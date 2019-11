Zenit x FC Porto, directo

19:15. O Porto empata de novo (1-1) depois de resultado semelhante em Belém, e de novo por culpa de um erro defensivo de fazer corar qualquer defesa. Se para a Liga foi Mangala a comprometer, desta vez foi Helton a meias com Alex Sandro. De destacar a exibição abnegada e trabalhadora de Fernando, assim como as incansáveis subidas de Alex Sandro e Danilo no auxílio ao ataque. Josué nunca conseguiu dar a profundidade exigida ao flanco onde se posicionou, e Jackson voltou a ficar em branco, apesar do esforço dispendido em prol da equipa.

19:00. O apuramento portista ficou, hoje, bem mais complicado: com o empate verificado, o Zenit preserva o avanço pontual sobre o Porto, quando faltam duas jornadas para o término da fase de grupos. O Porto terá obrigatoriamente de vencer os dois restantes jogos para poder obter a passagem aos oitavos-de-final, esperando também por hipotéticos escorregões do Zenit. A primeira parte foi de domínio portista, mas tal domínio territorial foi sempre permitido por um Zenit «à Spalletti», pronto para aproveitar os espaços deixados nas costas da defesa portista para desferir golpes fatais através do poderoso Hulk e do virtuoso Danny. Foi o Porto a marcar primeiro, foi Hulk a empatar a contenda. Na segunda parte, as linhas dos russos subiram campo acima, empurrando o Porto para trás: Arshavin deu a profundidade e ímpeto que faltava, aliando-se a Hulk no ataque. A ameaça chamada Kerzhakov ainda entrou, mas não foi capaz de reeditar os fantasmas que assolaram o Porto no Dragão, com um golo tardio.

ZENIT 1-1 FC PORTO golos de Lucho (23 minutos) e Hulk (28 minutos)

APITO FINAL

90+3'. O Porto tenta aproveitar os últimos segundos para marcar, com vários lançamentos longos para a área, enquanto o Zenit espera pelas abertas que permitam desenrolar contra-ataques.

90+2'. Falta de Otamendi, que hoje fez inúmeros passes errados.

90'. O árbitro norueguês dá mais 3 minutos de compensação.

88'. Ataque do Porto, Varela faz um remate diagonal, a bola é penteada pela luva de Lodygin!! Que grande defesa do russo, a bola levava fogo!! Canto para o Porto.

87'. SUBSTITUIÇÃO NA FORMAÇÃO DO FC PORTO: Entra Ghilas para sair Lucho, esgotado.

86'. Ansaldi perto do golo!! Remate muito potente e seco, a bola sai pertíssimo do alvo!

85'. Cartão amarelo para Shatov por entrada perigosa sobre Alex Sandro.

85'. Remate de Kerzhakov, a bola bate na barreira e ficam os russos a pedir grande penalidade!

84'. Hulk troca os olhos a Mangala, mas depois é derrubado por Otamendi, falta para Kerzhakov cobrar, perto da baliza.

81'. SUBSTITUIÇÃO NA FORMAÇÃO DO ZENIT: Entra o experiente Zyryanov para sair o lesionado Witsel.

80'. Boa incursão de Alex Sandro, indo para o meio, remate...boa defesa de Lodygin!!

79'. Witsel ficou queixoso, saindo para ser assitido.

78'. Witsel aparece desmarcado na área, senta um adversário e quando vai rematar é surpreendido pelo corte «in extremis» de Danilo, que faz um perigoso carrinho para cortar a bola! Seria grande penalidade.

77'. Corte fenomenal de Arshavin que impede o remate na hora H do adversário portista!

76'. SUBSTITUIÇÃO NA FORMAÇÃO DO FC PORTO: Entra Licá sai Josué.

74'. Alex Sandro faz falta, os russos pedem cartão amarelo, que seria o segundo, o árbitro faz orelhas moucas.

74'. O Porto em claras dificuldades! Arshavin veio abanar a tranquilidade do jogo, o Zenit subiu as linhas e pressiona muito o Porto.

