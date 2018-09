O momento de ser uma alternativa

A Taça de Portugal já está aqui e com ela vem o momento em que alguns jogadores mostrem seu valor. No F.C. Porto há homens importantes que chegaram no passado verão e ainda não tiveram a oportunidade de ganhar um lugar no onze de Paulo Fonseca. Com dois compromissos tão importantes como Zenit e Sporting no horizonte mais o intervalo dos jogos internacionais, de certeza que treinador dos 'dragões' vai mexer à equipa contra o Trofense.

O máximo protagonista nessas alterações será Ghilas, o avançado jogara como referência ofensiva portista na primeira grande ocasião que dispõe para que vejamos se está feito para o Porto. Outro das substituições certas está na baliza, onde Helton nem foi chamado e parece que Fabiano será o encarregado de impedir que a bola ultrapasse a linha do golo.

E é mesmo na zona defensiva onde surpreende a não aparição na lista do Fucile. O lateral volta a ficar fora e são Diego Reyes e Victor Garcia os que têm hipóteses de jogar de início. Poucas dúvidas há na zona do meio, que deverá ser ocupada por Carlos Eduardo, Defour e Quinteto. Estes dois últimos estão na luta por um lugar no onze habitual no Do Dragão, mas Carlos Eduardo deve ainda ganhar-se o crédito suficiente para que Paulo Fonseca o tenha na mente quando decide os 18 convocados.

A falta de saber a situação real do Kelvin e Ricardo nos planos que tenha o treinador portista com eles, tudo aponta que ambos estarão no onze do jogo de hoje. Embora todas as alterações que poda fazer o Fonseca devem estar pensadas para procurar uma solução ao problema na qualidade do jogo vista nas ultimas partidas dos 'dragões' e onde muitos adeptos pedem mais presença para homens como Quintero ou Herrera, mas eles ainda não conseguiram convencer completamente a quem decide.

Lista de convocados

Guarda-redes: Fabiano e Sinan Bolat

Defesas: Danilo, Maicon, Diego Reyes, Mangala, Alex Sandro, Victor Garcia.

Médios: Lucho, Carlos Eduardo, Fernando, Steven Defour, Quintero.

Avançados: Jackson, Ghilas, Varela, Ricardo, Kelvin.