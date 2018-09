Belenenses enfrenta Nacional, na busca dos primeiros pontos na Liga Sagres

A equipe comandada pelo treinador holandês Van Der Gaag enfrenta neste domingo (1) o Nacional em casa, no estádio Rastelo. A partida é de suma importância ao time de Belém, que busca somar os primeiros pontos na tabela de classificação.

Desde que voltou da segunda divisão, o Belenenses apenas perdeu. 3 á 0 na estreia para o Rio Ave e 2 á 1, com gol tomado no finalzinho de jogo contra o Braga. O que acende a luz amarela no clube e traz a tona a grande possibilidade de rebaixamento.

Querendo afastar a crise, com uma vitória sobre o Nacional, o treinador da equipe não poderá contar com o capitão Duarte Machado e o volante Eggert Jonsson, a maior contratação do time para a temporada, ambos por contusão.

Em contra partida, tem confirmada a presença de seus dois melhores meias, o islandês Danielsson e o português Miguel Rosa. A provável escalação titular para o duelo frente ao time da Madeira, deve ser esta: Jones, Paulo Jorge, Kay, João Meira, Fernando Ferreira, Diakité, Tiago Silva, Fredy (Rambé), Miguel Rosa, Danilesson, Deyverson (Tiago Caeiro).

Após o jogo frente ao Nacional, o Belenenses encara a Acadêmica de Coimbra pela sequência da Liga Sagres. O Nacional joga contra o Arouca.

Reforço

O atacante João Pedro acertou sua transferência para o Belenenses nesta sexta-feira (30). Jogador de 27 anos ex-Naval e Braga, João não teve muita sequência no time minhoto, que agora o repassa por empréstimo ao clube do Rastelo. Sonho antigo do treinador Gaag, ele deve reforçar a equipe no confronto ao Nacional, iniciando no banco de reservas.