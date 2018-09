Nacional vence Belenenses dentro do Restelo

O Nacional foi um visitante bem indigesto para o Belenenses. Dentro do Restelo, a equipe da Ilha da Madeira conquista uma importante vitória pelo placar de 3x2, conquistando sua primeira vitória na Liga Sagres 2013-14. Por sua vez, o Belenenses segue sem vencer na competição.

Em jogo movimentado, ambas as equipes tiveram boas oportunidades de gol, brilhou a estrela do atacante angolano Mateus, que marcou dois gols na equipe do Belenenses, que se mostrou sempre inferior ao clube da Ilha da Madeira. O time do Belenenses ainda teve o seu goleiro, o inglês Matt Jones expulso logo aos 12 minutos do segundo tempo.

Na próxima rodada, o Belenenses, penúltimo na classificação jogará contra o Académica, em Coimbra. O Nacional por sua vez é o oitavo na classificação e jogará em sua casa, na Ilha da Madeira, contra o recém promovido Arouca.