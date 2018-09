Líderes tropeçam e segundona portuguesa fica cada vez mais equilibrada

A sexta rodada da Liga Cabovisão foi completada neste domingo (15). Com algumas equipes já tendo atuado pela sétima rodada (que teve quatro jogos antecipados no último final de semana), a tabela está um pouco diferente, mais equilibrada e cada vez mais imprevisível.

Com um jogo a mais, a equipe do Moreirense segue na ponta após o empate frente o antigo líder Porto B, que perdeu a oportunidade de voltar à liderança. Quem também perdeu a chance de liderar a competição é o Leixões, que foi goleado impiedosamente pelo Benfica B, 5 a 1 (com destaque para a estreia do argentino Funes Mori, que marcou seu gol pela equipe B lisboeta). Outros times como Penafiel e Tondela também perderam e quem agradece é o Sporting de Covilhã de chega aos 12 pontos e entra na briga pelas vagas a Liga Sagres 2014/2015.

Na parte de baixo da tabela, Feirense e Oliveirense venceram, saindo do sufoco das últimas colocações e empurrando ladeira a baixo times como AC Viseu, Trofense, Farense e o tradicional Beira-Mar. Que continua sua saga de maus resultados, estando na penúltima colocação.

A próxima rodada, acontece na quarta-feira (18) com o complemento da sétima rodada, com mais sete jogos. Com destaque para Penafiel x Beira-Mar e Marítimo B x Porto B, que se vencer voltará à liderança isolada da Liga Cabovisão.

Resultados:

Porto 0 x 0 Moreirense

Beira-Mar 0 x 1 Portimonense

Oliveirense 3 x 2 Tondela

Feirense 1 x 0 Braga B

União da Madeira 0 x 1 Marítimo B

Atlético 1 x 0 Aves

Trofense 0 x 0 Penafiel

Farense 1x 1 AC Viseu

Sporting B 2 x 1 Santa Clara

Chaves 0 x 2 Sporting Covilhã

Benfica B 5 x 1 Leixões

Tabela:

1 Moreirense 14

2 Porto B 14

3 Leixões 13

4 Sporting Covilhã 12

5 Penafiel 12

6 Tondela 12

7 Chaves 12

8 Atlético 11

9 Portimonense 10

10 Benfica B 9

11 Braga B 9

12 Sporting B 9

13 Marítimo B 8

14 União da Madeira 7

15 Santa Clara 7

16 Oliveirense 7

17 Feirense 6

18 Aves 5

19 AC Viseu 5

20 Trofense 4

21 Beira-Mar 3

22 Farense 3