Austria Viena - FC Porto, assim acompanhamos

21:59. O treinador do FC Porto deixou, no rescaldo do jogo, elogios à formação do Austria Viena e, de forma pragmática, congratulou-se com a vitória: «Conseguimos o nosso objectivo, de forma difícil. Estávamos alertados para as dificuldades e comprovámos que esta equipa tem qualidade. Tirando a parte inicial, fizemos um jogo equilibrado, pragmático e inteligente».

21:44. O FC Porto era favorito mas as palavras de Helton e Paulo Fonseca caíram que nem uma luva na história do jogo: ninguém ganha partidas apenas pela reputação. E assim foi, o Austria Viena entrou bem, mostrou-se corajoso e com vontade de entrar a ganhar. A primeira parte foi dividida mas sempre com um sinal mais para os austríacos, que taparam os caminhos da sua baliza e dificultaram a circulação de bola dos visitantes. Depois, na segunda parte, surgiu o comandante da tropa, Lucho, a inventar um lance de perigo e a marcar a passe de Danilo. O jogo nunca foi fácil para os dragões, que suaram mais que o previsto, mas o importante foi obtido: 3 pontos.

90+5'. Termina a partida no Ernst Happel! A capital da Áustria continua a ser uma boa paragem para a equipa do FC Porto, que continuará a relembrar a cidade como um amuleto de sorte e de vitória. 0-1 para a formação de Paulo Fonseca que se estreia com uma vitória na Liga dos Campeões. Lucho foi o homem-golo e o cérebro da equipa!

90+3'. Boa oportunidade para Jackson! O avançado foge à marcação e remata mas a dobra do jogador adversário foi impecável.

90'. Vão-se jogar mais três minutos.

90'. Falta dura de Mangala, entrada em voo sobre Okotie, de joelho em riste. Cartão amarelo por mostrar.

90'. Falta de Herrera sobre Simkovic, do Austria Viena.

88'. Acção defensiva de Mangala impede males maiores depois de perda de bola de Quintero.

87'. Substituição no FC PORTO: Entra o jovem Quintero sai o autor do golo, Lucho González.

87'. Treinador Nenad Bjelica, do Austria Viena, leva uma reprimenda do árbitro Craig Thompson.

84'. Substituição no AUSTRIA VIENA: Entra Okotie sai Holland.

84'. Substituição no AUSTRIA VIENA: Entra Kienast para render Hosiner.

84'. Falta de Mader sobre o trinco Fernando, do FC Porto.

83'. Fernando imperial, corta um lance de perigo que se construía perto da sua área.

81'. Hosiner volta a pedir falta, agora de Otamendi, mas o ábitro volta a ignorar os protestos do jogador da casa.

79'. Substituição no FC PORTO: Entra o mexicano Herrera, para reforçar o meio-campo, sai Varela.

78'. Cruzamento de Varela, Lucho não chega à bola! Por centímetros o FC Porto não sentenciou o jogo!!

77'. Falta de Suttner sobre o lateral do FC Porto Danilo, autor da assistência para Lucho marcar. Jogo faltoso de momento, ritmo mais calmo, o FC Porto tenta guardar a bola.

76'. Falta de Lucho sobre o médio Mader.

73'. Cartão amarelo para o extremo do Porto, Varela.

70'. Substituição no AUSTRIA VIENA: Entra Simkovic sai Tomás Jun.

69'. Substituição no FC PORTO: Entra Izmailov para a saída de Licá.

67'. Cartão amarelo para Hosiner.

65'. Hosiner, mais uma vez activo, cai dentro da área do FC Porto e pede grande penalidade. O público exalta-se! O árbitro manda seguir jogo.

64'. Hosiner muito em jogo, remata contra as malhas laterais. As bancadas quase gritam golo. O avançado ameaça Helton e tem de ser vigiado pela defensiva portista.

63'. Falta de Holland sobre Jackson.

