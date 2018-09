Com uma vitória e duas derrotas, portugueses estreiam na Liga Europa

A fase de grupos da Liga Europa teve seu inicio nesta quinta-feira (19) e três times de Portugal estrearam na competição. O Vitória de Guimarães foi o único a vencer e por goleada, Paços de Ferreira e Estoril perderam para Fiorentina (ITA) e Sevilla (ESP), respectivamente.

Com gols de Ba, Plange, André e Maazou, o Vitória goleou em casa o NK Rijeka (CRO), conquistando três pontos e ganhando moral para a sequência da competição. A equipe comandada pelo treinador Rui Vitória dominou amplamente o jogo e com boas participações de Malonga e Plange, recém chegados ao time alvinegro, superou o rival e agora enfrentará o Lyon no Estádio Gerland, na França.

O Estoril também estreou em casa perante o tradicional Sevilla. Em um jogo sem grandes emoções e com muita marcação, a equipe saiu derrotada em sua estreia na fase de grupos. O Sevilha venceu com gols de Gameiro e Vitolo, Bruno Silva descontou para o time da casa, que, apesar da derrota, saiu de campo aplaudido por sua torcida e pelo treinador Marco Silva. Após o jogo, disse estar orgulhoso pelo futebol e dedicação mostrados por seus comandados. O Estoril joga daqui a quinze dias a segunda rodada contra o Slovan Liberec (TCH).

Para fechar a rodada lusa, o Paços de Ferreira perdeu por 3 a 0 na cidade de Florença, gols de Rodriguez, Matos e Rossi para a Fiorentina. A derrota é a sétima do clube em sete jogos na temporada. A equipe do norte português receberá na segunda rodada, no Estádio do Móvel, o Pandurii Târgu (ROM), algoz do Braga na Liga Europa.

As equipes portuguesas voltam suas atenções à Liga Sagres 2013/2014, que terá rodada completa neste próximo final de semana.