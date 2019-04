Benfica x Olympiakos, directo

22:11. E é tudo, aqui do Estádio da Luz, onde o VAVEL acompanhou todas as incidências, , do encontro da liga milionária entre o Benfica e o Olympiakos. Obrigado por ter ficado desse lado!

22:02. Debaixo de uma torrencial chuvada, a primeira parte do jogo foi pautada pela indecisão benfiquista no último terço do terreno: movimentações presas, morosas, sempre denunciadas e sem nunca surpreender a defensiva grega, que esteve atenta e coordenada até à falha de Roberto que produziu o golo de Cardozo aos 83 minutos. Até esse minuto, o próprio Benfica foi-se convencendo que não seria capaz de furar a muralha grega. A segunda parte foi prejudicada pela chuva e pelo campo inundado, levando ao recurso do passe longo e do combate corpo-a-corpo, que fez disparar o registo das faltas. O meio-campo benfiquista foi sempre entorpecido pelo opositor, que colocou dois «pivots» defensivos à frente do quarteto defensivo, tendo depois à sua frente o criativo Alejandro Domínguez (autor do golo), apoiado pelas movimentações interiores de David Fuster.

21:54. O Benfica desperdiçou a oportunidade de acumular mais três pontos e destacar-se como perseguidor do líder do Grupo C, o Paris Saint-Germain, que goleou de modo eloquente o débil Anderlecht, em Bruxelas. Com este empate o Benfica soma assim quatro pontos, os mesmo que o concorrente directo Olympiakos, que sai da Luz bem mais satisfeito que os encarnados, que, no seu reduto, foram incapazes de se superiorizarem à formação orientada por Michel. Desta feita, o Benfica está obrigado a ir vencer a Atenas se pretende manter intactas as esperanças da qualificação para a fase seguinte da Liga dos Campeões.

BENFICA 1 - 1 OLYMPIAKOS

Cardozo 83' Alejandro Domínguez 29'

FIM DO JOGO

90+3'. O árbitro apita para o fim desta chuvosa e faltosa partida de futebol. O Benfica não consegue levar de vencida a equipa grega no seu próprio terreno.

90+3'. Cardozo aparece caído na área dos gregos, mas Alberto Undiano manda o paraguaio levantar-se.

90+1'. Remate de Holebas, ao lado do alvo, Artur permanece tranquilo.

90'. Jogar-se-ão mais três minutos de compensação. O Benfica empolgou-se com o empate tardio mas, de facto, parece ser efectivamente tarde demais para marcar novo golo.

88'. SUBSTITUIÇÃO NA FORMAÇÃO DO OLYMPIAKOS: Entra Medjani para a saída de Alejandro Domínguez.

84'. Falta de Rúben Amorim sobre Alejandro Domínguez.

83'. GOOOOOOLOOOOOOOO DO BENFICA!!! Cardozo recebe o toque de Luisão depois de tremenda falha de Roberto, e encosta para a baliza deserta, a centímetros da linha de golo!!! Está feito o empate na Luz, que vibra com o golo do Tacuara!!!

83'. Rodrigo pontapeia a bola para a área grega, Roberto lança-se à bola...mas falha!! Luisão ajeita para Cardozo, que está à ilharga...

83'. Canto para os encarnados, do lado direito do seu ataque.

82'. SUBSTITUIÇÃO NA FORMAÇÃO DO BENFICA: Entrada do português Rúben Amorim para a saída de Enzo.

82'. SUBSTITUIÇÃO NA FORMAÇÃO DO BENFICA: Entra Rodrigo e sai Gaitán, muito cansado e esgotado.

79'. A cobrança de Gaitán sai demasiado fraca e não chega para penetrar a área grega e causar calafrios. Bem resolvido o lance pelos defesas gregos.

79'. O Benfica beneficia de um livre apitado por Undiano: Gaitán vai marcar.

74'. Mais um minuto volvido, mais uma falta cometida: este jogo promete ficar para os recordes das faltas, muito ajudado pelo fraco desempenho do árbitro espanhol.

73'. Nova falta, agora provocado por Siovas sobre o paraguaio Cardozo.

72'. Falta de Yatabaré sobre Siqueira.

