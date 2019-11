Portugal x Luxemburgo, directo

20:35. Na análise ao jogo e no balanço desta fase de apuramento, o seleccionador Paulo Bento atribuiu à Rússia o mérito de ter-se sobreposto a Portugal enquanto favorito do grupo, confessando também que a sua equipa tinha capacidade suficiente para obter o apuramento directo: «Não fomos a melhor equipa do grupo, pois a Rússia foi melhor. Tinhamos condições para ter ficado em primeiro e podiamos ter feito mais,mas não está em causa o compromisso dos jogadores» esclareceu Bento.

20.26. A vitória, embora por três golos de diferença e alvo de nula contestação, teve ligeiro sabor a pouco. O modo remediadamente fulgurante como Portugal carregou sobre o adversário, reduzido desde cedo a dez unidades, foi pouco exuberante tendo em conta a abissal diferença de capacidade entre uma e outra formação. O empate da Rússia foi suficiente para levar, directamente, a selecção dirigida por Capello ao Mundial. Portugal está, assim, devotado a jogar o playoff.

20.08. Portugal bate a fraca selecção do Luxemburgo por 3-0, sem dificuldades e com bastante naturalidade. A tarefa lusitana, já de si fácil, tornou-se um autêntico passeio depois da expulsão de Joachim, antes do término da primeira meia hora. Varela marcou, depois Nani fez o segundo e Postiga finalizou a marcha do marcador, e todos estes golos tiveram um denominador comum: João Moutinho e os seus passes de abre-latas. Três assistências para três golos, Moutinho foi o melhor jogador em campo, sempre criativo e assertivo no passe decisivo. André Almeida esteve sólido na direita da defesa, Josué estreou-se e Nani esteve sempre irrequieto, procurando ainda a sua melhor forma. Postiga adicionou mais um golo à sua conta (foi o melhor marcador português da fase de apuramento) e Hugo Almeida esteve simplesmente desastrado.

APITO FINAL

90+2'. Remate de Nani, Joubert defende.

90'. Jogar-se-ão mais dois minutos de compensação dados pelo juiz turco.

87'. Marca o Azerbaijão, empatando com a Rússia por 1-1. De nada vale esse empate, e, dado o avançar da hora, tal golo não mudará nada. Seriam precisos um golo a mais por parte dos azeris e mais três golos lusos.

85'. Hugo Almeida, com a baliza aberta, falha escandalosamente!! Que perdida inacreditável de Almeida!! Jogada bonita e eficaz entre Nani e André Almeida, o lateral recebe no flanco da área, cruza rasteiro para Hugo Almeida, mas este, isolado e de caras com a baliza deserta, envia a bola ao poste!!

82'. SUBSTITUIÇÃO NA FORMAÇÃO DO LUXEMBURGO: Entra no relvado Martino para a saída de Daniel da Mota.

81'. Cartão amarelo mostrado a Daniel da Mota.

80'. PORTUGAL 3 X 0 LUXEMBURGO Marcou Hélder Postiga aos 79 minutos

79'. GOOOOOLOOOOO DE PORTUGAL!!! Hélder Postiga a fazer o gosto ao pé!!! E adivinhem de quem foi a assistência?? João Moutinho pois claro, a assitir Postiga de cabeça!!! O avançado desmarcou-se e ficou na cara de Joubert, finalizando com frieza!!!

78'. Aviso de Antunes!! Remate do lateral do Málaga, acabadinho de entrar! Joubert fez mais uma boa intervenção e a bola encaminhou-se para fora. Canto para Portugal.

77'. Luisi ensaia o remate, mas não passou de uma tentativa falhada.

76'. SUBSTITUIÇÃO NA FORMAÇÃO DE PORTUGAL: Mudança final na formação nacional, sai Fábio Coentrão para entrar Antunes.

75'. Hugo Almeida falha clamorosamente!! Passe de Nani para a entrada frontal de Hugo Almeida, isolado na cara de Joubert, mas o português falha a cabeçada!! Muito mal Hugo Almeida.

71'. Nani de cabeça, a bola beija o poste!! O terceiro esteve à vista, quase quase, mas a trave defendeu no lugar de Joubert!! Segunda bola no poste já, algum azar para Portugal!

70'. Postiga lança o contra-ataque através de uma cavalgada mas o oponente luxemburguês, sem velocidade para o acompanhar, rasteira o avançado. Cartão amarelo inequívoco para Lars Gerson.

67'. Má decisão do árbitro turco, que em vez de assinalar canto, dá pontapé de baliza a beneficar Portugal.

67'. Perigo a assaltar a baliza de Patrício!! Remate bem colocado de Laterza, Patrício estira-se e toca para canto!! O Luxem burgo sobe no terreno e, mesmo com menos um, atormenta Portugal!

65'. Luxemburgo avança no terreno! Remate de Gerson, Patrício pára de modo seguro.

64'. Falta de Fábio Coentrão: cartão amarelo para Coentrão.

61'. SUBSTITUIÇÃO NA FORMAÇÃO DO LUXEMBURGO: O capitão René Peters entra para a saída de Laurent Jans.

