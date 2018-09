Pela Liga Europa, Estoril perde para o Slovan Liberec na Republica Tcheca

A equipe do Estoril foi a Republica Tcheca encarar o Slovan Liberec, pela segunda rodada da Liga Europa. O resultado, porém, não foi satisfatório. Após sair perdendo, empatar o jogo ainda no primeiro tempo e com um homem a menos, a equipe lusa não resistiu e tomou o segundo gol, saindo do leste europeu derrotada.

Em campo um jogo aberto e com dois times longe de serem brilhantes tecnicamente, mas com muita vontade de atacar. Aos dez minutos, a primeira boa chance, o meia João Pedro arriscou de longe, levando muito perigo ao gol de Kovár. A resposta tcheca, veio com gol, em bobeada dos volantes do Estoril, Pavelka rolou para Sukel o atacante avançou e tocou na saída do goleiro Vagner, 1 a 0 Slovan Liberec.

Mesmo após o gol a equipe portuguesa seguiu melhor em campo, Evandro entrou bem na área recebendo cruzamento lateral de Sebá e cabeceou pertinho da trave de Kovár que mais uma vez apenas olhou. Com a vantagem no placar e inferior ao time rival, o Slovan tratava de segurar a bola e recuava, dando campo aos avanços estorilista. Com 32 minutos, João Pedro de novo arriscou desta vez da entrada da área, a bola quicou no gramado, mas parou nas mãos de Kovár.

Na sequência Sebá chutou de fora da área, sem grande perigo aogol tcheco. E quando tudo parecia terminar no 1 a 0 para os donos da casa (em especial após a expulsão do zagueiro português Bruno Miguel), Luís Leal brigou pela bola com marcação, ganhou e tocou na saída de Kovár, 1 á 1 no Estádio Nisy. E assim a primeira etapa chegou ao seu final, tudo igual na Republica Tcheca.

No segundo tempo, a equipe da casa precisando do resultado resolveu atacar, com um a menos o Estoril se fechava no 4-4-1 tentando aproveitar a velocidade de seus homens de frente. Aos 53, a primeira chegada tcheca, Sackey cruzou na área e Frydek cabeceou para boa defesa de Vagner, na sequência Rabusic recebeu de Sural e finalizou por cima do gol, assustando o time canário.

Porém no minuto 63, em cobrança de falta na área, a bola mais uma vez sobrou livre para um jogador tcheco e o zagueiro e capitão Kovac não desperdiçou, 2 a 1 Slovan. Com um a mais no campo de jogo e no placar, o Slovan não recuou seguiu marcando pressão a saída de bola e não cedendo espaços ao time luso. Que atordoado não conseguia criar perigo ao gol de Kovár.

Gerso e Balboa entraram e conseguiram dar mais ofensividade aos visitantes, tanto que Sackey fez falta recompondo o meio de campo e foi expulso, pois recebeu o segundo amarelo. Porém, chance real de gol mesmo só no finalzinho, em boa jogada de ataque o centroavante Luís Leal finalizou para fora no canto direito de Kovár. Fim de jogo e vitória tcheca, com o resultado o Estoril terá que vencer seu próximo jogo (frente ao Freiburg-ALE) para ainda sonhar com classificação a próxima fase da Liga Europa.