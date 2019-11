Académica x Benfica, directo

E é tudo da nossa parte. Desejos de um bom fim-de-semana. Não se esqueça de acompanhar, também da VAVEL, os jogos do FC Porto e do Sporting deste sábado.

Vitória segura mas com pouco brilho do Benfica na deslocação a Coimbra. Os encarnados não começaram bem mas à passagem da meia hora chegaram à vantagem, num excelente golo de Oscar Cardozo. Três minutos depois, Marcelo atrapalha-se e coloca a bola na sua própria baliza, concedendo uma vantagem mais folgada às águias. No segundo tempo a Académica foi uma nulidade e o Benfica também não forçou mas acabou chegando ao terceiro golo num pormenor delicioso de Markovic, que hoje voltou aos relvados. A fragilidade da Académica ficou evidente e o Benfica agradece, até porque conseguiu poupar esforços e gerir o jogo a poucos dias do importante duelo contra o Olympiakos, a contar para a Liga dos Campeões.

90+3'. Acaba o jogo!

90'. Vamos ter mais três minutos de jogo.

90'. Substituição no Benfica: sai Oscar Cardozo , entra Rodrigo .

87'. Golaço de Lazar Markovic! O jovem sérvio fura a defesa contrária e é servido com conta, peso e medida por Rúben Amorim, picando a bola na saída de Ricardo e fazendo mais um golo de belo efeito. Só um toque, mas delicioso! Golo 100% saído do banco de suplentes.

87'. GOOOOOOOOOOOOOOLOOOOOOOOO!

86'. Finalmente uma boa jogada de ataque da Académica: Marinho e Ivanildo combinam no miolo, o esférico sobra para a direita onde surge um cruzamento perigoso ao qual Artur se consegue opor.

84'. Agora sim Markovic encontrou um colega para trocar a bola: entendimento com Gaitán e entrada na área com o esférico controlado mas a defesa da Académica consegue o corte.

80'. Três lances quase seguidos que mostram pouco entendimento entre Cardozo e Markovic. Não estão em sintonia os dois elementos mais atancantes da formação lisboeta.

77'. Substituição na Académica: sai Diogo Valente , entra Marinho .

76'. Com a entrada de Rúben Amorim, o Benfica passa a jogar com um trio no miolo do meio-campo. Parece querer meter gelo no jogo Jorge Jesus, apesar da Académica estar pouco perigosa. As entradas de Ivanildo e Manoel, para já, completamente inconsequentes.

75'. Cardozo volta a conseguir receber a bola na área, roda mas remata contra o corpo de um defesa. Na sequência, Matic recolhe o esférico e entra pela esquerda mas adianta em demasia e a bola sai do terreno de jogo.

74'. Substituição no Benfica: sai Lima , entra Rúben Amorim .

73'. Cartão amarelo para Enzo Pérez por falta sobre Diogo Valente. Na sequência, Cleyton bate o livre mas a bola sai muito por cima.

72'. Procurou a cereja no topo do bolo Oscar Cardozo! O avançado paraguaio recebeu à entrada da área e picou a bola mas Ricardo esta atento e bem posicionado e segurou sem dificuldade. É um movimento que já vimos noutras ocasiões no Tacuara. Quem não gostou foi Enzo que aparecia com espaço.

70'. Que grande jogada de Enzo Pérez na esquerda, ultrapassando uma série de adversários e entrando na área da Académica. No entanto, o médio argentino procurou mais e adornou em demasia o lance, perdendo o esférico. No seguimento da jogada, Matic encontra Maxi na área e o lateral uruguaio remata com força e perto do travessão. A bola ainda resvalou em Djavan mas o árbitro deu pontapé de baliza.

69'. Disparate de Matic. O médio sérvio galga metros no terreno e quando chega a zona próxima da área da Académica opta pelo remate, com pouco ângulo e com pouca convicção.

66'. Primeira iniciativa no jogo de Markovic que aparece na esquerda, puxa a bola para fora e cruza sem força para as mãos de Ricardo.

64'. Substituição no Benfica: sai Ivan Cavaleiro para a entrada de Lazar Markovic .