71'. Os foras-de-jogo são resultantes da forma de atacar do Benfica, que tenta jogar o menos possível colado ao chão, preferindo lançar os seus ataques pelo ar para o jogo aéreo de Cardozo e a resiliência de Lima.

70'. Outra vez os homens do Benfica batidos pela defesa grega: Lima estava em fora-de-jogo.

69'. Cardozo apanhado em fora-de-jogo.

69'. O treinador Michel começa a reformar o seu meio-campo, colocando jogadores com capacidades físicas assinaláveis e deixando de fora jogadores mais franzinos e menos capazes de suster o impacto deste relvado pesado.

68'. SUBSTITUIÇÃO NA FORMAÇÃO DO OLYMPIAKOS: Entra o extremo Yatabaré para colmatar a saída de David Fuster.

67'. Livre a beneficiar o Benfica, marcado por Enzo. a bola sai na direcção do capitão Luisão mas o corte final pertenceu a Holebas, que limpa o lance!

66'. Falta atacante de Cardozo sobre o defesa esquerdo grego Holebas. O jogo está algo partido, fruto das dificuldades encontradas em fazer fluir as jogadas. O Benfica tenta supreender o Olympiakos com passes largos e compridos para as costas da defesa.

63'. Muitas paragens de novo: falta do lateral esquerdo Siqueira sobre Leandro Salino, antigo jogador do Braga.

62'. Falta do argentino Gaitán sobre David Fuster.

61'. Cartão amarelo a Gaitán.

60'. Cartão amarelo erguido pelo árbitro, sancionando a falta de Mitroglou.

59'. No seguimento da jogada, Garay completa o alívio e safa o Benfica! Boa intervenção, no limite, do argentino!

59'. O Olympiakos perto de marcar o segundo!! Os gregos estiveram a um metro do golo, a bola parou numa poça de água a caminho das redes indefesas de Artur, que já tinha sido batido pelo remate de Fuster!! Que sorte para o Benfica!!

56'. Lance muito contestado dentro da área do Olympiakos, o árbitro manda seguir!! Nova vaga de assobios para o juiz espanhol!! Queda de Siqueira perto da linha de fundo, o árbitro diz que não houve contacto faltoso.

56'. SUBSTITUIÇÃO NA FORMAÇÃO DO OLYMPIAKOS: Entra Delvin Ndinga para sair Weiss.

55'. Cartão amarelo mostrado a Enzo Pérez.

52'. Os adeptos encarnados mergulham o estádio num monumental coro de assobios, visando o ábitro espanhol, cada vez mais contestado aqui na Luz pelas suas decisões!

52'. Luisão pica a bola para as costas da defesa do Olympiakos, descobre Lima que se isola...o brasileiro cai na dividida com um defesa grego!

50'. Livre perigoso de Lima, a bola passa caprichosamente perto do poste esquerdo de Roberto!!

49'. Jogo muito faltoso nestes momentos. Maniatis carrega em falta Enzo.

48'. Siqueira trava o possante grego Mitroglou em falta. O relvado não ajuda à boa divisão dos lances, criando muitas faltas.

47'. Falta de Gaitán sobre Maniatis.

47'. Gaitán é solicitado pelo corredor esquerdo, ultrapassa a concorrência mas ao entrar na área para cruzar, a bola prende na água e tira o argentino da jogada! Infelicidade!!

46'. O relvado está a torna-se simplesmente impraticável. Muitas poças, o jogo começa a ser atrapalhado pela água acumulada no relvado. Preve-se um resto de encontro fisicamente desgastante.

46'. SUBSTITUIÇÃO NA FORMAÇÃO DO BENFICA: Entrada tremendamente aplaudida de Ivan Cavaleiro para a saída do apagado Ola John.

45'. Segue o jogo, segunda parte, sai a equipa da casa, o Benfica!

