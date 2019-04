Porto - Vitória de Guimarães,

Jogo correspondente a la 6ª jornada da Liga ZonSagres no estádio Do Dragão.

Final. O Vitória soma duas derrotas consecutivas e vê como a zona cimeira fica um pouco mais longe.

Final. Justa vitória do Porto que já começa a pensar no próximo joga da Liga dos Campeões. Pudo marcar mais golos, mas o único válido foi a partir duma grande penalida muito discutível.

Final. Depois de dois cantos para o V. Guimarães muito mal marcados.

90'+3. Canto para o Vitória de Guimarães no que pode ser a última jogada.

90'. Pedro Proença dá mais quatro minutos ao jogo.

90'. ¡¡REMATE de Josué!! Boa defesa de Douglas a mais um remate complido dos portistas.

89'. Quando o jogo quase acabou, o Porto é quem decide o ritmo do joga e anula as possibilidades branquinhas.

85'. O tenta o Vitória de Guimarães, mas chega sempre com poucos homens, Maazou precisa de mais ajuda. Assim o Porto está muito tranquilo e não sofre.

80'. O Porto domina o jogo mas deveria tentar fazer o segundo, já que uma jogada isolada poderia ser o golo do empate dos branquinhos.

77'. Também última substutuição do Paulo Fonseca. Sai Fernando e entra Carlos Eduardo.

75'. Rui Vitória faz duas alterações juntas. Sairam André e Malonga e entraram Tiago Rodrigues e Ricardo.

70'. Mais uma jogada de estratégia que os jogadores de Guimarães não aproveitam

69'. Falta perigosa a favor do V. Guimarães centrada e perto da área.

67'. Os adeptos assobiam a última substituição dos 'dragões', consideram que Juan Quintero não devia sair com o bom jogo que estava a fazer.

67'. Segunda alteração do Fonseca. Sai Quintero e entra Defour.

64'. Cartão amarelo para Leonel Olimpo por falta sobre Jackson Martínez

61'. Sem dúdiva a jogado da grande penalidade vai trazer muita polémica. Está claro que Quintero e Rocha batem-se, mas parece mais que é o jogador portista quem cai sobre o vimaranense.

60'. Primera substituição no Porto, entra Varela e sai Licá.

58'. Sai Nii Plange e entra Marco Matias no vimaranenses

57'. Agora o V. Guimarães deve ir mais a frente para tentar empatar com o perigo que é sair ao ataque contra o Porto.

55'. Cartão amarelo para Danilo.

50'. Antes do lançamento, Pedro Proença mostrou cartão amarelo ao Douglas

49'. ¡¡¡GOOOOOOOLOOOOOOOO!!! Josué marca a grande penalidade.

48'. ¡¡Penalty para o Porto!! Luís Rocha obstruiu a Quintero. Se calhar, não fora suficiente para uma grande penalidade.

46'. Sem alterações nas duas equipas

45'. ¡¡¡COMEÇA A SEGUNDA METADE!!!

Intervalo. A equipa vimaranense tem corrido muito para tentar roubar a bola sem sucesso e pode ser um factor importante na segunda metade.

Intervalo. Josué e Quintero, sobretudo o colombiano, têm criado as melhores oportunidades portistas e que os 'dragões' não têm tido sucesso no momento de superar ao Douglas. O guarda-redes fiz algumas defesas muito importantes e que fazem que o jogo chegue empatado ao intervalo.

Intervalo. O Porto tem sido o grande dominador do jogo com o 71% de posse na primeira metade

FINAL DOS PRIMEIROS 45 MINUTOS.

45'. Três minutos mais para acabar a primeira metade.

41'. Bom exemplo a última jogada: Alex Sandro é quem centra desde muito longe para que Jackson tenha hipóteses de remate mas a defesa do V. Guimarães corta bem.

40'. Quintero e Josué não conseguem ter a posse da bola como no inicio e as jogadas portistas não são tão perigosas.

37'. Descendeu o ritmo do Porto nestes últimos minutos e com isso as oportunidades de golo.

32'. André Santos não aproveita a falta e a bola sai para canto.

31'. Cartão amarelo para Lucho por falta sobre André.

