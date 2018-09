Olhanense se prepara para encarar o Sporting

No próximo domingo (14), Olhão receberá a um Sporting em estado de felicidade, após de obter 7 pontos nas três primeiras jornadas. Mas os locais também têm boas razões para estar contente, quatro pontos sobre os nove possíveis, e com o problema do centro da defesa resolvido no plantel do Abel Xavier.

Parece que Ricardo Ferreira, Mladen e Cica estarão prontos para defrontar aos ‘leões’ de Leonardo Jardim, pelo que o treinador rubronegro poderá pôr uma defesa com mais garantias do que pensava depois de ver como o sueco e o romeno saíram lesados do jogo de treino do Olhanense contra o Portimonense na passada sexta-feira, onde os de Portimão venceram por um golo a cero no José Arcanjo.

Além das recuperações do jogadores das respetivas lesões, Abel Xabier continua com as observação de jogadores com a ideia de reforçar ainda à equipa. Nesta semana o croata Tin Karamatic, de 20 anos e central, acompanhou os treinos do Olhanense junto ao brasileiro Wanderson, extremo com experiencia na Africa do Sul.

Quando faltam três dias para o jogo e o treinador rubronegro deve comprovar o estado de forma dos seus jogadores internacionais (Mehmeti e Koné), que desde hoje voltam a estar disponíveis nos treinos com o resto do plantel, e decidir se volta a confiar nos onze homens de há duas semanas contra o Martímo.

Pelo último lembrar que o jogo será no domingo as 17:45 no estádio José Arcanjo e que os bilhetes já estão a ser vendidos a preços que vão desde os 5 euros para sócios até um máximo de 20 para o público em geral.