Nacional 3-0 SC Braga: um «quarto grande» muito pequeno

Que a viagem até à Madeira (06) seria uma tarefa intricada para o Braga, disso ninguém duvidaria – agora, que no retorno da aventura os bracarenses trariam na bagagem três golos sofridos sem resposta...isso já seria, como foi efectivamente, de estranhar. Apesar do fraco começo de campeonato, os homens de Manuel Machado tinham já dado a volta ao texto e vinham de vitórias moralizadoras, enquanto o Braga de Jesualdo, estacionado na terceira posição, tentava voltar aos triunfos depois da derrota tardia frente aos leões do Sporting. Mas para os «guerreiros do Minho» tudo correu mal na batalha da Choupana: com uma defesa remendada (Santos castigado e Paulo Vinícius lesionado) o Braga não teve andamento para travar a terceira vitória consecutiva do Nacional, que com este dilatado resultado mostrou estofo de Liga Europa, intrometendo-se nos lugares cimeiros e ultrapassando os bracarenses na tabela.

Humilhação Nacional

Péssimo o resultado, débil a exibição – pouquíssimo serviço apresentado para aquele que se auto-denomina o «quarto grande» do futebol português. A estratégia de Jesualdo Ferreira foi pulverizada pela contra-inteligência de Manuel Machado, que explorou as fraquezas bracarenses e anulou os focos de criatividade dos arsenalistas: enquanto que o tridente ofensivo dos alvinegros (Rondón, Candeias e Djaniny) dava uma dinâmica feroz ao jogo, o meio-campo encarregava-se de marcar Rubén Micael sem lhe dar um centímetro de descanso – o egípcio Ghazal esteve irreprensível no policiamento do médio criativo português. À forte entrada no jogo dos da casa juntou-se a falta de discernimento da defesa do Braga, incapaz de abrandar o ritmo mecânico com que era massacrada. Do lado oposto, o oposto acontecia: Edinho, perdido entre o quarteto recuado do Nacional, pouco ou nada poderia fazer para alterar o rumo dos acontecimentos. O filme da partida começou aos 6 minutos, com o golo de Rondón, a finalizar uma jogada do trio de ataque da Choupana. Aos 39, o cabo-verdiano Djaniny aumentava o «score» envergonhando um errático Nuno André Coelho. E aos 86, Candeias, protagonista de relevo da película do desastre arsenalista, sentenciou a partida e pôs «fim» à tormenta de Jesualdo e companhia. Um filme cujo título bem poderia ser «Humilhação Nacional».

Altos e baixos

O percurso do Braga não tem sido constante e as avaliações dos seus adeptos oscilam entre o mérito do experiente Jesualdo Ferreira e da equipa de Alan, Micael e companhia, e as críticas aos recorrentes falhanços da equipa minhota. Depois da eliminação precoce da Liga Europa, às mãos do modesto Pandurii, o Braga ressurgiu bem na Liga mas voltou a dar tropeções clamorosos: a derrota frente ao Gil Vicente e a goleada sofrida no Domingo vão deixando marcas de insatisfação na torcida e há quem conteste o catedrático técnico de 67 anos. Apesar disso, o treinador foi peremptório na análise à derrota: «É um dia para lembrar. Recordo à equipa que e aos adeptos que perdemos um jogo, mas a confiança no nosso trabalho vai no sentido de conquistar resultados e fazer crescer este grupo», afirmou, relevando a inexperiência da equipa: «Cometemos erros que não podem voltar a acontecer num futuro proximo (...) nasceram de falta de alguma experiência, de cumprimento de algumas regras tácticas que nascem da rotina e trabalho», explicou. O Braga cai, depois da derrota, para a quinta posição, com 12 pontos.