Porto apresenta lista de jogadores para Champions League sem Kelvin

O Futebol Clube do Porto apresentou nesta terça-feira (3) a lista de jogadores selecionados para atuar na fase de grupos da Champions League. Entre as maiores novidades, está a ausência do atacante brasileiro Kelvin, herói do time na conquista do último título português.

A equipe lusa enfrentará no grupo G os russos do Zenit, os austríacos do Áustria Viena, além do Atlético de Madrid. A estreia na competição europeia será no dia 18 de setembro, frente ao Viena fora de casa.

A Liga dos Campeões é um dos grandes objetivos portistas para a temporada. Apesar de reconhecer à força de seus rivais. A diretoria e a comissão técnica, planejam chegar ás fases finais da competição mais importante da Europa. No ano passado, a equipe parou nas oitavas de finais, sendo eliminada pelo Malagá (ESP).

Confira a lista de atletas relacionados pelo Porto:

Goleiros: Hélton e Fabiano.

Laterais: Fucile, Danilo e Alex Sandro.

Zagueiros: Otamendi, Mangala, Maicon, Reyes.

Volantes: Fernando, Defour e Herrera.

Meias: Lucho, Quinteiro, Josué, Izmailov e Ricardo.

Atacantes: Licá, Jackson Martínez, Varela e Ghilas.