20:46. No Benfica nota-se medo na hora da decisão: os jogadores não definem os lances na hora certa, arrastando-se pelo campo e adiando a forma mais concisa e assertiva de criar perigo. Ola John, Lima, Enzo e Gaitán estão lentos a pensar o jogo encarnado, sendo abafados pela razoável pressão grega, que nem se tem esforçado muito para travar os ataques encarnados, sempre atabalhoados e

20:41. Assobiadela ao cair do pano da primeira parte: os adeptos benfiquistas mostraram sem reservas o seu pleno descontentamento com a exibição da equipa nestes primeiros quarenta e cinco minutos! Uma perda de bola de Matic, em plena transição táctica, fez com que os gregos aproveitassem da melhor maneira para se adiantarem no marcador, através de Alejandro Domínguez, que, recebendo a bola endossada por Mitroglou, sentou Garay e com calma e classe, desferiu o remate que resultou no único golo até agora.

INTERVALO

45+1'. Cruzamento a partir da faixa direita, feito por Gaitán, e Ola John, frágil no jogo aéreo, ao segundo ao poste, cabeceou, fraco e ao lado da baliza.

42'. Falta de Weiss sobre Ola John, cartão amarelo mostrado ao extremo eslovaco.

40'. O campo começa a mostrar sinais de estar sobrecarregado com a água que não pára de cair copiosamente em Lisboa.

40'. Fora-de-jogo de Mitroglou.

39'. Os extremos da equipa encarnada não consegue ultrapassar os laterais gregos, muito menos conseguem desequilibrar a formação defensiva dos forasteiros. O Olympiakos apresenta-se seguro, confiante e alimentado pela ineficiência do Benfica, que parece demasiado apático para ser verdade.

38'. Matic entra de modo duro sobre o lateral Holebas, Undiano apita a falta.

37'. Falta de David Fuster, o ábitro espanhol mostra o cartão amarelo ao jogador do Olympiakos. É a primeira sanção disciplinar da partida.

36'. O central argentino Garay parece estar com algumas queixas, mas por enquanto irá continuar em campo.

34'. Agora é o argentino do meio-campo benfiquista a ser parado em falta por Samaris.

33'. Falta de Enzo Pérez sobre o extremo Weiss.

31'. Volta a chover fortemente na Luz. O Benfica perde e apresenta um jogo sem chama, lento e previsível.

BENFICA 0 - 1 OLYMPIAKOS, marcou Alejandro Domínguez.

29'. GOOOOOOLOOOOOO DO OLYMPIAKOS!!! Alejandro Domínguez aproveita a perda de bola de Matic, fura pela área a passe de Mitroglou, e com toque de requinte, tira Garay do caminho para depois rematar cruzado para o fundo da baliza de Artur!!!

29'. Perda de bola de Matic ainda em zona de transição defensiva! Os gregos são rápidos a virar o jogo para a esquerda, onde Domínguez recebe solto de marcação, corta para dentro da área, tira um adversário do caminho...que classe do argentino...

26'. Falta de Cardozo sobre Maniatis dentro da área: o paraguaio tentou destroçar um pontapé de bicicleta mas acertou no defesa central grego. Jogo perigoso assinalado.

26'. Lima isolado nas costas da defesa grega, mas mais uma vez apanhado na teia do fora-de-jogo.

25'. Falta de Maniatis sobre Lima.

24'. Grande parada de Artur, esticando-se para ir buscar uma bola rasteira junto ao poste direito!! Excelente trabalho de Mitroglou à entrada da área, segurando a bola e rodando para se enquadrar com a baliza!! Artur respondeu à altura!!

24'. Perda de bola infantil de Siqueira em zona proibida. Mitroglou arma o remate com o pé esquerdo...

22'. Roberto recebe um coro monumental de assobios cada vez que toca na bola.

22'. Passe rasteiro de Enzo a isolar Lima, mas o avançado, à saída de Roberto, permite a mancha do guardião espanhol! No entanto, o brasileiro encontrava-se fora-de-jogo, lance anulado.

20'. Falta de Siqueira sobre David Fuster, médio espanhol que tem pegado na batuta do jogo grego.

18'. Livre a favorecer o Olympiakos na meia esquerda do ataque ateniense, punindo falta de André Almeida sobre o tecnicista Weiss, mas a defesa do Benfica corta o lance de modo fácil.

