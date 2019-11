Estoril x Friburgo, directo

22:08. Noite para esquecer (ou recordar) da equipa do Estoril, fica o resultado (0-0) que deixa os canarinhos com uma vida muito difícil no Grupo H. O apuramento para a próxima fase é praticamente uma miragem e a deslocação a Sevilha, na próxima jornada, não ajuda a sonhar. Esta noite, mérito do empate para a quantidade infindável de oportunidades desperdiçadas pela formação portuguesa, que foi claramente superior ao adversário e dominou por completo a segunda parte da partida. Desacerto completo de Luís Leal, Sebá e companhia que ainda assim, juntamente com o resto da equipa, se exibiram a um grande nível.

Estoril 0 - 0 Friburgo

FINAL DA PARTIDA

90'+4. Tenta o Estoril o último fôlego...

90'+2. Na sequência de um livre, Balboa fica a reclamar um penalty inexistente.

90'. São dados 4 minutos de compensação.

89'. Inacreditável! Sebá aparece isolado na pequena área, remata à figura de Baumann, e depois é Bruno Lopes a rematar para o infinito com a baliza escancarada. Sem palavras...

87'. Cartão vermelho mostrado a Guédé (Friburgo) por falta sobre Evandro. O brasileiro ia fugir pela direita.

86'. Cartão vermelho mostrado a Hofler (Friburgo). Segundo amarelo e ordem de expulsão para o jogador do Friburgo.

85'. Cartão amarelo mostrado a Rúben Fernandes (Estoril).

82'. Outra vez o Estoril! Evandro marca um livre na direita para o centro da pequena área onde surge Sebá a cabecear certeiro para a baliza do Friburgo. Baumann, uma vez mais, defende com mestria.

80'. DUPLA SUBSTITUIÇÃO NA EQUIPA DO ESTORIL: Saem Felipe Gonçalves e Luís Leal, entram João Pedro Galvão e Bruno Lopes.

77'. Ameaça o Friburgo! Lance sensacional de Mehmedi, a passar por todos os adversários no corredor esquerdo e depois a combinar com Gunter e Pilar, com este último a rematar já sem ângulo para a defesa de Vagner.

75'. Canto perigoso para o Friburgo, Evandro afasta.

72'. Não pára de falhar oportunidades a equipa portuguesa. Luís Leal surge mais uma vez em boa posição mas remata muito, muito longe do alvo.

69'. Mais um falhanço dos canarinhos! Luís Leal desmarca Evandro no corredor esquerdo, este entra na pequena área, dribla um defesa e depois remata contra o corpo deoutro adversário.

68'. SUBSTITUIÇÃO NA EQUIPA DO FRIBURGO: Sai Coquelin, entra Gunter.

65'. SUBSTITUIÇÃO NA EQUIPA DO ESTORIL: Sai Carlitos, entra Javier Balboa.

63'. Falhanço incrível de Luís Leal! Depois de mais uma bola roubada pelo meio-campo estorilista, Evandro cruza na direita para o ponta-de-lança que, sozinho na pequena área, falha de forma incrível o remate e direcciona o esférico para muito por cima da baliza de Baumann.

58'. Após um pontapé de canto, Carlitos cabeceia forte mas por cima da baliza. Mais uma grande oportunidade para o Estoril.

57'. Depois de um livre, a bola sobra para Filipe Gonçalves que, pressionado, ainda consegue rematar e permitir a defesa de Baumann. Canto.

56'. Cartão amarelo para Diagne (Friburgo), por falta sobre Carlitos. O extremo português é parado em falta antes da entrada da área.

52'. Ameaça o Friburgo! Darida surge solto à entrada da área e remata com estrondo para a baliza de Vagner. O guardião brasileiro defende à segunda.

50'. Carrega o Estoril! Desta feita é Sebá a causa mossa, depois de uma excelente iniciativa de Luís Leal, na esquerda, a conseguir fugir ao seu opositor e a centrar com pontaria para o cabeceamento preciso do extremo esquerdo, neste lance ao centro, que no entanto é defendido por Baumann. Grande defesa do guardião alemão.

48'. Esteve à beira o primeiro! Na sequência de um pontapé de canto, Luís Leal foge à defensiva germânica e cabeceia fortíssimo em direcção à baliza do Friburgo. Por muito pouco Baumann não era batido.

47'. Sebá, desta vez à direita, cruza para o aparecimento de Luís Leal, mas Kmas antecipa-se ao ponta-de-lança português.

