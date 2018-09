Guimarães contrata cinco reforços para sequência da temporada

O Vitória de Guimarães anunciou nesta semana cinco reforços para a sequência desta temporada. Longe de realizar grandes investimentos, a equipe trouxe novos jogadores visando a sequência de competições neste ano, que reserva ainda as disputa da Taça de Portugal, Taça da Liga, Liga Europa além da Liga Sagres, em andamento.

No último dia de contratações deste semestre, o treinador Rui Vitória ganhou reforços importantes, como o volante Tiago Rodrigues - adquirido pelo Porto junto ao Guimarães, no final da última temporada, mas que volta por empréstimo ao clube alvinegro, após não ter sido aproveitado pelo treinador Paulo Fonseca.

Junto dele, o zagueiro Abdoulaye de 22 anos e que também chega por empréstimo do Porto, o beque vem para jogar ao lado de Paulo Ferreira, grande revelação da zaga vimaranense. Fora os dois portistas, a equipe adquiriu 50% do atacante de Burquina Fasso, Nii Plange de 24 anos e que pertencia ao Sporting B. Além do meia congolês Chris Malonga de 26 anos, que estava no Mônaco e participou da campanha de acesso à primeira divisão francesa.

Na terça-feira (3) com a janela fechada, o clube ainda anunciou sua quinta contratação. O zagueiro brasileiro Jean Pablo, de 26 anos, que veio do Monte Azul. O zagueiro estava sem contrato no time do interior paulista e pôde ser adquirido após o encerramento do período de transferência.

A equipe que sofreu na última rodada uma goleada em casa, frente ao Vitória de Setúbal, teve uma semana cheia, de treinos fortes, visando a recuperação no campeonato português no próximo dia 15, diante do Rio Ave fora de casa.