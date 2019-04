Roberto gigante cala o Benfica em Atenas

A precisar de uma vitória como de pão para a boca, o Benfica viajou para Atenas com o intuito de invadir território helénico e de lá sair com os três pontos assegurados – uma vitória colocava os encarnados na rota certa do apuramento para os oitavos da Liga dos Campeões, mas um percalço deixava o sonho milionário (e a hipótetica final jogada no próprio estádio...) preso por ténues arames. Jorge Jesus alterou a estrutura táctica e posicionou Matic a declarado médio defensivo, com Enzo e Rúben Amorim na sua frente, formando um triângulo no meio-campo capaz de suster o adversário e de servir de motor para a uma transição pendular mais equilibrada entre os movimentos defensivos e os ofensivos. Lima ficou no banco, assim como Ola John: Cardozo actuou como ponta-de-lança único, secundado por Markovic na direita e Gaitán na esquerda. Apesar de ter mostrado um futebol atraente, pontiagudo e sustentado, o Benfica perdeu aos pés de um Olympiakos defensivo, que se adiantou no marcador por Manolas (cabeceamento sem marcação!). Depois...depois foi Roberto e só Roberto.

Finalmente um 4-3-3 de Jesus

Será coincidência? Provavelmente não: Jorge Jesus apresentou um inequívoco 4-3-3 com um miolo reforçado com Amorim, ao lado de Enzo com o apoio defensivo de Matic, e o Benfica entrou na partida apresentando um dos melhores caudais de jogo da época – controlo da posse de bola, boas trocas de passes, posicionamentos coordenados e compensações estruturais competentes. Desta forma, o Benfica ficou solto na frente para dar a Markovic e Gaitán as liberdades que talentos como estes dois requerem. Ambos muito irrequietos, correram bastante, enfrentaram os gregos no um-para-um, e por várias ocasiões originaram lances de golo iminente. Nos pecados deste novo Benfica, renovado tacticamente, dois a apontar: a finalização desafinada e a fraca e passiva marcação à zona nas bolas paradas, que permitiu o golo de Manolas, que saltou sem oposição. Falha grave que é recorrente neste Benfica.

Sílvio e Amorim: alta rotação portuguesa

A grande surpresa do onze escalado por Jesus foi a inclusão de Sílvio para o lugar de defesa esquerdo, deixando Siqueira em repouso. Com poucos minutos nas pernas, a utilização do lateral português levantava alguns receios mas a aposta de Jesus foi em cheio: Sílvio apresentou-se a bom nível, certo nos posicionamentos recuados e audaz nas subidas pelo seu flanco, em apoio ao ataque. A condizer com a resoluta exibição de Sílvio, Amorim também entrou de início e foi ele a pegar na batuta do meio-campo, tirando da cartola sucessivos passes a rasgar, quase sempre para a velocidade diagonal de Markovic, mas na baliza...

Roberto deu uma lição de moral aos parodiantes

Habituado a ser enxovalhado pela imprensa portuguesa (mesmo depois de sair de Portugal), Roberto era conotado como uma das maiores armas do Benfica: as falhas do guardião espanhol poderiam, de novo, funcionar a favor dos encarnados, segundo a crítica nacional. Mas o diabo teceu-as e Roberto respondeu com uma exibição, no mínimo, fenomenal. Nove defesas de grande nível, várias delas na cara de oponentes isolados, provaram que, apesar de falhar, e muito, Roberto também acerta, e bem. Hoje, quem sofreu foi o Benfica.

Com um pendor ofensivo forte, as «águias» conseguiram encostar o Olympiakos às cordas, alvejando vezes sem conta o «portero» espanhol, mas Roberto esteve intransponível, um autêntico muro impossível de furar: Markovic tentou, Cardozo tentou, Djuricic tentou, Enzo tentou, Sílvio tentou, Gaitán tentou...mas a baliza grega permaneceu intacta. Sinal menos para a pontaria encarnada, que, apesar da exibição divinal de Roberto, tem muitas culpas no cartório.