61'. Remate de Nani, mas a bola não perturba Joubert.

59'. SUBSTITUIÇÃO NA FORMAÇÃO DE PORTUGAL: Entra Sereno para o lugar do lesionado Ricardo Costa.

59'. O central lusitano Ricardo Costa lesiona-se na disputa da bola. O jogador do Valência parece ter de abandonar o relvado.

58'. SUBSTITUIÇÃO NA FORMAÇÃO DE PORTUGAL: Sai o médio defensivo Miguel Veloso para a entrada do ponta-de-lança Hugo Almeida.

58'. Paulo Bento mexe na equipa, adivinha-se a substituição.

52'. André Almeida está a fazer uma exibição concentrada. O lateral tem arrancado bons cruzamentos e tem-se mostrado eficaz nas compensações.

50'. Cruzamento de Varela na esquerda, Nani não consegue encostar!! Falhanço do extremo do Manchester United!! Já se gritava golo nas bancadas!

49'. Passe para a entrada de Postiga, que ganha o lance na raça e, colado à linha, passa para Varela cruzar! A defesa luxemburguesa atrapalha-se por completo e a bola baila bem perto da linha de golo!!

49'. Cartão amarelo mostrado a Josué, por protestos.

45'. SUBSTITUIÇÃO NA FORMAÇÃO DO LUXEMBURGO: Entra Luisi para a saída do avançado Bensi.

45'. Recomeça a partida em Coimbra, sai o Luxemburgo! Adivinha-se uma segunda parte tranquila por parte de Portugal, que joga com mais uma unidade.

18:54. Apesar de Portugal estar a vencer o Luxemburgo (e poder, dadas as circunstâncias, almeijar à goleada), no Azerbaijão, a Rússia, da qual Portugal necessitava de uma derrota em Baku, está a vencer por 0-1.

18:50. Portugal entrou com vigor, colocando várias vezes à prova Joubert, que se mostra como o melhor elemento do Luxemburdo. Muito atarefado, o guardião foi conseguindo adiar o inevitável: Moutinho, que tem sido o autêntico maestro de Portugal hoje, desencantou um passe magnífico, rasgando o meio-campo e a defesa adversária. Varela correspondeu bem e fez golo. O segundo golo veio logo meia dúzia de minutos depois, através de Nani, que beneficiou de um belo passe de Moutinho, novamente a funcionar como o cérebro da equipa das quinas. De ressalvar que, ainda com um nulo em vigor, o médio Aurélien Joachim foi expulso por entrada violenta sobre André Almeida. A partir daí, tudo se tornou ainda mais fácil.

INTERVALO

45+2'. Remate de Bensi através de livre directo, encaixa com calma Patrício!

45'. Um minuto de compensação.

44'. Coentrão coloca a bola dentro das redes de Joubert, todo o estádio celebra, mas o árbitro apita fora-de-jogo do lateral português. Lance bem ajuizado, havia de facto situação irregular.

43'. Livre bem marcado por Josué!! Remate a meia altura, a qual Joubert se opôs com categoria!! Na ressaca, Ricardo Costa falha a bola e não consegue emendar para as redes!

41'. Cartão amarelo para o defesa central Phillips. Corte agressivo e para lá da margem da lei. Carrinho por detrás a parar a progressão quase isolada de Nani. Nas bancadas pede-se o vermelho.

38'. Moutinho já leva duas assistências tiradas da cartola. Grande forma do médio do Mónaco e que visão de jogo está o organizador de jogo de Portugal a demonstrar!

37'. PORTUGAL 2 X 0 LUXEMBURGO Marcou Nani aos 36 minutos.

36'. GOOOOOLOOOOO DE PORTUGAL!!! Golo marcado por Nani, que recebeu um passe perfeito de calcanhar de Moutinho no canto da área, Nani flectiu para dentro e rematou de pé esquerdo, sem chance para Joubert!!!

35'. Livre para Miguel Veloso, a defensiva adversária limpa o lance com tranquilidade.

31'. PORTUGAL 1 X 0 LUXEMBURGO Golo de Varela aos 30 minutos.

30'. GOOOOOLOOOOOO DE PORTUGAL!!! Varela fugiu a passe do maestro Moutinho, correu e driblou o último defesa e à saída de Joubert deu mais um passo, abrindo ângulo para a baliza deserta!!

30'. Passe de Moutinho a rasgar na transversal a defesa adversária, Varela foge e senta o defesa final...guarda-redes sai-se, o ângulo abre-se...

28'. O árbitro não tem dúvidas, cartão vermelho directo para Aurélien Joachim!! Luxemburgo fica a jogar com 10, Portugal com a vida mais facilitada!

28'. Entrada perigosíssima de Joachim, de pé em riste, acertando em cheio na canela de André Almeida com a sola da bota!!

25'. Remate de Mutsch a castigar desentendimento entre Coentrão e Patrício, mas a pontaria estava totalmente desafinada. Sem grande perigo mas alguns calafrios para a defesa de Portugal, algo desatenta.

24'. Canto para Portugal bater, corta eficientemente a defesa do Luxemburgo.

