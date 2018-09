Estoril x Benfica, directo

22.54. No rescaldo da partida, Jorge Jesus reconheceu que a sua equipa não esteve completamente afinada, tendo desperdiçado hipóteses para confirmar uma vantagem mais calma: «Face ao desenrolar do jogo na primeira parte, podíamos ter ido a vencer 2-0 para o intervalo. Isso fez com que o Estoril acreditasse. Quando fizemos o 2-0 pensámos que seria mais fácil mas voltámos a complicar numa situação fácil de controlar», resumiu Jesus, confrontado com o penalty falhado e com a vantagem de dois golos desperdiçada, numa situação onde o Benfica estava em superioridade numérica. Já Marco Silva, timoneiro do Estoril, fez questão de elogiar os seus jogadores: «Pareceu-me um jogo muito equilibrado (...) Não fomos a equipa que costumamos ser e o Benfica marcou na primeira vez que chegou à baliza», analisou Marco Silva, completando: «Estes jogadores são fantásticos. Não estamos satisfeitos mas só tenho de dar os parabéns aos meus jogadores pois discutimos o jogo mesmo com 10 unidades».

22.25. O Benfica saiu do Estádio António Coimbra da Mota com três pontos numa vitória árdua frente a uma equipa complicada que à partida para esta sétima jornada estava no quarto lugar da Liga. Marcando aos dez minutos de jogo por intermédio de Lima, o Benfica poderia ter aumentado a vantagem aquando do fim da primeira metade, mas Lima, com a possibilidade de bisar no jogo, falhou a grande penalidade. O nervosismo foi latente na equipa do Benfica, apesar da vantagem ter sido constante: Cardozo entrou e marcou o segundo golo num belíssimo movimento de finalização que deixou Vagner sem hipótese de reacção. Mas logo a seguir, Balboa matou a possibilidade de tranquilidade encarnada, marcando o golo canarinho que reduzia a desvantagem e colocava de novo os pupilos de Jorge Jesus em sentido. Tremeliques e desacertos vários foram o retrato de um Benfica inseguro que quase perdia a vitória no relvado da Amoreira, mas Evandro falhou na ponta final, a segundos do fim.

90+5'. FIM DO JOGO na Amoreira! O Benfica vence na deslocação ao reduto do Estoril, com golos de Lima e de Cardozo contra o tento de solitário de Balboa, que entrou e marcou, reduzindo a vantagem das águias.

90+3'. Grande oportunidade do Estoril, que perigo ao cair do pano!! Péssima a exibição defensiva do Benfica, permeável no jogo aéreo, a bola sobra para um jogador do Estoril que não consegue finalizar frente a Artur, que sai da baliza! A bola sobre para Evandro que remata de modo atabalhoado, a bola ainda toca na trave!! Um final tremido que poderia ter sido dramático para o Benfica!!

90+1'. O Estoril pressiona o Benfica e sobe no terreno à procura da igualdade. Algum nervosismo nas hostes encarnadas, falta posse de bola e tranquilidade à equipa de Jesus.

90'. O ábitro dá mais quatro minutos de compensação para se jogar.

90'. Cartão amarelo para Artur por demora na reposição da bola em jogo.

89'. Falta de Maxi sobre Gerso, cartão amarelo mostrado ao uruguaio: nova expulsão na Amoreira, agora para Maxi, que vê o segundo amarelo e consequente vermelho!!

88'. SUBSTITUIÇÃO NO BENFICA: Entra o português Rúben Amorim, para sair o esforçado Lima, que falhou dois lances de golo evidente, tendo marcado um.

87'. Falta de Gaitán sobre o imprevisível Balboa. Cartão amarelo justo para Gaitán, que varreu o extremo oponente.

86'. Fora-de-jogo de Luisão.

83'. SUBSTITUIÇÃO NO ESTORIL: Entra Bruno Lopes sai Babanco.

77'. Lima quase marca, remate passa a rasar o poste!! Grande abertura de Matic nas costas da defesa do Estoril, Cardozo amortece de cabeça para Lima que remata ao lado!! Que falhanço e que bonita jogada do Benfica!!

74'. ESTORIL 1-2 BENFICA (Balboa, min. 74)

74'. GOOOOLOOOOO DO ESTORIL!!! Balboa, acabadinho de entrar, corresponde da melhor forma a um canto apontado por Evandro!!! Subiu às alturas e cabeceou para baixo, Artur ainda toca mas nada poderia fazer para impedir o golo!!! Luisão e Garay perderam o lance para o ex-benfiquista, que reduz para 1-2!!!