73'. Linda saída de ataque do Zenit em plena velocidade, passe a rasgar, de Hulk, Kerzhakov flectte para dentro, mete a bola redonda em Arshavin, mas Helton defende com classe!!

72'. Falta clara de Ansaldi sobre Josué.

71'. Arshavin cola a bola ao pé e humilha os oponentes! Retem a posse de bola e finta dois jogadores, lançando um colega na direita do ataque! O cruzamento sai demasiado largo!

69'. Arshavin recupera a bola depois de um erro de Otamendi, desata a correr rumo à área, mas a defesa azul e branca corta a bola!

68'. Excelente jogada do Zenit, Hukl vira o flanco para Arshavin, que cruza para Witsel...não chega à bola o belga!! Boa coordenação de passes do Zenit!

67'. SUBSTITUIÇÃO NA FORMAÇÃO DO ZENIT: Entra Arshavin para sair o cansado Shirokov, patrão do meio-campo so Zenit.

64'. FC Porto quer atacar mas afunila constantemente o seu jogo. Assim, a defensiva russa fecha no miolo e consegue parar as intenções dos «dragões».

63'. Remate de Alex Sandro, sem vestígio de perigo.

62'. Deficiente marcação de Hulk, péssimo remate, sem perigo.

61'. Cartão amarelo para Alex Sandro! Correria de Hulk a fugir para a área russa, mas Alex Sandro derruba o brasileiro do Zenit que se esgueirava isolado!! Grande arrancada de Shatov, passou por tudo e todos e desmarcou Hulk!

59'. Alex Sandro tenta cruzar por duas vezes seguidas, mas Shirokov tapa o caminho, fazendo dois cortes.

58'. Canto para Josué marcar, Mangala sobe às alturas e cabeceia! Lodygin segura com calma.

57'. Falta de Danilo.

56'. Hulk faz o lançamento de forma bastante rápida, obrigando Fernando a cometer falta para impedir a fuga do extremo do Zenit. Cartão amarelo.

54'. Canto para ser marcado por Danilo.

52'. Hulk corre para a bola...defende Helton!!! Parada do guarda-redes portista a impedir o golo do Zenit!! Má marcação de Hulk, a bola partiu fraca e o movimento foi denunciado!!

52'. Cruzamento pela faixa esquerda, corte de Otamendi...com a mão!! O árbitro assinala grande penalidade!!

50'. Remate de Shatov!! A bola passa a centímetros do poste da baliza de Helton!! Perigo a rondar as redes do Porto!!

50'. Perda de bola de Varela, permite o ataque veloz do Zenit! Passe rasteiro para o centro, Hulk ganha a bola e coloca na esquerda...

48'. Falta de Varela sobre Hulk, obstrução a travar a saída de bola de Hulk.

47'. Passe a rasgar perto da área, mas Helton sai da baliza e pontapeia para longe.

46'. Falta dura, por trás, de Josué. Deveria ter visto cartão amarelo.

46'. Recomeça a partida, sai o Zenit!

17:53. O FC Porto esteve a vencer, depois de um golo (o segundo na Champions) de Lucho, a passe de Danilo, que também já leva duas assistências na competição. Mas uma infantil desatenção defensiva condenou os portistas a irem para o balneário empatados com o Zenit: Hulk marcou, aproveitando a aselhice de Alex Sandro e Helton. Durou somente cinco minutos a vantagem do Porto. Fernando tem sido o melhor elemento em campo, inultrapassável nos duelos a meio-campo, o trinco brasileiro tem estado forte nas divididas e tem sido o motor que tem permitido ao Porto avançar para transições rápidas, em busca das descompensações do adversário.

INTERVALO

45'. Vai jogar-se mais um minuto, de compensação.

44'. Grande oportunidade para golo portista!! Cabeceamento de Jackson, descoberto pelo passe de Josué, mas Lodygin segura!!