24'. Que perigo!! Nova extraordinária defesa de Joubert a responder ao cabeceamento de Nani, que estava na cara do golo, perto da pequena área!! Grande oportunidade, grande defesa!!

23'. Livre a favorecer Portugal, para Moutinho cobrar, lançando para a área.

17'. Cruzamento de Nani mas Postiga chega atrasado ao lance.

16'. O jogo português torna-se mais morno, menos acutilante. Em Baku, no Azerbaijão, a Rússia marca o primeiro golo e abate ainda mais as possibilidades portuguesas de um apuramento directo.

15'. Portugal entra forte, como expectável, e já obrigou o «keeper» luxemburguês a várias defesas apertadas.

14'. Bola na barra!! Grande lance de perigo com Coentrão a enviar a bola à barra de Joubert, após cruzamento de André Almeida! Segundo bom cruzamento do jovem do Benfica.

12'. Fora-de-jogo de Postiga.

11'. Reacção do Luxemburgo, remate de Gerson, o primeiro dos forasteiros. Lance com pouco perigo para Patrício.

10'. João Moutinho coloca de novo Joubert à prova! Remate forte, nova defesa. Muito seguro o guardião luxemburguês!

9'. Portugal por duas vezes quase a marcar!! Remate potente de Nani de fora da área, Joubert defende para a frente, e na recarga, Postiga remata para nova defesa do guardião luxemburguês!! Grande lance de Joubert!!

7'. Falta do médio luxemburguês sobre Fábio Coentrão.

5'. Livre marcado por Moutinho, a bola não encontrou ninguém e saiu calmamente pela linha de fundo.

5'. Falta de Laterza, livre para Portugal.

3'. Postiga leva a bola até à metade do meio-campo adversário, arma o remate mas o pontapé sai fraco e inofensivo.

2'. Cruzamento pela direita a partir do pé de André Almeida, Varela cabeceia, mas por cima.

1'. Passe em profundidade, Postiga encaminha-se para a desmarcação mas cai no duelo corpo-a-corpo. O ábitro manda seguir!

0'. APITO INICIAL: Começa a rolar a bola no Estádio da cidade de Coimbra! Sai Portugal a jogar.

PORTUGAL X LUXEMBURGO

17:57. FORMAÇÃO INICIAL DO LUXEMBURGO: Joubert, Laterza, Janisch, Laurent Jans, Phillips, Aurélien Joachim, Mutsch, Lars Gerson, Ben Payal, Daniel da Mota, Bensi

17:55. FORMAÇÃO INICIAL DE PORTUGAL: Rui Patrício, Neto, Ricardo Costa, André Almeida, Fábio Coentrão, Miguel Veloso, João Moutinho, Josué, Varela, Nani, Hélder Postiga

17:42. A grande novidade na convocatória lusitana é a inclusão do jovem Bruma, estrela da selecção sub-21 e jogador dos turcos do Galatasary. Pela primeira vez entre o lote de séniores escolhidos, Bruma poderá estrear-se hoje pelo escalão máximo da selecção portuguesa. O talento da academia sportinguista, entretanto transferido para a Turquia, é tido como uma promessa que será, nu futuro, um valor certo a adicionar à qualidade da selecção.

16:14. O seleccionador do Luxemburgo, Luc Holtz, desvalorizou a ausência de Ronaldo e fez incidir o foco dos elogios em Portugal e na Rússia, selecções, que, segundo Holtz, merecem o «bilhete para estar no Mundial», pelo seu calibre de «primeira linha».

16:04. Paulo Bento defendeu o guardião Rui Patrício, que no último jogo «ofereceu» o golo ao adversário israelita, permitindo o empate: «No passado perdi muito tempo com Rui Patrício, mas depois ganhei. Mas não pensem que é alguma tara, porque não é», assim justificou omtem o treinador a aposta contínua no guarda-redes leonino. Na conferência de imprensa de antevisão da partida de hoje, Bento contrariou também as palavras de Crtistiano Ronaldo, que apontara, no rescaldo do empate caseiro frente a Israel, a imaturidade como factor decisivo para o descalabro: «(...) a verdade é que nos faltou intensidade e capacidade de gerar mais situações de finalização», analisou, centrando a questão na falta de poderio ofensivo e relegando a maturidade para segundo plano.

15:31. Neste último jogo da fase de apuramento do grupo F a contar para o apuramento do Mundial de 2014, Portugal vislumbra remotas possibilidades de se apurar de modo directo, tendo para isso que vencer por seis golos de diferença o Luxemburgo e esperar que a rival Rússia perca o jogo final frente ao Azerbaijão. Se este cenário não se verificar, tudo indica que o «play-off» será o futuro da selecção portuguesa. Portugal enfrentará a débil selecção luxemburguesa sem o capitão Cristiano Ronaldo e sem o central Pepe, ambos castigados. O seleccionador Paulo Bento poderá alterar o onze inicial, dando oportunidade aos jogadores menos utilizados (ou mesmo àqueles que se pretendem estrear) mas existe a forte possibilidade também do retorno de algumas peças chave de Portugal, como Fábio Coentrão e Hélder Postiga.