46'. Primeira investida estorilista! Carlitos, em posição, remata à figura de Baumann.

45'. Início da segunda parte

20:56. Empate ao intervalo depois de um primeiro tempo em que o Estoril começou com alguma dificuldade em controlar a velocidade e agressividade do Friburgo, mas depois acabou por ir tomando conta do jogo através de uma troca de bola inteligente, a meio campo, e uma exploração da velocidade dos extremos Sebá e Carlitos. Se a formação canarinha começar a acertar no último passe e conseguir ter maior frieza na zona de finalização, pode objectivamente chegar ao golo. Não perca as incidências do resto da partida, continue connosco!

INTERVALO

44'. Num lance de envolvimento, Babanco combina com Sebá na pequena área mas na hora H acaba por atrapalhar-se com o colega de ataque e permitir a defesa de Baumann. Grande oportunidade desperdiçada...

38'. Nos últimos minutos, a formação germânica deixou de conseguir incomodar a defesa do Estoril, e a equipa portuguesa está nesta altura a conseguir controlar o ritmo da partida.

36'. O Friburgo está a abusar da agressividade nos duelos individuais. Marcin Borsky lança novo aviso e Coquelin escapa à cartolina amarela.

32'. Cartão amarelo mostrado Hofler (Friburgo), por falta dura sobre Gonçalo Santos.

29'. O Estoril aperta! Carlitos, num toque de classe, deixa para Filipe Gonçalves que, dentro da pequena área, encosta para o remate forte e perigoso de Luís Leal. A bola saiu ligeiramente ao lado da baliza de Baumann.

28'. Cartão amarelo mostrado a Guedé (Friburgo), por protestos.

24'. Nas bancadas da Amoreira estão cerca de 1500 ruidosos adeptos do Friburgo, a fazerem-se ouvir bem alto nesta noite de chuva.

23'. Boa oportunidade para o Estoril. Lorenzoni perde o esférico para Carlitos, que consegue fugir mais uma vez pelo corredor direito e cruzar para o aparecimento de Evandro, à entrada da área. O brasileiro remata por cima mas fica dado o aviso.

22'. Os avançados canarinhos estão a ter alguma dificuldade em perfurar a defesa alemã, que está nesta altura muito segura e agressiva no jogo.

21'. Vagner defende, com segurança.

20'. Livre perigoso e frontal assinalado contr o Estoril, por falta de Gonçalo Santos.

15'. Novo lance polémico: Carlitos foge pela direita, descobre Sebá no centro da pequena área do Friburgo e fica a dúvida se o ponta-de-lança português é derrubado em falta ou simplesmente tropeça na zona de decisão.

13'. Primeira oportunidade para o Estoril! Evandro volta a isolar um companheiro, desta vez Luís Leal, que na cara de Baumann permite a defesa do guardião da formação germânica.

11'. A partida começa com entradas perigosas de ambos os lados, com Marcin Borsky a ter alguma dificuldade em segurar a impetuosidade revelada pelos jogadores.

7'. A equipa de arbitragem liderada por Marcin Borsky tem agora o primeiro erro na partida, e logo a prejudicar o Estoril. Evandro lança Sebá para o ataque, isolado, mas o juíz polaco assinala um fora-de-jogo inexistente. Potencial lance perigoso para a equipa da linha.

6'. Primeiro pontapé de canto da partida, para o Friburgo. Vagner afasta o perigo.

5'. Tenta pressionar alto a equipa canarinha, pressionando a formação do Friburgo.

4'. Cartão amarelo para Carlitos.

1.' Início da partida - sai o Estoril!

APITO INICIAL

20:02. Nenhuma surpresa em qualquer dos onzes. Marco Silva repete a equipa da última partida, na derrota (0-2) contra o V.Setúbal, e no Friburgo destaque para o "nosso conhecido" Gelson Fernandes, suplente na Amoreira.

EQUIPA INICIAL DO FRIBURGO: BAUMANN ( CAP ), SORG, KRMAS, FALLOU, LORENZONI, DARIDA, HOFLER, KERK, COQUELIN, PILAR E GUÉDÉ.

Suplentes: Mehmedi, Batz, Gelson Fernandes, Schuster, Freis, Gunter e Hohn

EQUIPA INICIAL DO ESTORIL: Vagner ( CAP ), Mano, Yohan Tavares, Rúben Fernandes, Babanco, Gonçalo Santos, Filipe Gonçalves, Carlitos, Evandro, Sebá e Luís Leal.