73'. SUBSTITUIÇÃO NO ESTORIL: Entra o veloz Gerso para sair Sebá.

72'. SUBSTITUIÇÃO NO ESTORIL: Entra Balboa sai João Pedro Galvão.

71'. ESTORIL 0-2 BENFICA (Cardozo, min. 71)

71'. GOOOOOLOOOOO DO BENFICA!!! Cardozo a rematar de pé direito, a bola descreveu um belo arco e não deixou nenhuma hipótese ao guarda-redes do Estoril!!! Que golaço, bom cruzamento de Maxi, Cardozo ergueu o pé e rematou de modo potente e colocado, de primeira!!!

68'. Jogada de perigo dentro da área do Estoril, boa combinação entre Enzo e Lima, ficando Enzo perto de marcar! O argentino recebeu a bola no coração da área mas Mano foi lesto a cortar o lance!!

67'. Falta de Evandro sobre Lima.

65'. Pressão no último terço do terreno por parte do Estoril, Artur obrigado a aliviar a pressão, rematando longo para fora!

64'. Falta muito dura de Sebá sobre Siqueira. Entrada sem necessidade, desleal. Cartão amarelo para Sebá. A decisão correcta seria, sem dúvida o cartão vermelho directo: entrada por detrás, perigosa e sem bola.

60'. Estoril reduzido a dez parece ter refreado o ímpeto ofensivo, o que é somente natural. O Benfica continua a não impressionar, mastigando demasiado o jogo e não apresentando velocidade nem ideias para romper a defensiva do Estoril.

59'. SUBSTITUIÇÃO NO BENFICA: Entra o habitual titular Cardozo para a saída da surpresa, Rodrigo.

57'. Livre marcado por Gaitán, defesa fácil e cómoda de Vagner.

56'. Falta de Filipe Gonçalves sobre Enzo, que seguia na elaboração da jogada ofensiva. Protestos do jogador do Estoril, que vê o segundo amarelo! Cartão vermelho para Filipe Gonçalves!

54'. Fora-de-jogo assinalado a Luis Leal.

53'. Corte da defensiva encarnada, bola para canto, cedido por Matic. Luisão remove o perigo da área depois do canto marcado por Evandro.

53'. Falta de Rodrigo sobre Sebá. Livre perigoso descaído para a direita do ataque estorilista.

51'. Passe comprido de Gaitán solicitando a desmarcação de Lima. Vagner adiantou-se a segurou a bola sem problemas.

49'. Jogo continua pouco emotivo, pouco envolvente. Escasseiam os desequilibrios individuais e as oportunidades de perigo.

49'. Falta de João Pedro Galvão sobre o uruguaio Maxi. Cartão amarelo para João Pedro Galvão.

47'. Cruzamento longo de Gaitán, Babanco concentrado e bem posicionado amortece para Vagner agarrar.

45'. Roda a bola de novo, sai a equipa forasteira!

21.13. O Benfica perdeu, em cima do intervalo, uma oportunidade flagrante para dar uma forte machadada na partida. Lima desperdiçou a grande penalidade e o herói foi Vagner, que realizou uma excelente defesa, impedindo a vantagem mais gorda do Benfica. A Amoreira viu uma primeira parte fraca, com poucas oportunidades e poucos momentos de perigo. Sebá foi uma peça irrequieta na formação canarinha, Evandro tem estado apagado mas os da casa têm conseguido suster os ímpetos, ainda que frouxos, do Benfica.

INTERVALO: ESTORIL 0-1 BENFICA (Lima, min. 10)

45+3’. VAGNER DEFENDE O PENALTY!!! Lima remata para o lado esquerdo mas o guarda-redes canarinho estira-se rapidamente, adivinhando o lado e fazendo uma excelente parada!! Vagner impede o 0-2 na Amoreira!!

45+2’. PENALTY a favor do Benfica!! Falta assinalada a punir mão na bola de Rúben Fernandes depois de um corte de cabeça de Yohan Tavares! Lima aproxima-se de bola para marcar a penalidade!

45+1'. Falta e cartão amarelo para Filipe Gonçalves.

45’. Falta de Gaitán sobre Mano.

44’. Remate de Rodrigo na cobrança de um livre. Demasiado potente, bola por cima da baliza.

