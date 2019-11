Fiorentina 3-0 Paços de Ferreira: «allegro ma non troppo»

O Paços de Ferreira bem que tenta, mas apenas faz cócegas – sete jogos com igual número de derrotas no saco. São estes os resultados que os «castores» levam na bagagem. Depois de derrotas contra Zenit (por duas vezes), SC Braga, Olhanense, FC Porto, Benfica e agora Fiorentina, a equipa de Costinha vê-se num profundo desânimo que parece não ter fim à vista. A pergunta tem-se repetido à velocidade de mais uma derrota: a vitória, chegará no próximo jogo? Enquanto os setubalenses não pisarem o relvado da Mata Real, a dúvida manter-se-á no colectivo pacense, sedento de triunfos e pressionado pela sucessão de derrotas. Ontem (19) o Paços visitou o difícil terreno da Fiorentina, quarta classificada da Série A TIM na época passada, e regressou a Portugal com três golos sem resposta: a qualidade superior da equipa italiana foi clara e, entre os jogadores do Paços, terá ficado a nítida sensação de que, se na Liga Zona Sagres a sina tem sido má, na Europa não haveria de ser melhor. E não foi.

Uma derrota natural

Todos, dentre a comitiva pacense, sabiam de antemão da extrema dificuldade deste encontro – a equipa de Florença dispunha de craques como Giuseppe Rossi, Borja Valero, Aquilani e Joaquín, entre muitos, muitos outros, todos eles de craveira internacional. As únicas boas notícias eram as ausências do temível avançado bávaro, Mario Gómez, e do lateral ofensivo Juan Cuadrado, que actua preferencialmente pela direita. Mas de nada serviram: apesar de trinta minutos iniciais monótonos, os pacenses tremiam sempre que a formação Viola pisava no acelerador. Aos 30 minutos em ponto Gonzalo Rodríguez subiu à área adversário e deu a primeira badalada – canto marcado no lado direito e o central argentino a surgir de rompante, livre de marcação, a cabecear na área de protecção de um Degras largado à sua sorte. A Fiorentina, a funcionar com um meio-campo escudado nos experientes Ambrosini e Pizarro e apoiado no virtuosismo de Matías Fernández e Borja Valero, controlava as operações do jogo e compunha o ritmo à sua vontade enquanto que o Paços, através de André Leão e Seri, tinha dificuldade em seguir o carrossel italiano, quer as desmarcações do irrequieto Rossi quer a posse de bola de Matías e de Borja.

O segundo golo chegou pelo pé do brasileiro Ryder Matos, que tocou para dentro das redes depois de um passe de bandeja de Borja Valero. O resultado só ficaria completo com um golo – merecido – do avançado Rossi: carrossel de passes rápidos e o italiano por fim, a receber calmamente, disparando colocado para a baliza de Degras. Nem as alterações de Costinha, que fez entrar Romeu para auxiliar André Leão nas tarefas defensivas, conseguiram atenuar o poderio ofensivo da equipa da casa. No ataque da equipa portuguesa, nem o extremo Bebé nem o avançado Irobiso conseguiram emprestar dinâmica individual a um onze asfixiado pela qualidade e experiência competitiva apresentada pela Fiorentina; um osso duro demais para ser roído pelos novatos «castores», ainda imberbes, internacionalmente falando. O carrossel italiano foi demasiado rápido para os visitantes, ainda que a melodia não fosse propriamente tocada a um ritmo veloz: a Fiorentina jogou o quanto baste, ainda se retraíu no fim, deixando no ar a ideia de que cavalgou o jogo num jovial andamento «allegro ma non troppo».

Será que à oitava é de vez?

Na próxima Segunda-feira Costinha liderará os seus pupilos num novo desafio, o oitavo desta época, diante da torcida pacense e contra os sadinos do Vitória de Setúbal – poucas razões, excepto o peso da pressão, podem melindrar a obtenção dos primeiros três pontos da temporada. A hipotética questão será: quão pesarão, na mente dos jogadores, sete derrotas consecutivas e uma extrema necessidade de vencer? O favoritismo está, apesar de tudo, do lado do Paços de Ferreira, o que até poderá destabilizar ainda mais a equipa. Quanto ao treinador, reconhece que o seu posto pode estar ameaçado mas relembra a série complicada de advérsários que a sua equipa teve de enfrentar: «Claro que o meu lugar pode estar em perigo, claro que sim, qualquer treinador com consciência sabe disso. Temos vindo a fazer um trabalho sério mas temos encontrado equipas mais fortes nesta série de jogos que fizemos. A direcção do Paços de Ferreira irá fazer o que é melhor para o clube. Se não sentisse que tinha condições vinha aqui e faria um comentário diferente. Quero continuar e sei do valor da equipa».

LIGA EUROPA

Grupo E:

Fonte: uefa.com