43'. Falta de Shatov, livre para Josué marcar.

42'. Mau passe de Shatov, aproveita o Porto para atacar.

41'. Varela faz um túnel sobre Ansaldi, tenta fugir para a área mas o argentino, na resposta, rouba a bola ao extremo portista. Excelente corte.

38'. Tiro de Faizulin!! Remate potente, Helton segura no chão!

36'. Livre cobrado por Danilo, e muito bem cobrado! A defensiva russa anula o lance mas com dificuldades, depois de várias carambolas!

36'. Falta de Ansaldi sobre Varela: duelo aceso entre estes dois jogadores.

34'. Danilo carrega sobre Criscito, que cai sobre a linha final depois de cortar o lance. Falta a favor do Zenit.

33'. Lucho dispara, sem sorte também. O FC Porto volta a carregar no ataque, tentando voltar à mó de cima.

31'. Defour tenta a sua sorte, remata, mas a bola sai fora, sem grande perigo.

ZENIT 1-1 FC PORTO empate de Hulk

28'. GOOOOOOLOOOOOOO DO ZENIT!!! Trágico desentendimento defensivo do Porto, entre Alex Sandro, Helton e Mangala, que deixou Hulk isolado, sem oposição na baliza, foi só encostar!!!

28'. Desentendimento fatal entre Helton, passivo, e Alex Sandro, acanhado...Hulk corre como uma locomotiva...

28'. Tremenda troca de bola entre jogadores do Zenit, passe na diagonal para a entrada da área de Helton, mas a bola não encontra nenhum colega russo...

28'. SUBSTITUIÇÃO NA FORMAÇÃO DO ZENIT: Entra Kerzhakov para sair o lesionado Danny.

28'. O extremo português não será capaz de se manter em campo. Vai mesmo ter de ser substituido.

27'. Danny parece estar em dificuldades, apresentando algumas queixas.

25'. Ataque russo, mas Fernando vai ao chão e faz um belíssimo corte, roubando a bola e lançando para Josué, que encaminha o contra-ataque.

ZENIT 0-1 FC PORTO

23'. GOOOOOOLOOOOOO DO FC PORTO!!! Lucho cabeceia com relativa facilidade, a bola entra rente ao poste esquerdo de Lodygin, que ficou a dormir no lugar!!! Bom golpe de cabeça de Lucho, mal na fotografia a defesa do Zenit!!!

23'. Danilo sobe pela direita, olha para a área...lança o cruzamento...a bola encaminha-se para Lucho...

21'. O FC Porto pressiona a zona defensiva do Zenit, obrigando a bola a circular até ao guardião Lodygin, que, com os pés, parece fraco.

20'. Movimento característico de Hulk, que flecte para dentro da área, tentando o remate. A bola sai desenquadrada!

19'. Varela cai de forma aparatosa quando disputa um lance com Ansaldi. O extremo fica no chão, algo queixoso. Ansaldi coloca a bola fora em demonstração de fair-play.

18'. Lombaerts cai sobre Jousé e corta o domínio de bola do português. Lançamento para os portistas.

17'. Contra-ataque do Porto, Danilo remata forte mas a bola é prensada num defesa russo. Canto para o Porto.

16'. Falta de Varela sobre o lateral argentino Ansaldi. Bola dividida no flanco e o extremo a desequilibrar o lateral do Zenit.

14'. Falta de Criscito sobre Josué.

14'. Excelente corte de Fernando, desarmando Danny, que corria para o contra-ataque! Boa intervenção do trinco brasileiro!

13'. Varela dança frente a Ansaldi, cruza para o meio da área mas a defesa russa tira sem complicar.

11'. Boa correrria de Danny, cruzamento de Ansaldi, tenso, mas Helton segurou sem problemas.

10'. O Porto tenta comandar as operações, enquanto o Zenit se deixa ficar atrás, esperando oportunidades para contra-atacar com a velocidade de Hulk nas costas dos portistas.

