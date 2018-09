Olympique Lyon - Vitória Guimarães, directo

Isto é tudo da nossa parte, só desejar que tinham desfrutado da restransmissão e fazer-lhes saber que brevemente estará o pós-jogo do Estoril também na nossa web. Até os jogos da jornada 7 da Liga Zon Sagres e boa noite desde VAVEL.com!!

Final. O outro jogo do GRUPO I acabou também em empate: Rijeka 1-1 Betis, facto que só faz bem para os vimaranenses que continuam a liderar um grupo que fica assim:

Equipa Pontos V. Guimarães 4 Betis 2 O. Lyon 2 Rijeka 1

Final. Importante a baixa de Maâzou para o próximo jogo contra o Betis. Leva 3 golos na fase de grupos e de certeza que vai ser a grande preocupação do Rui Vitória para o seguinte jogo.

Final. Grande resultado do Vitória de Guimarães que aproveitou um erro do Lyon para marcar seu golo e só foi a bola parada que os franceses conseguiram empatar.

Final. A falta se resolveu sem novidade e o arbitro pitou o final. Olympique de Lyon 1-1 Vitória de Guimarães

90'+4. Falta para o Lyon no que será a última jogada da partida e segundo cartão amarelo para Maâzou e foi expulso.

90'+2. Não está jogando-se a nada nestos minutos finais.

90'+1. Cartão amarelo para Sidy Koné

90'. Prolongam-se mais 4 minutos.

88'. Chega a última substituição do jogo, sai Tiago Rodrigues e entra Moreno.

85'. Depois de mais uma boa defesa do Douglas, o Vitória Guimarães teve a sua oportunidade. Anthony Lopes resolveu bem.

83'. Última substituição do Olympique de Lyon, sai Mvuemba e entra Danic.

83'. ¡¡Grande defesa de Douglas!! Gomis recorta a Luís Rocha e remata para que o guarda-redes tivesse que desviar para canto.

80'. Estão as duas equipas sem forçar, o Lyon tenta-o mais por estar jogando em casa que por bom jogo. Os vimaranenses seguem com a mesma ideia do começo: esperam atrás para sair, mas agora não fazem a pressão como no início.

75'. Quando faltam 15 minutos para o fim, noutro jogo do grupo I, Rijeka e Betis continuam a empatar a um golo.

74'. Segunda substituição do Vitória Guimarães, sai André Santos e entre André André. Rui Vitória quer dar frescura ao médio do campo.

70'. Cartão amarelo para Jordan Ferri por mais uma falta a parar a saída branquinha.

66'. Primeira substituição do Vitória Guimarães, sai Malonga e entre Nii Plange

66'. Fase de impecições e muitas faltas que não nos permitem ver oportunidades de golo.

63'. Sai Malbranque e entra Clément Grenier no Olympique de Lyon.

60'. Cartão amarelo para Lionel Olimpo por falta sobre Ferri

60'. Outro canto para o Lyon que agora está superando à defesa do Vitória com mais facilidade do que o fazia antes.

58'. Falta sobre Marco Matias que fala com o arbitro porque considera que os franceses estão fazendo muitas faltas para não deixar sair ao contraataque aos vimaranenses.

52'. ¡¡GONALONS!! Falta lançada por Mvuemba e o médio remata com a cabeça para bater ao Douglas.

52'. ¡¡¡GOOOOOOOOOOOLOOOOOOOO!!!

51'. Cartão amarelo para Pedro Correia.

50'. Após de mais um canto, Malbranque remata desde longe sem perigo. Outro sucesso dos branquinhos que não deixam ao Lyon criar perigo verdadeiro por nenhum caminho

49'. Começa a segunda metade com uma pressão mais acima a equipa vimaranense. Boa sinal.

46'. Primeiro ataque do Vitória Guimarães neste re-início com um canto mal lançado, mas a bola solta é bem rematada por André Santos. Só a boa defesa do Lopes evita o golo.

45'. ¡¡¡COMEÇAM A SEGUNDA METADE!!!

Intervalo. Pela parte do Olympique de Lyon, só é preciso dizer que falta mais profundidade e ideia do que fazer com a posse da bola. Tinha o jogo controlado, mas um erro do Fofana, um dos melhores jogadores dos franceses, está a ser decisivo.

Intervalo. Ainda bem que o Vitória de Guimarães está a vencer este jogo, mas Rui Vitória deveria fazer algumas alterações no jogo da equipa para não defender tão perta da área própria.

Intervalo. Primeiro lembrar que noutro jogo do grupo, Rijeka e Betis empatam 1-1, pelo que neste momento o grupo estaria assim:

Equipa Pontos V. Guimarães 6 Betis 2 O. Lyon 1 Rijeka 1

Intervalo. O arbitro alemão pita o fim dos primeiros 45 minutos. Vencem os vimaranenses 0-1 em Gerland.

43'. Não está a ser o melhor jogo do Vitória Guimarães, mas impede bem as oportunidades do Lyon. Depois tem aproveitado suas pouca aparições na área francesa para criar perigo.

