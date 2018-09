Na Taça de Portugal, Santa Maria foi o tomba-gigantes

O fim-de-semana prometia-se tranquilo para a estreia das equipas da primeira Liga na Taça de Portugal; ponto de interesse da 3ª eliminatória da competição. A surpresa na eliminatória teve como protagonistas o Santa Maria e o Nacional. Na deslocação a Barcelos, os madeirenses orientados por Manuel Machado não conseguiram transpôr a defesa, sempre solidária e muito coesa, do Santa Maria, clube da Série A do Campeonato Nacional de Seniores. Apesar de fazer alinhar o seu onze habitual, o Nacional não conseguiu fazer mexer as redes do Estádio da Devesa, muito por mérito do guardião da equipa da casa, Fábio Pereira, que encontrou resposta para tudo aquilo que os insulares lhe colocaram pela frente. O Santa Maria, orientado por Pedro Rocha, chegava à área do Nacional apenas em esparsos contra-ataques, mas aos 37 minutos, numa dessas jogadas, Telmo marcou o tento que garantiria aos da casa a continuidade na prova. A equipa de Manuel Machado tornou-se, assim, a primeira formação da primeira Liga a abandonar a edição 2013/2014 da Taça de Portugal.

No único jogo entre equipas do primeiro escalão nacional, a Académica levou de vencida o Beleneses por 2-4, no desempate por marcação de grandes penalidades, para resolver uma igualdade a dois golos.

Todos os resultados da 3ª eliminatória da Taça de Portugal: