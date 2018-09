Arouca x Porto, directo

Partida correspondente à 7ª jornada da Liga Zon Sagres, disputado no estádio Municipal de Arouca.

INCIDENCIAS : Partida correspondente à 7ª jornada da Liga Zon Sagres, disputado no estádio Municipal de Arouca.

Final. Muito deve melhorar este F.C. Porto do Fonseca se quer ter verdadeiras possibilidades em todos os títulos, não pode viver só dos goles do Jackson Martínez. O Arouca mostrou uma boa imagem e o resultado finale é muito castigo para o que oferecieram as duas equipas.

Final. O Porto venceu 1-3 ao Arouca fazendo uma má exibição.

90'+1. QUINTERO marca também de livre directo, muito bem lançado pelo colombiano.

90'+1. GOOOOOOOOOOOLOOOOOOOO!!!!!

90'. Mais três minutos de jogo e substituição no Porto, sai Josué e entra Quintero.

89'. PINTASSILGO de livre directo põe o 1-2

89'. GOOOOOOOOOOOLOOOOOOOOOO!!!!!

84'. Finalmente Vascos Santos expulsou ao treinador do Arouca.

83'. Cartão amarelo para Bruno Amaro e Pedro Emanuel começa a queizer-se fortemente ao arbitro.

82'. Última substituição do Arouca, sai David Simão e entra Romário.

79'. Cartão amarelo para Fernando, o terceiro para os portistas.

78'. A má imagem do F.C. Porto vai a ficar esquecida pelos dois golos do avançado colombiano, mas o treinador portista deverá aproveitar as duas semanas de seleções para trabalhar algumas coisas que ainda não começaram a funcionar.

74'. JACKSON MARTÍNEZ faz o segundo depois duma jogada do Otamendi como extremo. O argentino entrou na área e cedeu para que o avançado fizera o segundo da noite e o sétimo na época.

74'. GOOOOOOOOOLOOOOOOOO!!!!!!

72'. Agora são visíveis as dificultades do Arouca para sair, o físico já não dá para continuar com a intensidade que têm mostrado até agora.

69'. Paulo Fonseca volta a procurar alternativas para melhorar o jogo com Ricardo Pereira no lugar do Lucho.

65'. Outra substituição no Arouca, sai Ceballos e entra Serginho.

63'. Continua o mal jogo do Porto, o meio do campo está pouco organizado e as chegadas estão a chegar mais polos espaços criado pelo cansaço arouquense que pelo jogo portista.

59'. Boas chegada do Porto nestes minutos, começam a aparecer os espaços e aí pode ser perigoso a equipa do Douro.

55'. Agora é Pedro Emanuel quem faz a primeira substituição: sai Luís Dias e entra Paulo Sérgio. Este último teve uma má reação para o 4º arbitro e recebeu o cartão amarelo.

53'. A iniciativa no jogo está nos pés dos jogadores de Arouca e por isso Fonseca já mexe o banco: Sai Varela e entra Licá. Varela esteve mais uma vez desaparecido.

49'. Fazem exercício de aquecimento Licá, Ricardo e Defour. Fonseca deve fazer alterações se isto continua assim. Entanto cartão amarelo para Mangala.

47'. Vamos a ver se nistos últimos 45 minutos os arouquenses conseguem manter o nível físico ou se o Porto melhora sua imagem com melhor jogo.

45'. COMEÇOU A SEGUNDA METADE!!!!

Intervalo. Ao Arouca não podemos pedir-lhe mais, com o ordem defensivo que está a mostrar consegue que o Porto não faça seu jogo habitual. Facto que temos visto na maioria dos jogos deste época. A pena é que não consega fazer boas as oportunidades que tem, é o lado negativo dos arouquenses.

Intervalo. Imagem fraca do Porto. Fonseca deve continuar com os ajustes para dar a sau equipa o nível na qualidade que se espera dos 'dragões'. Lucho e Josué não estão a entrar no jogo tanto como devem e Herrera precisa de jogos para encontrar o ritmo.

Intervalo. O F.C. Porto vence ao Arouca por 0-1 graças ao golo do Jackson Martínez ao começo da partida.

45'. Vai a jogar-se mais um minuto.

41'. O que mais deve preocupar a Fonseca é que sua equipa não está a fazer uma defesa sólida e o Arouca ameaça a baliza do Helton, embora não chega a fazer perigo de verdade. Falta-lhes definir as jogadas.

38'. O Porto não consegue fazer jogo de forma continuada e entra muito no jogo pausado que quer o Arouca. Nessa aspecto está muito bem o Arouca.

