Jornada 6, a esquecer a igualdade

Chega a sexta jornada da Liga Zon Sagres com quatro equipas em destaque na zona cimeira. Porto, Braga, Sporting e Benfica, por esta ordem, estão agrupados em três pontos e de certeza que algum deles os vai perder. Primeiro porque os bracarenses e os ‘leões’ enfrentam-se no estádio Axa de Braga no Sábado à noite, naquele que será o reencontro oficial de Jesualdo Ferreira com seu clube na época passada.

O Sporting não conta com grandes baixas além do espanhol Diego Capel, por lesão. Porém, Leonardo Jardim conta com o regresso de Marcos Rojo, que já está pronto para voltar ao onze inicial. É precisamente a defesa que mais problemas dará a Jesualdo Ferreira: com Nuno André Coelho e Joãozinho fora dos convocados, o treinador do Minho terá que escolher entre Baiano, Elderson, Vinicius, Santos e Hebert, deixando de fora um.

O lugar que querem ocupar Braga ou Sporting tem-lo no seu poder o FC Porto de Paulo Fonseca. Os ‘dragões’ perderam os primeiros pontos no empate contra o Estoril e agora querem chegar à Champions com outros três pontos, desta vez ganhando ao Vitória de Guimarães na reedição da Supertaça. Os vimaranenses procuram a vitória para tentar afiançar-se na zona da Europa.

Desses quatro primeiros lugares, o Benfica é quem ocupa o último lugar e tentará aproveitar a possível perda de pontos do segundo e terceiro na classificação para subir alguma posição. Para isso terá que defrontar o Belenenses num “derby” marcado pelos treinadores: Van der Gaag não voltará ao banco do clube de Restelo até que resolva os seus problemas cardíacos e Jorge Jesus está acusado pela justiça lusa depois dos incidentes após do jogo em Guimarães.

Na parte baixa da classificação é importante a situação do Paços Ferreira, que depois de cinco jornadas não sabe o que é ganhar e só soma um ponto sobre os quinze possíveis, muito longe da equipa que foi na época passada. Os demais implicados na zona meia-baixa jogam entre si procurando os pontos para a permanência na primeira categoria, nalguns casos, e definir qual será seu objectivo no que falta da competição, noutros.

Jornada 6