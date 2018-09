Vítor e Piris são apresentados oficialmente (Fonte: DN Desporto) Vítor e Ivan Piris acertam com o Sporting

Lateral direito paraguaio, revelado no Cerro Porteño e com passagens discretas pelo São Paulo e pela Roma acerta por empréstimo com os Leões; já Vítor é um meio campista que atuava no Paços de Ferreira e foi destaque da equipe nas duas últimas temporadas