9'. Grande jogada do Zenit, que perigo nos pés de Witsel!! Passe longo de Shirokov a desequilibrar o Porto, Hulk recebeu na velocidade e passou para Witsel!! O belga rematou por cima!!

8'. Danilo finta e entra pelo centro, remata de pé esquerdo...Lodygin defende a dois tempos!! Novo lance de perigo do Porto a partir de remates de meia-distância!

7'. Falta de Shirokov sobre Otamendi, que protegia a bola e tentava parar o ataque do Zenit.

6'. Canto a favor do Porto, a defesa russa corta o lance ao primeiro poste.

5'. Remate de Josué no corredor central!! Primeiro lance de perigo do jogo!

4'. Finta deliciosa de Jackson, tenta furar pelo meio-campo, mas é puxado. Falta de Lombaerts.

3'. Jackson tentou segurar a bola na entrada da área, mas a defesa do Zenit corta a bola devido à superioridade numérica.

2'. Cruzamento de Varela pela esquerda, corte limpo de Hubocan na área russa.

1'. Perdas de bola sucessivas por parte das duas equipas.

0'. Sai o Porto, roda o esférico em Petersburgo!

APITO INICIAL

16:21. Arshavin e Kerzhakov ficam no banco do Zenit, juntamente com o central luso Neto. Será Shatov a ficar colado a uma das linhas, enquanto Hulk ficará encarregue de ser a ponta da lança do ataque russo. No FC Porto, Paulo Fonseca apresentou um onze sem qualquer surpresa.

16:19. FORMAÇÃO INICIAL DO FC PORTO: Helton, Mangala, Danilo, Alex Sandro, Otamendi, Fernando, Defour, Lucho, Varela, Josué, Jackson Martínez

Suplentes: Fabiano, Mikel, Ghilas, Reyes, Maicon, Licá e Ricardo.

16:18. FORMAÇÃO INICIAL DO ZENIT: Lodygin, Ansaldi, Hubocan, Criscito, Lombaerts, Shirokov, Witsel, Faizulin, Shatov, Hulk, Danny

Suplentes: Baburin, Luis Neto, Anyukov, Zyryanov, Tymoshchuk, Kerzhakov e Arshavin.

16:09. Luciano Spalletti desvalorizou o momento dúbio do FC Porto, preferindo sim focar-se no jogo propriamente dito: «Não me interessa a forma como eles têm vindo a jogar nos últimos tempos, a única coisa que me importa é o que vai acontecer quarta-feira, no relvado. Eles entrarão em campo em busca dos três pontos e nós também», disse o italiano em conferência de imprensa.

16:03. Na antevisão da partida, Paulo Fonseca foi lesto a diferenciar os dois jogos: «São dois jogos completamente diferentes», começou por dizer Fonseca. «Na Champions há sempre duas equipas que querem vencer, ao contrário da maioria dos jogos que o FC Porto disputa», referindo-se às partidas da liga nacional. Sem segredos para o jogo, o técnico azul e branco deu a receita para enfrentar o Zenit: «Vamos manter a nossa identidade, sabendo que defender bem é essencial (...) o Zenit tem jogadores rápidos, que ajudam na saída de bola em contra-ataque. Queremos defender o mais longe possível da nossa baliza...», afirmou.

15:46. Hulk, craque que representou o Porto antes de se transferir para o Zenit, analisou a partida vindoura: «Na Liga dos Campeões é difícil ser-se favorito, mas jogamos em casa, e como noutros jogos, jogamos sempre para vencer» afiançou o brasileiro, que prosseguiu «Todas as partidas são especiais (...) Esta tem um sabor diferente, pois é contra o Porto, um clube que muito considero, mas o importante é ganharmos», reconheceu Hulk, que volta a encontrar os portistas, agora na cidade russa de São Petersburgo. «Se marcar não vou festejar», assegurou, nos comentários referentes ao prognóstico do jogo.