30'. Domínio absoluto dos portistas e o Vitória vai ter que mostrar mais para fazer dano aos 'dragões'. Também será importante como afecta correr tanto sem bola.

29'. Cartão amarelo par Fernando.

27'. ¡¡UYYY!! ¡O Porto novamente! Grande jogada de Licá e Danilo para que o remate do Jackson fora a batar a um rival. A segunda oportunidade do Licá saiu perto do poste direito.

25'. Jogo parado para atender a Licá depois duma falta de André ao avançado dos 'dragões!

22'. ¡¡LUCHO!! O médio chegou desde atrás e aproveitou o desajuste vimaranense para rematar isolado ante Douglas. Mal remate e mais uma oportunidade do Porto.

19'. Outra vez Quintero inventa um grande passe e Jackson não consegue criar mais perigo que um remate desde longe.

18'. O V. Guimarães não está a fazer o jogo que mostrou contra o Benfica, o dinamismo dos portista e a amplitude que estão a dar a seu jogo está a complicar as tarefas defensivas dos visitantes.

15'. ¡¡DOUGLAS!! Duas boas defesas do guarda-redes vimaranense. Primeiro Otamendi rematou um bom centro do Jackson e depois Lucho não aproveito a segunda jogada.

12'. Importante a movilidade que está a mostrar Quintero no começo, é até agora o protagonista do jogo.

11'. Um remate do Olimpo longe da área é o mais perigoso que tem feito a equipa vimaranense neste começo do jogo.

10'. O Vitória de Guimarães tenta jogar com ordem com um 4-1-4 defensivo, assim que o Porto leva quase todo o jogo as bandas.

7'. Boa jogada do Porto. Passe vertical de Quintero entre linhas para Danilo e o centro do brasileiro é cortado pela defesan de Guimarães.

5'. Remate perigoso de Otamendi. A bola sai à direita de Douglas.

5'. ¡¡Jackson ao poste!!

0'. ¡¡¡COMEÇA O JOGO!!!

19:45. Rui Vitória volta ao esquema do 4-2-3-1 com Maazou como homem mais avançado.

19:40. Fonseca faz duas alterações respeito ao jogo com o Estoril, entram Josué e Quintero nos lugares de Defour e Varela. O Colombiano será o médio e o português estará da banda.

EQUIPA INICIAL DO VITÓRIA GUIMARÃES:

Douglas; Pedro Correia, Paulo Oliveira, Abdoulaye, Luís Rocha; André, Olimpo; André Santos Malonga, Plange; Maazou.

EQUIPA INICIAL DO PORTO:

Helton; Danilo, Otamendi, Mangala, Alex Sandro; Fernando, Lucho González, Josué; Licá, Quintero, Jackson Martínez.

19:30. Jackson Martínez pode entrar na históra do Futebol Clube do Porto, se consegue marcar será a 6ª jornada consecutiva o que faça. Ninguém o fiz desde Fernado Gomes na época 85/86.

19:20. Entanto com os vimaranenses ha dúvidas se seu treinador vai a fazer mais alterações pensando na Europa League, pelo que pode varia o esquema entre o 4-3-3 e o 4-2-3-1

19:15. Possivelmente os portistas joguem com um 4-3-3 e só é preciso saber que zona do campo vai a ocupar o Josué e se Defour volta ao onze titular.

19:10. Pela parte da equipa do Rui Vitória, Kanú e Russi são as grandes supresas na lista dos chamados. Addy não poderá estar sobre a relva já que foi expulso contra o Benfica.

19:05. Na lista de Fonseca tem os nomes habituais com a baixa do Maicon, que continua seu trabalho de recuperaçã, e Izmailov por assuntos pessoales. As novidades foram esta semana as de Fucile e Carlos Eduardo.

19:00. Uma repetição da Supertaça 2013 que acabou com o Porto vencendo a sua 20ª de forma cómoda por 3-0, agora o V. Guimarães chega no sexto lugar com 7 pontos e os 'dragões' estão na liderança com 13 pontos.

Bem-vidos à retransmissão do jogo desta noite no Estádio Do Dragão entre o F.C. Porto e o Vitória Sport Clube de Guimarães em VAVEL.com.