60'. Remate de Hosiner, parada segura de Helton! Nova tentativa de golo, correria de Hosiner que fugiu a Mangala, o remate saiu à figura.

57'. Resposta do Austria Viena! Grande oportunidade da equipa da casa, cruzamento milimétrico para a cabeça de Stankovic, que atira a rasar o poste esquerdo de Helton! Cheirou de novo a golo em Viena!

55'. GOOOLOOOO do FC PORTO!!! Grande jogada do maestro Lucho, que descobriu Danilo na direita. O brasileiro fintou um adversário e cruzou atrasado, onde apareceu Lucho a rematar rasteiro para o golo!!! Suttner foi totalmente ludibriado por Danilo que faz uma grande assistência para o argentino abrir a contagem.

54'. Remate de Alex Sandro, sem perigo para Lindner.

53'. O defesa central Rogulj cede canto. Josué marca mas a bola é aliviada pela defensiva da casa.

50'. Falta de Koch sobre Josué. O jogador da Austria Viena entrou de carrinho e terá de ter cuidado pois está já amarelado...

48'. Remate de Jackson, muito desenquadrado com a baliza. Sem perigo.

46'. Falta duríssima de Holland sobre Varela. Inacreditavelmente, o ábitro escocês não mostra o devido cartão amarelo

45'. Recomeça a partida! Sai o FC Porto com a bola

20:43. O FC Porto está a encontrar muitas dificuldades em explanar o seu jogo e domínio habitual frente a um Austria Viena destemido e sem receio em sair apoiado para o ataque organizado. Entrou melhor a equipa de Viena, com sucessivos remates, ora de Royer ora de Mader, todos eles por cima do alvo. Licá e Varela não têm conseguido libertar-se da marcação cerrada e no meio, tanto Josué como Lucho, ainda não conseguiram encontrar espaços para servir Jackson, que apenas teve uma chance para alvejar a baliza de Lindner. Paulo Fonseca terá de acalmar os seus jogadores e, quiçá, lançar Quintero no jogo.

45+1'. INTERVALO no Ernst Happel, 0-0 entre Austria Viena e FC Porto

45+1'. Cartão amarelo para o guardião da casa, Lindner.

43'. Cartão amarelo para Alex Sandro, por conduta anti-desportiva.

43'. Cartão amarelo para Koch a punir uma falta sobre Licá, que se tentava escapar pela ala esquerda.

42'. Stankovic, a meio do meio-campo, remata na tentativa de surpreender Helton! O guardião esticou-se mas a bola saiu para pontapé de baliza.

38'. FC Porto sobe de rendimento e empurra lentamente a defesa do Austria de Viena para junto da sua própria área.

37'. Livre perigoso a beneficiar o FC Porto. Um canto de mangas arregaçadas marcado por Josué: bem, de novo, a atenta defesa da casa.

36'. Cruzamento de Alex Sandro, bola interceptada antes de chegar a Licá, que se preparava para rematar à baliza de Lindner. Corte providencial da defesa vienense.

34'. Falta sobre Varela, livre cobrado para a área por Josué: resolve bem a defensiva austríaca.

31'. Hosiner continua a ter espaço para manobrar: cabeceamento do avançado passou por cima do alvo.

30'. Remate de Hosiner, por cima. Otamendi continua a ser essencial na defesa do Porto, depois de ter cortado novo lance pela linha de fundo.

28'. Jackson perto do golo!! Boa jogada do Porto com o avançado a receber e a rematar cruzado, com um ângulo diminuto. A bola sai ao lado da baliza. Primeiro sinal de vida do Porto.

26'. Passe errado do ataque do Porto, a bola sai pela linha lateral. O FC Porto parece desligado do jogo e os seus extremos estão apagados (Licá e Varela).

25'. Cruzamento de Lucho, na tentativa de servir Jackson, mas a defesa austríaca limpa a jogada sem problema.

