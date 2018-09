Nuno Piloto é o novo reforço da Académica

Académica continua a preparar a seguinte jornada da Liga Zon Sagres, onde terá que defrontar aos Belenenses no estádio Cidade de Coimbra, no domingo (14) às 15:45. A equipa que na visita ao Estoril conseguiu o primeiro ponto e o primeiro golo da presente época, agora trabalha com o objetivo de obter os primeiros três pontos, ao tempo que tentaram melhorar a imagem mostrada nas jornadas iniciais.

A boa notícia para Conceição chegou desde seu antigo clube. Nuno Piloto, quem saiu de Olhanense e agora estava sem contrato, assino pelas três próximas épocas. O jogador que já conhece bem Coimbra, pois entre 2002 e 2009 formou parte do plantel dos ‘estudantes’. " Quero voltar a ser feliz neste clube" , afirmou o novo reforço do time de Coimbra em entrevista.

Após de um ano em Grécia e as três épocas em Olhão, o médio afirma que quer ‘voltar a ser feliz neste clube, como já fui’. Nuno era um jogador desejado pelo próprio presidente da entidade e agora reforçará uma zona que nas últimas épocas não tem tido grande estabilidade, tendo sido sempre alvo de alterações em quase todos os jogos.

Além da contratação do Piloto, o treinador dos ‘estudantes’ voltou a ver como Makelele treinava com o resto do plantel e parece que sua recuperação completa está perta . Porém, Alexandre continua seu trabalho afastado do grupo, igual que o Halliche, ainda bem que o preparador de Briosa tem podido vê-lo correr sobre a relva da Academia. O médio ainda não se estreou com a camisola preta de Académica e tudo aponta a que ainda os adeptos deveram esperar por ver esse momento