15:33. O FC Porto deverá alinhar com a defesa habitual, composta por Helton, Mangala, Otamendi, Danilo e Alex Sandro; no meio-campo Herrera será substituído pelo belga Defour, que fará companhia a Fernando e a Lucho; nas alas deverão alinhar Varela e Josué, apoiando o anvaçado de serviço e goleador da equipa, Jackson Martínez. O colombiano já marcou 7 golos na Liga Zon Sagres e 1 na Liga dos Campeões. Revemos aqui o golo do avançado portista contra a equipa de Diego Simeone:

15:20. A equipa russa deverá alinhar com Lodygin na baliza; depois um quarteto defensivo constituido por Lombaerts, Neto, Criscito e Smolnikov; um meio-campo com Shirokov, Faizulin e Witsel (despenalizado e livre para jogar esta tarde); no ataque, a dúvida estará entre a titularidade de Arshavin ou do avançado Kerzhakov, autor do golo no Porto, que aqui revemos:

15:12. Na última vez que o FC Porto defrontou o Zenit em São Petersburgo, perdeu, por 3-1: decorria o ano de 2011 e treinador era Vitor Pereira. Os portistas até começaram melhor, marcando através de James Rodríguez, mas a equipa da casa deu a volta ao texto e Shirokov bisou. Danny completou a reviravolta. O uruguaio Fucile, hoje afastado por completo das escolhas de Paulo Fonseca, foi expulso nessa partida.

15:05. Na antecâmara deste jogo, ambos os clubes perderam pontos nos seus campeonatos, e logo pelo mesmo resultado: o FC Porto foi ao terreno do Belenenses empatar a uma bola, enquanto o Zenit, a jogar em São Petersburgo, não foi para lá de um empate a um golo frente ao FC Amkar Perm, com um golo do português Danny. Mangala foi o jogador em evidência no empate do Porto: marcou de cabeça e depois ofereceu o golo ao adversário, através de uma falha de atenção enorme. O central francês pediu, inclusivamente, desculpas aos adeptos portistas pelo lance malogrado.

14:57. Paulo Fonseca elencou 18 jogadores para o jogo contra o Zenit, onde figuram o central mexicano Diego Reyes e o jovem médio Mikel, que faz a sua estreia absoluta nas convocatórias séniores do FC Porto. Quintero, com problemas numa coxa, e Herrera, castigado depois do duplo amarelo no último jogo, estão fora das opções do treinador português. Do lado russo, Vyacheslav Malafeev é a novidade, regressado de uma lesão nos gémeos que o impediu, até agora, de entrar nas convocatórias desta época.

14:49. O FC Porto leva dois golos marcados nesta edição da «Champions»: o primeiro, por Lucho, decidiu o jogo em Viena. O segundo, contra os madrilenos do Atlético, foi assinado por Jackson Martínez. Na conta dos golos concedidos, os azuis levam 3 nas redes: dois sofridos na sequência de bolas paradas (contra os espanhóis) e um de bola corrida, contra os russos. Com um total de 46 remates já disparados às balizas contrárias, o FC Porto terá de calibrar a mira para levar de vencida a formação do Zenit.

14:36. O FC Porto viajou até à Rússia com um único resultado em mente: a vitória. Depois de ter entrado nesta edição da Liga dos Campeões a ganhar, fora, frente ao Austria Viena, os «dragões» perderam frente ao Atlético de Madrid em casa (1-2, com um golo decisivo de Arda Turan) para depois soçobrarem ante o Zenit, novamente no Estádio do Dragão (0-1), com um golo tardio de Kerzhakov. Assim, o campeão português soma apenas 3 pontos, estando num complicado terceiro lugar: no topo do Grupo G está o Atlético com 9, seguido do Zenit de Spalletti, com 4. Em caso de derrota, o apuramento ganha contornos de miragem.

14:32. Boas tardes, sejam muito bem-vindos à transmissão do jogo da fase de grupos da Liga dos Campeões. Zenit x FC Porto, cortesia de VAVEL.com!