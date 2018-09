Porto e V. Guimarães voltam a encontrar-se

Mês e meio depois Porto e Vitória de Guimarães estarão frene a frente novamente. Esta vez o cenário será a Liga Zon Sagres e o objectivo será somar mais três pontos na competição numa época que continua pelo caminho de costume para os ‘dragões’, só no passado jogo contra o Estoril perdeu os primeiros dois pontos. Também está a ser um bom começo para os vimaranenses que olham para os lugares europeus desde o inicio.

A maior preocupação para Paulo Fonseca é a composição da zaga, pois Maicon ainda está com o trabalho específico para seu tornozelo e só conta com cinco homens para cobrir os quatro postos da defesa. Previsivelmente, Danilo, Otamendi, Mangala e Sandro serão os que saiam na equipa inicial e Fucile quem espere no banco, depois do que o treinador portista voltara a inclui-lo na lista dos convocados.

No lado contrário está Rui Vitória e a decisão se fazer alterações procurando descanso para os jogos de Europa League. Já na passada jornada incluiu ao Marco Matias e ao Olimpo, pelo que não seria estranho que voltasse a fazer alguma mudança nos onzes jogadores que vão a iniciar os 90 minutos.

Além das alterações que possa fazer o treinador, o Vitória de Guimarães contará quase com toda certeza com Luís Rocha no lateral direito no lugar do Addy, expulso no jogo contra o Benfica. Também é importante conhecer a decisão do treinador vimaranense no esquema do jogo, já que nesta época tem alternado entre o 4-2-3-1 e o 4-3-3.

No Porto espera-se ver mais ajustes do Fonseca no meio do campo e o ataque. Josué ainda não tem uma posição definida na equipa, já que tem jogado no meio pelo centro e no lugar do extremo. Na mesma situação temos a Varela, Defour e Quintero. Os três jogadores tem mostrado boas condições nos minutos que têm jogado e estão prontos para jogar de início qualquer jogo.