63'. Canto batido por Enzo Pérez na esquerda com Luisão a saltar mais alto que todos mas o cabeceamento sai desastrado e para trás.

61'. Dupla substituição na Académica: saem Rafael Oliveira e Bruno China, entram Ivanildo e Manoel .

61'. Fora de jogo de Cardozo.

60'. Fora de jogo de Maxi Pereira, depois de um passe de Gaitán.

58'. A forma de jogar da Académica exige mais de Rafael Oliveira. O avançado brasileiro, muito só na frente, tem que segurar o esférico e aguentar a pressão de Luisão e Garay para depois servir os colegas sobre as linhas. Não está a conseguir fazer nada disso e o ataque da Briosa tem-se resumido às iniciativas de Djavan e Cleyton.

56'. Rafael Oliveira consegue ganhar espaço e, sobre a esquerda, tira um cruzamento-remate que Artur segura à segunda.

55'. Cardozo é servido na área por Gaitán, recebendo com o pé direito e rematando com o esquerdo. Mas a bola sai fraca e fácil para Ricardo.

54'. Mais uma vez Djavan, ultrapassando Gaitán e Enzo e rematando novamente cruzado de pé esquerdo. O remate volta a ser mau mas consegue agitar os adeptos da Briosa.

52'. Outra iniciativa individual de Djavan na esquerda que, desta vez, ultrapassa Gaitán e remata cruzado mas a bola sai ao lado da baliza de Artur.

50'. Cardozo recebe de costas para a baliza e serve, de primeira, Lima, mas o brasileiro remata muito por cima. Pedia-se mais colocação e menos força.

49'. Rafael Oliveira aparece com espaço nas costas da defesa do Benfica mas decide mal na hora de cruzar e o esférico sai directo e frouxo para as mãos de Artur.

48'. Marcelo junta-se ao ataque no corredor direito, servido por Brunho China, mas o remate sai completamente desenquadrado.

46'. Cruzamento na direita do ataque da Académica, a bola sobra para Rafael Oliveira mas Artur consegue chegar primeiro e cortar para canto.

46'. Recomeça o jogo! Sem alterações nas equipas.

Uma primeira parte com pouco futebol mas com dois golos. O Benfica vai realizando uma exibição pouco consistente e sem nota artística mas teve em Cardozo (quem mais?) o desbloqueador. Aos 34 minutos o paraguaio armou o pé esquerdo e disparou uma bomba, de fora da área, que não deu hipóteses a Ricardo. Minutos volvidos, o mesmo Cardozo aparece a dividir um lance na área estudante e o defesa Marcelo, de forma estranha, acaba introduzindo o esférico na sua própria baliza. Não se pode queixar da sorte a equipa de Jorge Jesus. Mas a Académica também tem feito pouco pela vida.

45+1'. Fim do primeiro tempo!

45'. Jogada aérea dos dois centrais da Académica na área encarnada. Livre batido perto do meio campo, Aníbal Capela ganha a primeira bola e esta sobra para João Real que cabeceia para as mãos de Artur.

41'. Sem que tenha feito muito por isso, o Benfica chega a uma vantagem de dois golos e vai controlando o jogo de forma mais ou menos segura. Do outro lado tem, tão somente, o pior ataque do Campeonato.

39'. Reacção da Académica com remate forte de Cleyton à entrada da área. O esférico ganha vida e um efeito estranho e Artur só consegue sacudir para o lado. Está inspirado o médio brasileiro da Briosa.

37'. Cruzamento na direita do ataque do Benfica e Cardozo a aparecer na área entre dois adversários. O paraguaio cai e a bola, caprichosamente, entra na baliza. Na repetição percebe-se que é Marcelo quem, com a cabeça, introduz o esférico na própria baliza. Sorte para o Benfica e resultado bem mais confortável!

37'. GOOOOOOOOOOOOOOOOOLOOOOOOOOO!

34'. Primeiro a ameaça e depois o golo! Cardozo aparece à entrada da área sobre a esquerda e, num remate potente e cruzado de pé esquerdo, remata para o fundo das redes da baliza de Ricardo. Forte, rasteiro e colocado, sem hipóteses para o guardião da Académica. Está inaugurado o marcador!