42’. Posse de bola totalmente dividida: 50% para cada equipa.

38’. O jogo está muito dividido, existe pouco espaços disponível para a progressão dos médios criativos e dos extremos. O Estoril povoa bem o meio-campo e o Benfica sente dificuldade em desenvolver o seu jogo com fluência.Sebá tem estado muito em jogo, em correrias várias, mas sempre com a supervisão da defesa encarnada, até agora calma.

36’. Remate do Estoril, agora protagonizado por Luis Leal, a bola é prensada num defesa do Benfica.

35’. Remate de Gaitán, por cima do alvo.

34’. O Estoril avança progressivamente no terreno, ganhando várias vezes as segundas bolas e tentando explorar a velocidade de Sebá e de Luis Leal.O Benfica perdeu intensidade e não tem conseguido apoquentar Vagner.

33’. Remate rasteiro de Sebá! Boa movimentação do jovem Sebá, ganha uma nesga e atreve-se a rematar! A bola passa ao lado, Artur estirou-se para controlar o lance.

32’. Remate perigoso de Gonçalo Santos!! Artur defende com dificuldade, agarrando definitivamente à segunda! Bom remate de Gonçalo Santos a colocar em sentido Artur!!

31’. Lima cai de novo na armadilha do fora-de-jogo.

30’. Cartão amarelo para o sérvio do Benfica, Matic.

30’. Falta de Matic sobre o médio defensivo Gonçalo Santos.

27’. SUBSTITUIÇÃO NO BENFICA: Entra o holandês Ola John para o lugar do lesionado Markovic.

27’. Jogada de Luis Leal pelo lado canhoto, passe do avançado para a área e remate de cabeça de João Pedro Galvão, sem perigo de maior!

25’. Jogo parado, Markovic é assistido pela equipa médica do Benfica: o jovem terá de sair do jogo.

24’. Markovic fica agarrado à coxa direita, em claras dificuldades. Parece ser uma lesão impeditiva. Ola John aquece, de prevenção.

23’. Remate de Mano, rasteiro, mas a bola sai sem qualquer perigo para Artur.

20’. Falta de Yohan Tavares sobre Enzo Pérez a parar a progressão do médio argentino no meio-campo.

19’. Falta de Siqueira sobre Luis Leal. Cartão amarelo para Siqueira.

17’. O Benfica entrou com vontade de atacar, marcou e está na frente, mas está com dificuldades em segurar a velocidade de Sebá.No corredor central sobre espaço para os jogadores estorilistas.

15’. Fora-de-jogo de Lima, o segundo do avançado brasileiro.

14’. Fora-de-jogo de João Pedro Galvão.

13’. Cartão amarelo para Maxi Pereira por agarrões a Sebá, que fugia sem oposição.

13’. Má coordenação do Benfica! Péssima marcação de um livre, Sebá rouba a bola e corre velozmente para a baliza de Artur mas Garay corta no momento certo e afasta o perigo pela linha lateral! Excelente corte do argentino! Muita displicência e falta de concentração dos encarnados.

12’. Cartão amarelo para o lateral esquerdo Babanco.

11’. ESTORIL 0-1 BENFICA

11’. Belo passe longe de Gaitán,golo oportuno de Lima!! Mano ficou mal na fotografia, deveria ter pressionado Lima que apareceu nas costas a finalizar!

10’. GOOOOLOOOO DO BENFICA!!! Cruzamento do argentino Gaitán sobre o flanco esquerdo, a bola percorreu a área pelo ar e Lima, ao segundo poste, subiu mais que Mano para cabecear à vontade para as redes!!!

9’. Jogada entre Maxi e Enzo pela direita do ataque encarnado, mas a bola morre lentamente nas mãos de Vagner que se sai colocar fim à jogada.

8’. Passe cruzado por alto, tentando descobrir a desmarcação de Lima, mas o brasileiro foi apanhado em fora-de-jogo.

7’. Falta de João Pedro Galvão sobre Maxi.

5’. Evandro desce pelo flanco direito mas Enzo intercepta a jogada e a bola trespassa a linha de fundo. Novo canto a favorecer os da casa.

5’. A defesa encarnada afasta a bola da área, canto sem perigo de maior.

4’. Canto a favorecer o Estoril, Evandro para marcar. Corte de Markovic a limpar o lance, novo canto.

2’. Livre bem macado, bola tensa e Rodrigo a cabecear por cima!! Primeiro lance de perigo do jogo!! Quase o primeiro golo do jogo!