Suplentes: Bruno Lopes, Bruno Miguel, Balboa, Gerso, Gladestony, João Pedro Galvão e Ricardo Ribeiro.

19:18. No que toca à história da partida que se iniciará dentro de momentos, este será mesmo o segundo capítulo a escrever no registo de confrontos entre as duas equipas, depois do duelo de há duas semanas (1-1), na Alemanha. O Estoril estreia-se esta temporada nas competições europeias, enquanto que a formação germânica enfrenta pela primeira vez (segundo embate) na sua história uma equipa portuguesa, e estreia-se de igual forma numa fase de grupos da UEFA.

18:41. O árbitro do encontro será o polaco Marcin Borsky, e será coadjuvado pelos compatriotas Rafal Rostkowski e Sebastian Mucha (árbitros assistentes), Krzysztof Myrmus (quarto árbitro) e Daniel Stefanski e Bartosz Frankowski (ábitros de baliza).

18:34. Destaque para a moral trazida pelos jogadores do Friburgo depois da primeira vitória na Bundesliga ao cabo de dez jogos consecutivos sem ganhar. Num encontro entre aflitos, o adversário deste noite do Estoril acabou por vencer o Nuremberga por 3-0, jogando com menos um jogador, e chega por isso a Portugal moralizado para este importante confronto europeu.

18:23. No lado alemão, o técnico do Friburgo, Christian Streich, procurou sacudir a pressão da sua equipa, considerada favorita na partida desta noite (dada a brutal diferença orçamental entre os dois clubes), considerando ser ainda prematuro catalogar este encontro de decisivo para a luta pelo apuramento. "É ainda cedo para se falar disso, até porque não sabemos qual vai ser o resultado entre o Sevilha e o Liberec. Não considero que sejamos favoritos neste jogo, nunca pensei isso. Por estarmos a disputar o campenato alemão pode considerar-se isso, mas essa ideia não tem qualquer importância para este jogo".

18:12. Mesmo com um eventual triunfo nesta noite, o objectivo "apuramento" continuará muito longe. No mínimo, a equipa de Marco Silva precisará de ganhar os dois próximos encontros - o desta noite, contra o Friburgo, e o daqui a duas semanas, frente ao líder Sevilha. Por agora, estão assim as contas do Grupo H.

Grupo H - Liga Europa

Sevilha FC 7 FC Slovan Liberec 5 SC Freiburg 2 GD Estoril Praia 1



18:01. Sebá é então um dos destaques da lista de convocados de Marco Silva para a partida desta noite, num lote de jogadores onde não há ausências de relevo e apenas fica a faltar Diogo Amado e Tiago Gomes, este último ausente da lista de jogadores participantes na competição. Os convocados são: Vagner, Ricardo Ribeiro, Yohan Tavares, Bruno Miguel, Mano, Rúben Fernandes, Babanco, Filipe Gonçalves, João Pedro Galvão, Gonçalo Santos, Evandro, Gladestony, Balboa, Luís Leal, Gerso, Sebá, Carlitos e Bruno Lopes.

17:39. Na jornada passada, os canarinhos conseguiram um resultado moralizador na Alemanha, empatando a uma bola com o rival desta noite, num ambiente sempre difícil, como é apanágio dos estádios alemães. Sebá foi o autor do golo que vai alimentado o sonho europeu do Estoril.

17:33. O carácter decisivo desta partida foi de resto assumido pelo treinador Marco Silva, que admitiu sem rodeios que qualquer cenário que não a vitória deixa a sua equipa fora da competição. "Nesta altura estamos conscientes que quem não ganhar amanhã fica praticamente arredado da próxima fase", disse aos jornalistas o jovem técnico.

17:30. Depois de duas derrotas e um empate, o Estoril tem esta noite a última oportunidade para reentrar na luta pelo apuramento e sair da última posição que ocupa actualmente. A jogar em casa, no Estádio António Coimbra da Mota, os canarinhos vão tentar alcançar o primeiro triunfo na competição.

17:20. Olá muito boa tarde, seja bem-vindo a mais uma transmissão VAVEL.com. Continuamos a acompanhar o percurso das equipas portuguesas na Liga Europa, e esta noite temos mais uma partida da prova, . A partir de agora, e até por volta das 22 horas da noite, estaremos consigo a dar-lhe conta de tudo o que se for passando no Estoril-Friburgo, uma partida do Grupo H da fase de grupos da Liga Europa, com início marcado para as 20:05.