34'. GOOOOOOOOOOOOOOLOOOOOOOOOOOO!

33'. Que grande oportunidade para o Benfica. Gaitán aparece na zona central e procura isolar Ivan Cavaleiro num passe entre os centrais. O jovem ainda consegue chegar primeiro ao esférico que o guarda-redes mas a bola é interceptada. O próprio Gaitán recolhe o esférico e, com pouco ângulo, atira para defesa de Ricardo. Cheirou o golo o Benfica!

32'. Falta de Bruno China sobre Enzo Pérez sobre a linha de meio campo. Pedem cartão os encarnados.

28'. Jogo muito incosequente dos encarnados e é a Académica quem começa a ter mais o esférico em sua posse. Para já, pouco futebol em Coimbra.

27'. Cleyton no chão com problemas físicos. Não parece ser nada grave.

26'. Abdi aparece na entrada da área e remata contra o corpo de Garay. A Académica ganha canto e nesse lance João Real ganha nas alturas mas o cabeceamento sai ao lado.

25'. O Benfica volta a lançar o contra-ataque e desta vez coloca muitos jogadores em zona de finalização mas Gaitán cruza com muita força e sem critério. Perde-se uma boa oportunidade.

20'. Enzo Pérez sofre falta de Fernando Alexandre. O livre é batido pelo próprio Enzo, Ricardo sacode para a frente e Gaitán, de primeira e com o pé direito, atira muito longe do alvo.

19'. O Benfica sai no contra-ataque e Ivan Cavaleiro aparece com espaço na direita, apanhando Djavan ainda fora de posição. Porém, o jovem português serve mal Maxi Pereira e o lance perde-se.

18'. Que fabulosa arrancada de Djavan que, em velocidade, ultrapassa uma série de adversários e entra na área do Benfica mas acaba desarmado no último momento. É uma das armas da Académica este lateral ofensivo.

17'. É o próprio Cleyton que bate o livre mas a bola não passa a barreira.

16'. Cleyton derrubado à entrada da área. Livre perigoso para a Académica.

15'. O livre não leva perigo para a baliza da Académica. A bola foi interceptada e Djavan lançou o contra-ataque rápido, encontrando Cleyton que acaba desarmado por Enzo Pérez já em zona perigosa. Excelente corte do argentino.

14'. Falta de Marcelo sobre Cortez. Livre para Gaitán na esquerda, muito perto da bandeirola de canto.

13'. Livre ensaiado pelo Benfica na direita do ataquem, com Maxi, Cavaleiro e Enzo Pérez em passes e simulações que terminaram com o cruzamento do médio argentino que encontra Luisão na área mas o brasileiro remata muito por alto.

12'. Falta de Abdi sobe Gaitán, na direita do ataque do Benfica. Jogo perigoso do jogador da Briosa.

11'. Djavan flecte com a bola para o centro e encontra Fernando Alexandre à entrada da área. O médio defensivo procura o remate mas a bola é interceptada por um jogador do Benfica.

10'. Lançamento lateral longo de Cortez que encontra Ivan Cavaleiro na área. O jovem recebe no peito, rodopia mas remata fraco para as mãos de Ricardo.

8'. Com Cortez e Maxi nas laterais, Matic tem muito pouca liberdade de acção, funcionando quase como um terceiro central nos processos ofensivos do Benfica. A defender junta-se mais a Enzo, com os laterais a recuperarem a posição.

7'. Canto para o Benfica na direita do ataque. Gaitán pegou forte na bola, Fernando Alexandre corta com dificuldade e a bola sobrevoa a barra de Ricardo. Novo canto para o Benfica.

4'. Lima cria a primeira oportunidade de relativo perigo do jogo, entrando pela esquerda e rematando cruzado para defesa de Ricardo junto à relva.

3'. Maxi Pereira sobe pela direita e cruza pouco depois da linha de meio campo, procurando servir Cardozo. No entanto a bola sai com muita força e Ricardo recolhe sem dificuldade.