35'. Falta perigosa marcado pelo Arouca que acaba com a bola cortada pelo braço do Lucho. O arbitro apita falta novamente e o capitão recebe cartão amarelo. A segunda falta é lançada sem perigo.

28'. Consegue agora o Porto jogar mais perto da área do Arouca. Os locais parecem ter perdido a força do início e estão um bocadinho mais atrás.

24'. Jackson Martínes outra Vez!! O remate do avançado com a cabeça saiu fora por pouco, a jogada vem despois de mais uma individualidade do Alex Sandro.

22'. Muitas difilcultades para os portistas ao sair desde a defesa, só com bolas longas a Josué ou Varela está a superar a pressão do Arouca.

19'. Os adeptos arouquenses assobiam a Helton que primeiro saiu até o meio do campo a disputar uma bola e agora perde tempo por umas moléstias.

15'. O Arouca vai ter que mudar sua ideia de jogo, só resisteu 11 minutos com a "muralha" proposta por Pedro Emanuel.

11'. JACKSON MARTÍNEZ marca o primeiro depois duma boa jogada do Sandro que assiteu para o Colombiano que bateu ao Cássio.

11'. GOOOOOOOLOOOOOOOOO!!!

10'. Primeira chegada perigosa do Porto com até três remates falhados pelos portistas.

7'. Primeiro canto na partida marcado por Lucho sem perigo para a baliza de Arouca. Os 'dragões' devem fazer que a bola passe por Herrera, Josué e Lucho, senão vai ser muito difícil para eles.

5'. O Porto tenta ter a posse da bola, mas a posição do Arouca impede que os defesas encontrem ao médios.

2'. O estado da relva não é o ótimo, esperemos que nos deixe ver um bom jogo

0'. COMEÇA O JOGO!!!!!

18:14. Já estão no relvado os 22 jogadores. Tudo pronto para começar o jogo.

Equipas confirmadas:

F.C. Arouca: Cássio; Luís Dias, Mika, Diego, Iván Ballui; Nuno Coelho, Bruno Amaro, David Simão; Pintassilgo, Ceballos, Roberto.

F.C. Porto: Helton; Danilo, Otamendi, Mangala, Alex Sandro; Fernando, Lucho, Herrera; Josué, Varela; Jackson Martínez.

17:45. Arbitrará o jogo Vascos António Moreira Santos, arbitro de 37 anos que não tem sido internacional e que comenzou a dirigir a Liga Zon Sagres na época 2006/2007. Esta campanha ainda não apitou a nenhuma das duas equipas, embora sim arbitrou na passada época um Arouca 0-0 Oporto B. A última partida que arbitrou ao Porto, os 'dragões' ganharam 1-0 ao Moreirense com golo do Jackson Martínez.

17:40. Pedro Emanuel tem sido muito claro quando falou sobre o plano aseguir contra os los 'dragones'. "Uma muralha difícil de romper" foram as palavras do treinador arouquense ante o complicado encontro que tem sua equipa. Por isso convocou ao 23 homens disponíveis que tinha, só os lesionados Tinoco y Henrique ficam fora do jogo contra o F.C Porto.

17:35. Paulo Fonseca deixou novamente a Fucile fora da lista dos convocados, o qual aclara os nomes que compunham a defensa.Porém, as dúvidas vêm do meio campo e o ataque, já que depois de Fernando, Lucho e Jackson ninguém tem continuidada no onze. Josué não acaba de encontrar seu lugar, Varela está fora de ponto e a terna Quintero, Licá, Defour não consegue convencer ao treinador pese aos bons minutos oferecidos.

17:30. Pela sua parte o novo Oporto está fazendo o esperado e matem-se invicto na competição, tendo perdido tão só dois pontos nas 6 primeiras jornadas. Hoje tentará de ganhar a partida para recuperar a primeiro lugar que o Sporting quitou-lhe ontem e o deve fazer superando as primeiras críticas da época, surgidas após da derrota ante o Atlético de Madrid na Champions.

17:25. A imagem de este Arouca está a cumprir as expectativas e actualmente situa-se com 7 pontos na zona baixaa, mas fora dos lugares de descenso. Além disso, se tem mostrado como uma equipa realmente difícil de bater, já que só na primeira jornada perdeu por mais dum golo. Na sua defesa pode-se dizer que foi contra o Sporting, melhor ataque do campeonato pelo momento, e era o primeiro jogo da entidade na máxima categoria.

Bem- vidos ao directo da partida entre Arouca y Porto desde o estadio Municipal de Arouca, onde enfrenta-se duas equipas com objectivos bem diferentes. Os locais lutam por não descer e os visitantes têm o quarto título consecutivo como objectivo.