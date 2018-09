Em partida movimentada, Porto e Estoril ficam no empate

A partida no estádio Antônio Coimbra Neto marcava o encontro do Estoril contra o Porto. De um lado a equipe portista querendo manter a vantagem sobre o rival Benfica, do outro, o Estoril querendo seguir entre os líderes da Liga.

A partida começou agitada, logo aos seis minutos, Lucho bateu com perigo, para linda defesa do arqueiro brasileiro Vagner. Na sequência a equipe visitante voltar a atacar, em chute perigoso de Jackson Martínez que foi desviado por Anderson Luís, à corner. O Porto era mais intenso em campo, enquanto o Estoril buscava os contra golpes. Assim aos 26 minutos, Varela deu lindo passe a Licá que escapou da marcação e tocou na saída do goleiro, abrindo o placar para o Porto, contra o seu ex-time, 1 a 0.

A resposta canária veio no minuto 31, após lindo escanteio cobrado por Evandro, que Bruno Luís cabeceou acertando a trave. Na sequência Otamendi pôs a mão na bola fora da área o árbitro, porém, marcou dentro da área, cedendo pênalti ao time da casa. Na cobrança, o meia brasileiro Evandro empatou o duelo, 1 a 1. O jogo, ainda teve a linda cabeçada de Fernando ao gol de Vagner. Fim de primeiro tempo e tudo igual em Estoril.

No segundo tempo a partida seguiu em ritmo intenso, no minuto 51, Licá iria sair cara a cara com Vagner, mas o goleiro se adiantou bem salvando sua equipe. Aos 53 e 59, Licá e Mangala cabecearam após escanteios, rente a trave do goleiro estorilista. Como resposta, Gonçalo fez linda jogada e rolou para Luis Leal, que dominou e bateu com perigo, assustando Hélton.

Com 66 minutos, Lucho achou Jackson Martínez livre ele arrancou, ganhou da marcação e tocou na saída de Vagner, colocando o Porto de novo a frente, 2 a 1 Dragões. Na sequência em nova bobeada da zaga, Lucho lançou Varela na cara do goleiro, mas o português finalizou muito mal por cima do gol. A partida caiu então de rendimento, o Porto buscava controlar o empate, tocando a bola e abdicando do ataque, mas aquele gol perdido de Varela iria fazer muita falta.

Em boa jogada de Balboa, no minuto 81 o meia cruzou para Séba, que de cabeça desviou e a bola passou por toda zaga portista indo parar nos pés de Luís Leal, que como bom centroavante não desperdiçou, empatando o jogo, 2 a 2. A partida ainda teve uma chance para cada equipe, mas nada que alterasse o placar. Com o resultado a vantagem para o Benfica diminui e pior que os resultados, o futebol apresentado pela equipe tripeira está deixando muitos torcedores preocupados. O Estoril, por sua vez consegue um bom resultado e segue sua luta por vaga nas competições europeias.