1'. Rola a bola em Coimbra. Sai o Benfica!

20:25. Já estão no relvado as equipas da Académica e do Benfica, assim como o trio de arbitragem liderado por Hugo Pacheco. O Estádio Municipal de Coimbra está muito despido mas o ambiente está animado.

20:15. Os regressados Markovic e Sulejmani vão começar o jogo no banco de suplentes mas terão, muito provavelmente, oportunidade de regressar aos relvados depois dos problemas físicos. Já Djuricic foi o 19º elemento e, por isso, vai ver o jogo da bancada.

20:00. O onze do Benfica não é muito diferente daquele que Jorge Jesus apresentou na Luz diante do Nacional da Madeira. Ivan Cavaleiro mantém-se na equipa inicial e a grande novidade é mesmo a entrada de Cortez para a lateral esquerda, substituindo o lesionado Siqueira (Lima também substitui Rodrigo). No lado da Académica, um onze cauteloso, à imagem do apresentado em Braga e apenas uma mudança face ao onze anterior, por sinal igualmente na lateral esquerda - entra Djavan. Meio campo muito povoado de jogadores da Briosa.

19:50. Já temos onzes oficiais. O Benfica jogará com: Artur; Maxi, Cortez, Garay e Luisão; Matic e Enzo Pérez; Gaitán, Ivan Cavaleiro; Cardozo e Lima. A Académica alinhará de início com: Ricardo; Marcelo Goiano, Djavan, Aníbal Capela e João Real; Fernando Alexandre, Bruno China, Abdi, Cleyton e Diogo Valente; Rafael Oliveira.

18:30. O jogo foi antecipado para esta sexta-feira uma vez que o Benfica jogará em Atenas na próxima terça, contra o Olympiakos a contar para a quarta jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões. Apesar da proximidade desse jogo decisivo, Jorge Jesus insistiu que o foco está no Campeonato e que só a partir de amanhã quer pensar na deslocação à Grécia. Veremos se a mensagem passou para os jogadores.

17:50. Já Sérgio Conceição chamou 20 jogadores para a recepção às águias: Ricardo, Peiser, João Dias, Aníbal Capela, Halliche, Djavan, João Real, Ferreira, Marcelo, Bruno China, Cleyton, Nuno Piloto, Ogu Fernando Alexandre, Marinho, Ivalindo, Manoel, Abdi, Diogo Valente, Rafael Oliveira. Djavan e Ivanildo são os destaques nos regressados, enquanto que Marcos Paulo e Makelele falham o jogo por lesão.

17:45. Jorge Jesus levou 19 jogadores para Coimbra. A saber: Artur, Paulo Lopes; Cortez, André Almeida, Maxi Pereira, Luisão, Garay e Jardel; Matic, Rúben Amorim, Enzo Pérez, Gaitán, Ivan Cavaleiro, Sulejmani, Djuricic, Markovic; Cardozo, Lima e Rodrigo. Destaque para os regressos dos sérvios Markovic e Sulejmani e para as ausências de Ola John, por opção técnica, e de Siqueira, por lesão.

17:40. O jogo da temporada passada em Coimbra terminou empatado a dois golos:

17:33. Assim está a tabela da Liga Zon-Sagres:

17:30. O Benfica chega a este jogo no terceiro lugar da tabela da Liga Zon-Sagres, com os mesmos 17 pontos que o Sporting e com cinco pontos de atraso para o líder, o FC Porto. Os encarnados bateram, na última jornada, o Nacional da Madeira por 2-0, em jogo realizado no Estádio da Luz. Já a Académica encontra-se no 12.º lugar mas está talvez na melhor fase da época, depois da excelente vitória por 1-0 no terreno do Sporting de Braga.

17:00. A história diz que este é um uma espécie de duelo entre David e Golias. Porém, o Benfica não tem sido feliz nas últimas deslocações ao terreno da Académica, com dois empates nos últimos dois confrontos, em Coimbra. O jogo marcará o reencontro entre Jorge Jesus e Sérgio Conceição, que coincidiram no Felgueiras, quando o primeiro foi treinador do segundo.