16'. Insistência dos gregos, com dois cruzamentos tirados, um pela esquerda, e depois, na insistência, pela direita, por Salino. Em ambos os casos, a defesa encarnada limpou com tranquilidade, quer por Garay, primeiro, quer por Siqueira.

15'. Jogada do Benfica pela direita, triangulação entre Ola John, Enzo e Lima, com o holandês a furar na área mas a cruzar sem ângulo para as mãos de Roberto.

12'. O Olympiakos tenta explorar o jogo em profundidade com passes rasteiros a furar a defesa encarnada. Luisão, atento, cortou bem um passe de Fuster.

10'. Bela jogada do Olympiakos, novamente Fuster a servir Mitroglou, que, pressionado por Garay, cabeceou ao lado!! O ataque grego mostra as garras e o Benfica fica em sentido!!

7'. Falta de Gaitán sobre Salino.

6'. Olympiakos a rondar a baliza de Artur, esteve à vista o primeiro tento!! Passe em profundidade de Fuster mas Mitroglou, pressionado pela saída de Artur, atira deficientemente, ao lado. Aviso grego na Luz!!

5'. Cruzamento de Ola John pela faixa direita, Luisão fez-se à bola e conseguiu cabecear mas a bola não levou qualquer vestígio de perigo para Roberto.

4'. Benfica beneficia de dois cantos. Ao segundo, Gaitán cruzou e Lima cabeceou por cima, sem perigo.

3'. Livre marcado por Cardozo, em força e rasteiro, grande defesa de Roberto!! Defesa apertada do espanhol a negar o primeiro golo na Luz!!

2'. Falta sobre Lima, cometida por Weiss, livre a favor do Benfica.

0'. Sai o Olympiacos a jogar, roda a bola pela primeira vez na Luz!!

APITO INICIAL

19:28 Os adeptos gregos que se deslocaram a Lisboa para apoiar a equipa ateniense do Olympiakos gritam a plenos pulmões e fazem denotar a sua presença fervorosa nas bancadas.

19:17. Cai, neste momento, uma fortíssima chuvada sobre o relvado da Luz, enquanto os jogadores de ambas as formações aquecem. Dadas as condições metereológicas, o relvado começa a denotar alguma dificuldade em escoar todo o caudal de água que cai sobre o pano verde da Luz.

19:06. Desvendados os onzes iniciais, a nota vai para a ausência de Saviola, relegado para o banco de suplentes pelo compatriota Alejandro Domínguez, que desempenhará funções criativas no apoio ao avançado Mitroglou, dando maior consistência no último passe e maior apetrecho no transporte de bola em meio-campo adversário.

19:01. FORMAÇÃO INICIAL DO OLYMPIAKOS: Roberto, Maniatis, Holebas, Dimitris Siovas, Manolas, Leandro Salino, Andreas Samaris, David Fuster, Vladimir Weiss, Alejandro Domínguez, Mitroglou

19:01. FORMAÇÃO INICIAL DO BENFICA: Artur, André Almeida, Siqueira, Garay, Luisão, Matic, Enzo Pérez, Gaitán, Ola John, Lima, Cardozo

18:55. No onze provável do Benfica, a inclusão do extremo holandês Ola John é quase uma certeza devido à falta de opções para as alas, muito por culpa das lesões de Salvio, Sulejmani e Markovic. O jovem internacional A deverá alinhar pelo lado direito do ataque, enquanto a extremidade esquerda ficará, muito provavelmente, entregue ao argentino Gaitán.

18:44. O ambiente no Estádio da Luz ainda é calmo, a chuva deu tréguas e os primeiros adeptos começam, timidamente, a povoar as bancadas encarnadas. Faltam sessenta minutos para o pontapé de saída. A partida será arbitrada pelo juiz espanhol Alberto Undiano.

16:45. Michel, treinador do Olympiakos, desfez-se em elogios a Jorge Jesus na conferência de imprensa de antevisão à partida: «O Benfica tem muitos bons futebolistas, mas se tivesse que tirar um jogador, seria o treinador, que é o melhor deles», afirmou o técnico espanhol.

16:37. As estimativas apontam para uma lotação perto dos 40 mil espectadores, número bastante acima dos 30 mil verificados contra o Anderlecht, facto que, a consumar-se, constará como a melhor casa da época para as águias.

