Salvio e Cortez fora da lista da Uefa

Salvio e Cortez são as grandes ausências na lista de inscritos entregue, nesta terça-feira (03), pelo Benfica, tendo em vista as competições europeias: o extremo argentino lesionou-se com gravidade no «derby» frente ao Sporting e enfrentará uma operação cirúrgica com um período de reabilitação que durará cerca de seis meses. Se Salvio foi excluído da lista por culpa de uma problemática ruptura do ligamento cruzado anterior (lesão que afectou a carreira do brasileiro Ronaldo, o fenómeno) já Cortez fica de fora por opção técnica, muito por culpa da contratação de última hora, Siqueira, que assinou pelas águias nos últimos cartuchos da janela de transferências.

O facto de Cortez ter sido preterido por Jorge Jesus em detrimento de Siqueira demonstra, sem sombra de dúvidas, que o lateral emprestado pelo São Paulo não convenceu o ténico encarnado: três jogos oficiais a contar para a Liga Zon Sagres e três exibições abaixo do exigido – posicionamento deficiente, fraco índice defensivo e muitas dificuldades no processo de adaptação ao futebol europeu.

O lateral do Rio de Janeiro passa assim de titular a preterido, situação que reflecte bem a falta de confiança que o treinador tem em relação ao reforço. Siqueira afigura-se assim como o dono da lateral esquerda, que ficará finalmente entregue a um jogador que o Benfica já pretendia há dois anos, mas que só agora pôde contratar. Além das ausências de Salvio e Cortez, também o central sérvio Mitrovic e o avançado ex-River Plate, Funes Mori, ficaram de fora da lista enviada à Uefa.