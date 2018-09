Benfica e Sporting empatam no primeiro clássico da Liga Sagres

Em jogo válido pela terceira rodada da Liga Sagres, Sporting e Benfica empataram por 1 a 1 no primeiro clássico da temporada 2013-14. Em jogo com oportunidades para ambos os times e com excelente público.

Após o jogo, o treinador do Benfica, Jorge Jesus, mostrou-se bastante satisfeito com o empate, porém criticou o desempenho da arbitragem.

"Um dérbi dentro do que se esperava. No primeiro tempo tivemos alguma dificuldade de comandar o jogo. O Sporting foi uma equipe muito mais eficaz e teve vantagem no controle de jogo. Sem ter muitas situações de gol, ainda sofremos um gol que me pareceu em posição irregular. Não tivemos sorte, precisei tirar Enzo, Sálvio e Gaitán, todos eles com problemas físicos. De qualquer maneira, fomos melhores no segundo tempo, fizemos um gol e tivemos outra oportunidade, e poderiamos ter tido outra, se a arbitragem visse a "gravata" que foi aplicada em Cardozo, marcando a penalidade máxima."

O gol irregular, o qual Jorge Jesus se referiu, foi marcado pelo colombiano Fredy Montero, aos 10 minutos do primeiro tempo após cruzamento de André Martins. O gol de empate do Benfica só veio aos 20 minutos da segunda etapa, com belo gol do jovem sérvio Lazar Markovic.

Com o empate, o Benfica ocupa a 6ª colocação e na próxima rodada recebe o Paços de Ferreira no Estádio da Luz, que será realizada daqui a duas semanas no dia 15 às 12h, horário de Brasília. Essa data e horário será a única da Liga Sagres, portanto todas as equipes atuarão. Por sua vez, o Sporting, líder provisório, visitará o Estádio José Arcanjo na cidade de Olhão, onde enfrentará o Olhanense.