16:33. No Benfica as ausências fazem-se notar principalmente nas alas ofensivas: Salvio, Markovic e Sulejmani são cartas fora do baralho para o treinador das águias, todos eles a contas com lesões. No miolo, Fejsa recupera o ritmo competitivo depois de paragem por motivos físicos e está indisponível para a partida.

16:27. Jesus convocou um total de 19 jogadores. O destaque vai para o regresso de André Gomes e para a recuperação de Cardozo, que esteve a contas com um lombalgia. O técnico deverá reeditar um onze muito semelhante ao da temporada passada, com Enzo Pérez e Matic no meio-campo, e as novas laterais compostas por Siqueira na esquerda e André Almeida na direita.

16:22. Nos convocados do Benfica, a presença de Ivan Cavaleiro é a novidade. O jovem extremo da formação encarnada é o novo benjamim de Jorge Jesus, tendo-se estreado no fim-de-semana passado, contra o modesto Cinfães, em jogo a contar para a 3ª eliminatória da Taça de Portugal.

16:13. Mitroglou é a maior ameaça à defesa benfiquista: o grego tem estado em clara ascenção, tendo já carimbado 3 hat-tricks na presente temporada, o último destes contra o Anderlecht, em Bruxelas, a valer três pontos preciosos para a sua equipa. Roberto Jímenez também esteve em destaque nesse jogo, defendendo uma grande penalidade na cara de Mitrovic.

16:08. Ambas as equipas depositam muita confiança no último terço dos seus respectivos esquemas tácticos: o Benfica volta a empenhar a dupla Cardozo e Lima que tantos golos rendeu na época transacta, enquanto que o Olympiakos tem no avançado grego Mitroglou o seu abono de família (13 golos em 9 jogos), secundado pelo experiente argentino Saviola.

16:04. O jogo de hoje fica marcado por alguns reencontros. Saviola e Roberto Jímenez voltam a uma casa que bem conhecem (Saviola foi campeão nacional pelos encarnados na época de 2009/2010), Leandro Salino regressa aos palcos portugueses depois de passagens por Nacional e SC Braga (nos bracarenses foi companheiro de Lima e Rúben Amorim) e o médio centro Paulo Machado retorna também a relvados lusitanos, ele que foi produto da formação do FC Porto. Quem falha o reencontro com a sua antiga equipa é o sérvio Fejsa, que se encontra a recuperar de uma lesão.

15:57. O último encontro entre ambas as equipas é de péssima memória para os adeptos benfiquistas: em Atenas, o Benfica, então orientado por Quique Flores, foi goleado de forma copiosa por 5-1, num jogo a contar para a Taça Uefa (em 2008). O grego Christos Patsatzoglou bisou no encontro. O único tento encarnado foi marcado por David Luiz.

15:52. No contexto milionário da Liga dos Campeões, o Benfica vem de uma pesada derrota (3-0) e humilhante exibição frente ao Paris Saint-Germain, tendo iniciado o seu percurso com uma vitória tranquila frente ao Anderlecht, na Luz, por 2-0, com golos de Djuricic e Luisão. Já a equipa de Atenas sofreu, logo a abrir, uma goleada infligida pelos parisienses em casa (Estádio Karaiskákis), conseguindo depois obter os seus primeiros pontos através de uma vitória frente aos belgas do Anderlecht, por 0-3, com um hat-trick de Mitroglou.

15:40. O Benfica defronta hoje o campeão grego Olympiakos, em jogo a contar para a terceira jornada da Liga dos Campeões: às 19:45h, no Estádio da Luz, os pupilos de Jorge Jesus terão um encontro decisivo rumo ao objectivo do apuramento para os oitavos-de-final da competição, pois ambas as equipas se afiguram como as candidatas ao segundo lugar do Grupo C, liderado pelos franceses do Paris Saint-Germain. Apesar da importância fulcral do encontro, as opiniões rivais dividem-se: Jesus cxonsidera o embate «muito importante mas não decisivo» enquanto Paulo Machado, médio português a militar no Olympiakos, é da opinião oposta: «É determinante, para nós é uma final.»