Estoril aproveita semanas de folga para recuperar atletas e se preparar para sequência da temporada

Após uma semana livre de treinos, a equipe do Estoril Praia pôde recuperar seus jogadores para a sequência da temporada 2013/2014. Foram ao todo três semanas com jogos às quintas e domingos ou segundas, que deixaram cansado o pequeno elenco canário.

Nesta última semana, muito descanso e preparação para a nova maratona, que terá inicio á partir do dia 15, quando a equipe encara o Braga em casa e depois fará sua estréia na Liga Europa no dia 19, também em Estoril perante o tradicional Sevilha (ESP).

Pensando nisso, o treinador da equipe Marco Silva realizou na última sexta-feira (6) uma partida amistosa frente ao time do Benfica B, 13°colocado na Segunda Liga Portuguesa. Com vários reservas e garotos como o brasileiro Gladstony e as novas contratações como Bruno Alves e João Coimbra, a equipe saiu de campo derrotada, pelo placar de 3 a 1.

Mesmo diante do mal resultado, o treinador aprovou a dedicação e algumas atuações individuais. Afinal, o jogo teste valia para observações, visando opções no banco para vencer partidas ou para substituírem possíveis lesionados ou suspensos.

A equipe do Estoril, inicia agora mais uma semana focada nos treinos, buscando se manter nas primeiras posições da Liga Sagres e quem sabe surpreender na estreia da chave H da Liga Europa.