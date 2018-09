Bruno Sabino fica a disposição e Diogo Rosado é baixa para o jogo do Setúbal contra o Marítimo

Nos trabalhos realizados nesta quarta e quinta-feira (11 e 12) no Vale da Rosa, o técnico do Vitória de Setúbal, José Mota, pode contar com mais dois jogadores na montagem do time para os próximos jogos.

O atacante Bruno Sabino ficou de fora dos treinamentos no início da semana devido a problemas físicos, mas sem maior gravidade o brasileiro voltou a se preparar com o restante do elenco e não preocupa. Outro atleta que esteve de volta aos treinos foi o goleiro Adilson. No entanto, o ex-Friburguense possuí limitações físicas e sua carga de treinamento está aumentando aos poucos.

Diogo Rosado passa por caminho inverso. O meio campista ex-Sporting e Blackburn Rovers sentiu uma lesão muscular na perna direita e está em tratamento. Com isso ele fica vetado do duelo do próximo domingo contra o Marítimo, no Bonfim. O jogador recém contratado ainda não estreou com a camisa dos sadinos. Na goleada contra o Guimarães na última rodada, o armador não saiu do banco de reservas e ainda não disputou nenhum minuto pelo Vitória de Setúbal.