40'. Maâzou tirou-se a camisola e vê o cartão amarelo.

39'. ¡¡MAÂZOU!! Grande erro do Fofana no corte duma bola longa do Douglas e Marco Matias aproveita para assistir ao avançado branquinho.

39'. ¡¡¡GOOOOOOOOOOOLOOOOOOOO!!!

37'. Grande passe de Gonalons para Gomis que não consegue dar um bom passe desde o fundo. O Vitória de Guimarães está a defender mesmo atrás, deve sair da sua área.

34'. Sai Umtiti lesionado e entra Zeffane. Depois canto para os vimaranenses bem lançado e o remate do Abdoulaye sai por pouco.

32'. Deve melhorar a pressão no médio por parte do Vitória de Guimarães ou começar a ter mais tempo a posse da bola. Pouco perigo na baliza do Lyon.

29'. Bom movimento do Maâzou, tira-se ao defesa e desde o canto da área lançou com muita intenção. Perto de fazer um grande golo.

27'. Mais uma oportunidade para o Lyon a patir duma bola parada, Gomis rematou incomodado por um companheiro.

21'. Malonga a meia volta desde longe quase marca, a bola sai a esquerda do guarda-redes português Anthony Lopes

20'. Noutro jogo do grupo I já há dois golos: Rijeka 1-1 Betis

19'. Agora Lacazette saiu da defesa do Pedro Correia e faz um bom lançamento que sai a direita do Douglas.

15'. Muitos problemas para o Vitória de criar jogo, tem de conseguir roubar bem no médio para aproveitar a velicidade dos quatro homens mais avançados.

13'. Boa incorporção do Gomis pela direita e seu centro é cortado para canto por Pedro Correia

8'. Pelo momento as oportunidades do Lyon começam com bolas paradas e não estão a ser mesmo produtivas. Os vimaranenses estão a espera do momento para sair rápido ao ataque.

7'. A posse da bola é da equipa local, mas não consegue criar perigo com esse jogo tão horizontal.

4'. Parece que o Vitória de Guimarães vai tentar jogar como a passada sexta feira contra em Do Dragão. Com muita pressão no médio e dar boas bolas para o Maâzou.

1'. Primeiro ataque do Lyon com uma falta sobre Umtiti

0'. ¡¡¡COMEÇA O JOGO!!!

17:42. Onzes iniciais confirmados:



Olympique de Lyon: Anthony Lopes; Fofana, Sidy Koné, Gonalons, Umtiti; Mvuemba, Jordan Ferri, Malbranque; Lacazette, Gomis, Alassane Pléa.



Vitória de Guimarães: Douglas; Pedro Correia, Paulo Oliveira, Abdoulaye, Luís Rocha; Tiago Rodrigues, Lionel Olimpo; Marco Matias, André Santos, Malonga; Maâzou.

17:40. Quando ainda falta algo menos de meia hora para o jogo, lembrar que outro dos pontos fortes da partida será a volta de Maâzou à França. Foi aí onde jogou no Boudeux, o Mónaco e Le Mans até que saiu ná época passada para a Tunísia.

17:35. Turma agora para repassar as listas de convocados das duas equipas. O Rui Vitóra deixou em Portugal a Addy, depois de já ter ficado fora cumprindo castigo contra o Porto, entanto o resto dos jogadores importantes foram chamados e estarão prontos para o jogo. Pelo seu lado, Rémi Garde não tem certeza de poder contar com o Clément Grenier vítima de angina.

17:30. O arbitro do encontro será o alemão Florian Meyer, que fiz sua primeira aparição europeia na época 2003/04. Este ano já arbitrou o jogo Pandurii - Braga com vitória dos homens de Jesualdo Ferreira por 0-1 e já arbitrou um jogo do Lyon que acabou a vencer por 4-0. O dados do alemão para todas as equipas francesas e os portuguesas são os seguintes:

Equipas Jogos Vitórias Empates Derrotas G. marcados G. Sofridos Portugueses 5 4 1 0 9 3 Franceses 8 5 1 2 15 9

17:25. Pelo lado dos franceses, a vitória hoje é uma questão mesmo importante. Pois mais um jogo sem somar todos os pontos faria muito difícil atingir o primeiro lugar do Grupo I e teriam que jogar-se o apuramento com o clube Português, com o risco de ficar fora na primeira oportunidade ou de passar às eliminatórias e defrontar a uma equipa que esteja de saída da Champions.

17:20. A equipa do Rui Vitória faz sua primeira deslocação nesta UEFA Europa League num jogo verdadeiramente complicado. As contas vimaranenses depois de vencer na primeira jornada por 4-0 ao Rijeka dizem que deve ganhar os dois jogos no Afonso Henriques e levar-se algum ponto de Lyon ou Sevilla. Assim que é o momento perfeito para que os branquinhos voltaram aos resultados positivos após da derrota com o F.C. Porto na passada jornada da Liga Zon Sagres.

Bem-vindos à retransmissão do jogo desta noite no Estádio Gerland entre o Olympique de Lyon e o Vitória de Guimarães em VAVEL.com.