Sétima rodada mantém equilíbrio na segunda divisão lusa

A sequência da sétima rodada da Liga Cabovisão 2013/2014 foi realizada na última quarta-feira (19). Seis partidas foram disputadas e com tropeços dos principais líderes, equilibrando de vez o campeonato português da segunda divisão.

Penafiel, Porto B e Covilhã, não venceram seus jogos permitindo a aproximação de equipes como o Portimonense, que chegou a sua terceira vitória seguida, pulando à terceira colocação e o Braga B, que assumiu a oitava posição.

A vitória do Portimonense, aliás, foi o grande destaque da rodada. Com gols de Ricardo Pessoa e Ricardo Alves, a equipe bateu o Sporting B entrando na briga pelo acesso à Liga Sagres. Outro resultado expressivo, conquistou o Marítimo B, ao vencer o também time B do Porto, pelo placar de 2 a 0, gols de Kukula e Nuno Rocha.

Na luta contra o rebaixamento, Viseu, Beira Mar, Trofense e Farense continuam sua saga de maus resultados. Entre eles, quem se saiu melhor na rodada foi o Beira Mar, que mesmo jogando fora de casa, conquistou seu quarto empate na competição frente ao Penafiel (que luta pelo acesso), o que pode ser considerado um bom resultado.

A sétima rodada terá seu complemento no dia 13 de outubro, com a partida entre Santa Clara e Atlético. A próxima e oitava rodada da Liga Cabovisão, será disputada no dia 28 de setembro.

Liga Cabovisão 2013/2014

7° rodada

Moreirense 2 x 1 Farense

Leixões 1 x 0 Trofense

AC Viseu 1 x 2 Chaves

Tondela 2 x 0 Feirense

Marítimo B 2 x 0 Porto B

Portimonense 2 x 0 Sporting B

Covilhã 1 x 1 União

Penafiel 0 x 0 Beira Mar

Aves 0 x 0 Benfica B

Braga B 4 x 3 Oliveirense

Santa Clara x Atlético 13/10

Tabela de classificação

1 Moreirense 14

2 Porto B 14

3 Portimonense 13

4 Covilhã 13

5 Leixões 13

6 Penafiel 13

7 Tondela 12

8 Braga B 12

9 Chaves 12

10 Marítimo 11

11 Atlético 11

12 Benfica B 10

13 Sporting B 9

14 União da Madeira 8

15 Santa Clara 7

16 Oliveirense 7

17 Aves 6

18 Farense 6

19 AC Viseu 5

20 Trofense 4

21 Beira Mar 4

