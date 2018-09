Bruno de Carvalho: «Sporting já devia estar em primeiro lugar»

Frontal e sucinto, assim foi hoje Bruno de Carvalho, ao abordar a possibilidade de resgatar a liderança da Liga Zon Sagres: «O Sporting já devia estar no primeiro lugar não fossem erros de arbitragem. Bem o merecíamos neste momento» atirou o presidente leonino, deixando, de modo claro, reparos à qualidade das arbitragens que, subentende-se das suas palavras, estarão na origem da imerecida classificação do Sporting, actual segundo posicionado na tabela, atrás do FC Porto.

A duas semanas do duelo com o campeão Porto, e depois de uma troca de palavras irónicas e acintosas com o seu homónimo Pinto da Costa, Bruno de Carvalho secundarizou o embate contra o rival, lembrando que o jogo que se segue é contra o modesto Alba, a contar para a Taça de Portugal: «Perante as boas exibições do Sporting, acredito que, com muito respeito, trabalho e empenho, iremos ganhar ao Alba no próximo domingo. Para a semana falaremos sobre o FC Porto», explicitou Bruno de Carvalho.

De fora não ficou a parte ambiciosa do discurso: «Queremos ganhar todos os jogos, lutar pelos três pontos e pela vitória. Tenho-o dito desde o início da época», certificou. O Sporting leva já sete jogos para a Liga, ocupando a segunda posição a dois pontos do líder Porto. No próximo dia 27 e em caso de vitória verde, o embate no Estádio do Dragão poderá fazer com que a liderança mude mãos.