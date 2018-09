Portugal 1-1 Israel: quando o feitiço se vira contra o feiticeiro

Num Estádio José Alvalade praticamente lotado (48.317 espectadores), a Selecção Portuguesa rubricou uma exibição cinzenta e sem brilho que acabou por resultar num empate amargo mesmo ao cair do pano, quando já todos pensavam que a vitória estaria garantida (a começar pelo treinador Paulo Bento). A "equipa das quinas" entrou em campo muito desfalcada, já se sabia, mas algumas escolhas do Selecionador Nacional acabaram por favorecer um tipo de jogo inócuo que foi aborrecendo as ainda assim entusiastas bancadas de Alvalade. Garantida virtualmente a presença no play-off, resta a Portugal esperar por um verdadeiro milagre para conseguir o passaporte directo para o Brasil no próximo ano.



Marcar sem saber como

Sem João Pereira, Fábio Coentrão, Raul Meireles e Hélder Postiga, Paulo Bento viu-se forçado a improvisar no onze eleito para o jogo desta sexta-feira. Ainda assim, os remendos arranjados pelo Selecionador Nacional souberam a pouco: a jogar em casa, exigia-se que a iniciativa do jogo partisse dos portugueses, mas as escolhas de André Almeida (não deu profundidade ao corredor direito), Ruben Micael (muito lento, sem influência no jogo) e Hugo Almeida (corpo estranho nesta equipa) não conseguiram disfarçar a ausência daquelas quatro peças-chave da formação portuguesa.

Após um início de jogo sem grandes chances para qualquer uma das balizas, tirando uma ou outra iniciativa de Cristiano Ronaldo, valeu o cruzamento do lateral Antunes e o passe de Pepe para o cabeceamento certeiro de Ricardo Costa para abrir o marcador, aos 27 minutos. Sem rasgo, sem futebol e sem acção, Portugal chegou ao golo sem saber muito bem como, num estilo de jogo já muito característico do seu seleccionador cuja abordagem, sempre à espreita do erro do adversário, acabaria por sair cara no segundo tempo, mesmo ao cair do pano.



O castigo de Patrício



Já com um golo encaixado e sem qualquer oportunidade de golo, a ultra-defensiva Selecção Israelita apostava exactamente na mesma estratégia da equipa portuguesa. Sem se dar muito ao trabalho, acreditava a equipa liderada por Eli Guttmann que o golo lá acabaria por aparecer, num golpe de sorte, numa bola parada...ou num erro do adversário. E de facto assim aconteceu. Rui Patrício, habituado a ser o herói de serviço naquele estádio, protagonizou um lance inacreditável que acabaria por oferecer o empate aos Israelitas aos 85 minutos de jogo, depois de um passe disparatado para Ben Basat que, isolado, só teve de rematar para dentro da baliza. Isto alguns minutos depois dos primeiros lances dignos de registo da Selecção Portuguesa, depois das saídas de Ruben Micael e Hugo Almeida para as entradas de Josué e Nélson Oliveira.

Um erro inesperado a penitenciar o comportamento da equipa durante praticamente 90 minutos. O final do encontro foi o desespero de costume e um par de boas defesas do guarda-resdes Dudu Aoate, um dos melhores em campo, ajudou à frustração final dos portugueses. Novamente sem deslumbrar (antes pelo contrário), Portugal concedeu um empate que compromete as poucas aspirações de acesso directo ao Mundial, mas que lhe vale, ainda assim, o segundo lugar do Grupo F e a presença no play-off (só uma hecatombe e uma conjugação improvável de resultados poderá impedir a participação na eliminatória) que servirá de segunda via de admissão à competição. Na próxima terça-feira a equipa de Paulo Bento recebe o Luxemburgo, no Estádio Cidade de Coimbra, e está obrigada a vencer.