1’. Falta sobre Lima, Gaitán para marcar o livre.

0'. APITO INICIAL: Rola a bola na Amoreira, sai a equipa do

19:59. Supresa na formação inicial do Benfica: a inclusão de Rodrigo na frente de ataque, ficando desta feita o paraguaio Cardozo no banco de suplentes. Jesus procura deste modo dar maior mobilidade e poder de ruptura aos movimentos ofensivos do Benfica. Ola John, apesar de voltar aos convocados, permanecerá no banco pois o jovem Markovic será o dono do corredor direito do ataque encarnado. No Estoril alinharão Gonçalo Santos e Filipe Gonçalves que tentarão formar o «duplo pivot» responsável por bloquear o jogo ofensivo do adversário.

19:51. FORMAÇÃO INICIAL DO BENFICA: Artur, Maxi Pereira, Siqueira, Garay, Luisão, Matic, Enzo, Gaitán, Markovic, Lima, Rodrigo

19:50. FORMAÇÃO INICIAL DO ESTORIL: Vagner, Mano, Rúben Fernandes, Babanco, Yohan Tavares, Filipe Gonçalves, Gonçalo Santos, Evandro, João Pedro Galvão, Sebá, Luis Leal

19.27. A motivação está em alta no lado «canarinho»: Luis Leal, que já facturou contra Sporting (época passada) e Porto (no empate 2-2 há duas semanas) diz ter sonhado com um golo seu frente ao Benfica, enquanto que o técnico Marco Silva analisa o momento do adversário, não embarcando, apesar do poderio do Benfica, em tácticas demasiadamente defensivas: «Não espero um Benfica picado. Espero um Benfica a querer ganhar com habitualmente (...) Vamos estar muito concentrados e vamos ser pressionantes porque somos uma equipa com identidade», aferiu o treinador do Estoril.

19:08. No Benfica, Fejsa (lesionado contra o PSG) e Sulejmani (problema muscular) estão fora de combate. Os dois sérvios juntam-se assim a Salvio, gravemente lesionado, e a Cortez, de fora dos convocados por opção técnica. Espera-se que Enzo volte a posicionar-se no centro do terreno ao lado de Matic, com Ola John ou Markovic a ocupar a vaga deixada pelo argentino na asa direita do ataque encarnado. Gaitán deverá manter o posto no lado oposto enquanto que Lima será o avançado que apoiará Cardozo na linha mais avançada. No Estoril, Carlitos é a baixa de maior peso: o ex-benfiquista está incapacitado e deverá ser rendido por João Pedro Galvão, extremo em evidência neste início de época. Sebá deverá situar-se no outro lado do ataque. Na defesa, Babanco deverá regressar ao lado esquerdo.

18.59. Estoril e Benfica estão colados na tabela classificativa, ambos com os mesmos (11) pontos. A equipa da linha de Cascais possui o segundo melhor ataque da Liga, com 12 golos marcados, somente batido pelo Sporting, que lidera à condição o campeonato. Já os encarnados levam 9 tentos na Liga, tendo em Garay e Markovic e Cardozo os seus maiores artilheiros, todos com 2 golos. Na formação «canarinha» o goleador de serviço chama-se Evandro, que já apontou 5 golos. De sublinhar que a equipa comandada pelo jovem técnico Marco Silva ainda não sofreu nenhuma derrota em casa em partidas da Liga Zon Sagres, obtendo aliás um meritório empate contra o campeão FC Porto. O registo do Benfica conta com uma derrota fora de portas (Marítimo, a abrir o campeonato), um empate (em Alvalade) e uma vitória em Guimarães.

18.48. O Benfica enfrenta um adversário de má memória: na época transacta, os encarnados receberam o Estoril de Marco Silva, tendo empatado a uma bola, permitindo a fatal aproximação do riva FC Porto. Na altura, o Benfica começou em desvantagem, obtendo o empate na segunda parte através de Maxi Pereira. Jesus enfrenta assim um fantasma que o «ajudou» a perder o título de 2012/2013, quando faltavam duas semanas para o final da Liga. Agora, sob um pressão exigente e um cenário de desmotivação e falta de atitude, o treinador das águias terá pela frente um oponente complicado, que arma bem o jogo e explora de modo furtivo os espaços deixados nas costas do meio-campo e dos laterais, através de jogadores velozes e com bom poder de drible.