. Que classificado espera nesta sexta-feira (30) o sorteio para conhecer seus adversários. E espera que sorte o acompanhe como nos sorteios dos playoffs, para quem sabe poder brigar por uma vaga na fase 32 avos de final.