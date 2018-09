Porto vence Vitória de Guimarães e mantém a liderança na Liga Sagres

O jogo marcava o reencontro das duas equipes após a final da Super Taça de Portugal. Porém, desde a goleada aplicada pelo Porto (3 a 0 no mês de agosto), muita coisa mudou. O Guimarães se reforçou, evoluiu e queria devolver o revés sofrido na disputa pela taça. O Porto, por sua vez, entrou em campo pressionado devido ao empate diante do Estoril e a aproximação de rivais como Benfica e Braga na tabela.

Em campo um duelo marcado pelas ações táticas dos times. Ofensivas da equipe da casa e defensiva do visitante. Trabalhando bem a bola e chegando em especial pelo lado esquerdo com Licá, o Porto tentava furar o bloqueio alvinegro. E a primeira boa chance não demorou a surgiu com 4 minutos, Jackson Martínez acertou a trave após lindo passe de Licá. No minuto 17, em jogada acrobática Otamendi finalizou a gol, para linda defesa de Douglas, na sequência foi a vez Lucho Gonzalez chutar colocado para nova defesa do goleiro brasileiro.

Porém, a partida ao poucos perdeu o ritmo, sem tanta criatividade e bem marcado pelos lados do campo, o Porto não conseguia criar grandes chances. O Vitória de Guimarães, feliz com o resultado jogava atrás da linha da bola, marcando muito bem os Dragões. No minuto 37 Quinteiro bateu por cima do gol sem perigo para Douglas e aos 46 minutos de jogo, Licá e Jackson Martínez finalizaram bem, levando perigo ao gol do Vitória. Mesmo assim final de primeiro tempo 0 a 0 no Estádio do Dragão.

Na volta do segundo tempo, a partida parecia seguir o mesmo destino da primeira etapa, mas logo aos 49 minutos, Quinteiro dividiu com o lateral Luís Rocha e o juiz Pedro Proença viu pênalti. Na cobrança, Josué bateu com estilo para as redes de Douglas, abrindo o placar, 1 á 0 Porto. Com o gol a partida ficou ainda mais morosa, o Guimarães não partia para cima e o Porto valoriza a posse de bola e com paciência tentava chegar ao segundo gol.

Só no minuto 71, que o Guimarães tentou atacar, Moreno bateu à gol, mas foi travado pela marcação portista. Que como de praxe, sem muito esforço, tocava a bola, só chegando no ataque com Carlos Eduardo, o meia que tinha acabado de entrar e com fome de jogo bateu forte com certo perigo ao gol de Douglas, com 81 minutos de jogo. Com o final se aproximando o Guimarães ainda tentou atacar com cruzamentos na área para o centroavante Mazzou, porém a zaga azul e branca segurou o resultado e a torcida animada pelo aniversário do clube que amanhã completa 120 anos, pode comemorar mais três pontos na competição.