22'. Perigo para a baliza portista! Remate potente de Mader depois de jogada rápida do Austria Viena, a bola passou por cima do travessão. Sinal mais para os da casa.

21'. Otamendi vai ao chão para cortar um remate, protegendo Helton de perigos maiores. Boa intervenção do argentino.

18'. O lateral Alex Sandro carregou em falta, duas vezes seguidas sobre Royer, um dos mais irrequietos da formação de Viena.

15'. Falta do centrocampista Mader sobre o colombiano Jackson

14'. Falta de Josué sobre Stankovic.

13'. FC Porto parece preso de movimentos e não consegue assentar domínio no meio-campo, enquanto os austríacos vão tentando abrir espaços na defesa portista.

11'. Desatenção do guarda-redes do FC Porto, ao tentar parar um remate de Mader cedeu canto, aparentemente sem necessidade para tal. Hesitação clara do «keeper» portista.

9'. Royer de novo a tentar visar a baliza do Porto. O remate passou mais perto. O jogador austríaco sente-se confiante e não se coíbe de tentar alvejar Helton.

5'. Remate de Royer, a bola passou inofensivamente por cima de baliza do brasileiro Helton.

2'. Primeiro livre da partida, pertencente ao FC Porto. Josué cobrou o livre e na ressaca, Fernando rematou com perigo, atenta defesa de Lindner para canto!

0'. Roda a bola no Ernst Happel!

19:42. As equipas alinham no relvado do Ernst Happel e ouvem o hino da Liga dos Campeões

19:34. ONZE INICIAL DO FC PORTO: Helton, Danilo, Alex Sandro, Mangala, Otamendi, Fernando, Josué, Lucho González, Varela, Licá, Jackson Martínez

19:33. ONZE INICIAL DO AUSTRIA VIENA: Lindner, Koch, Rogulj, Suttner, Ortlechner, Stankovic, Holland, Mader, Royer, Tómas Jun, Hosiner

19:27. Se entrar na folha dos marcadores de hoje, o avançado colombiano Jackson completará seis jogos consecutivos a marcar: um golo na Supertaça portuguesa, quatro noutras tantas partidas da Liga Zon Sagres.

18:33. Paulo Fonseca, treinador moçambicano que iniciou a aventura no comando do Porto no início desta temporada, fará o seu primeiro jogo na competição milionária. O campeão português jogará no habitual 4-3-3, com a dupla de centrais constituída por Mangala e Otamendi, (Maicon está indisponível por lesão) enquanto que no meio-campo, Defour, castigado, deverá dar lugar a Josué, que terá a companhia de Fernando e Lucho. Jacson será o atacante de serviço.

18:25. O treinador da equipa da casa, Nenad Bjelica, reconheceu, ontem, o maior potencial dos campeões portugueses, equiparando-os a equipas de craveira mundial: «O Porto é muito superior a nós, é de outro calibre e está ao nível de um Dortmund, Barcelona ou Real Madrid». Além dos elogios à formação adversária, Bjelica comentou a sua admiração pelo avançado colombiano: «Jackson é de classe mundial».

18:14. Apesar da qualidade de favorito, o FC Porto mostrou, na antevisão da partida, cautela e respeito pelo adversário: «Não existem equipas fracas. Em termos de ranking o Austria Viena está abaixo do FC Porto, mas isso é indiferente», afirmou o guardião Helton. Paulo Fonseca, técnico do Porto, confirmou a ideia: «Esse favoritismo que nos atribuem só se poderá comprovar dentro do campo».

18:09. Em Viena, o FC Porto entrará em campo como claro favorito à vitória, sendo um dos competidores directos pela conquista do Grupo G, juntamente com Zenit e Atlético de Madrid. A capital austríaca e o Ernst Happel são sinónimo de sucesso para os azuis e brancos, que festejaram, há 26 anos, a vitória na Taça dos Campeões no mesmo estádio em que hoje defrontarão o Austria Viena.