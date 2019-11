Benfica x Sporting: a prova do «derby»

Ditou o sorteio, que Benfica e Sporting se defrontassem na 4ª eliminatória da Taça de Portugal. No jogo a disputar no Estádio da Luz, não só está em causa o futuro de um dos opositores na tradicional competição portuguesa, como ambos terão de fazer prova que estão na sua máxima força e, por isso, são capazes de superar os seus últimos encontros menos felizes.

Limpar a derrota na Grécia

O Benfica prepara-se para receber o seu eterno rival, depois de uma semana física e emocionalmente difícil, em virtude da derrota sofrida na Grécia, frente ao Olympiakos, na passada terça-feira. Para além do cansaço da deslocação, o plantel tem a obrigação de ter digerido o resultado amargo que compromete o seu futuro na Liga dos Campeões, antes de entrar em campo este sábado.

Mas se a derrota sofrida compromete a moral da equipa, esta também poderá ser elevada se for repetida a forte exibição feita pela formação encarnada, em Atenas. Fruto das alterações tácticas administradas por Jorge Jesus e da exibição individual de jogadores que teimam em lutar pela titularidade, como Rúben Amorim e Sílvio, o Benfica deu mostra de que ainda é capaz de recuperar a confiança perdida.

Apesar de terem demostrado exibições de alto nível, Rúben Amorim e Sílvio não são, no entanto, dados como certos na equipa. Jorge Jesus baralhou os prognósticos e preferiu não adiantar se o trabalho demonstrado por estes jogadores lhes oferecerá a oportunidade de jogar. «Ambos jogaram bem, dei-lhes os parabéns no final, o que não quer dizer que tenham lugar assegurado para o jogo com o Sporting», afirmou o técnico.

Recuperar o arranque de época

Se o Benfica se quer superar, o Sporting tentará, neste jogo historicamente difícil e na casa do inimigo, recuperar o surpreendente início de época. Depois da moral elevada nos primeiros jogos do campeonato, e da Taça de Portugal, a equipa de Leonardo Jardim foi forçada a abrandar o ritmo no clássico frente ao Porto, há duas semanas. No jogo que funcionava como um teste a um novo Sporting, os leões saíram derrotados da Invicta, com três golos sofridos e uma derrota que isolou os dragões no campeonato. Depois, e volvida uma semana, voltou a confirmar a recaída, na recepção pouco credível ao Marítimo.

Mesmo com a trémula vitória frente aos insulares (3-2), o técnico do Sporting optou por não fazer alterações à sua equipa, repetindo a última convocatória para se deslocar à Luz. «Não é pelo facto de jogarmos com o Benfica que vamos alterar a forma de estar», lançou Leonardo Jardim, que se mostrou vago nas suas opções. Assim, teremos de aguardar até instantes antes do início da partida, para confirmar se os rumores da possível utilização de Silmani para render Montero corresponderão a uma escolha sua.

A incógnita Cardozo

Jorge Jesus, por seu turno, poderá ter de alterar, novamente, a sua formação inicial. Fora as eventuais alterações tácticas, como tem sido apanágio do treinador nos últimos encontros, falta ainda saber se Cardozo poderá entrar na frente do ataque, devido à lesão sofrida no tornozelo esquerdo, frente ao Olympiakos. O avançado foi convocado, mas ainda não é certo que esteja apto para assumir a partida.

Na eventual ausência de Tacuara, poderá abrir-se o ataque para Lima, que procura uma oportunidade de voltar às boas exibições. O brasileiro não está a ter o melhor início de época, contando apenas com dois golos na sua estatística individual. No último jogo para o campeonato, em Coimbra, Lima jogou de forma apagada e na partida da Liga dos Campões, em Atenas, iniciou no banco.

Troca de galhardetes

Se, em alguns casos, um jogo de tensão típica entre rivais pode despoletar palavras fortes ou ameaças entre os seus comandantes, o jogo deste sábado é pautado pela cordialidade demostrada por Jorge Jesus e Leonardo Jardim, nas respectivas conferências de imprensa.

Do lado da equipa da casa, o treinador encarnado destacou a prestação do Sporting no campeonato, como sinal da melhor fase dos vizinhos de Alvalade. “Acho que o Sporting está a fazer um campeonato de acordo com o prestígio e o historial que tem. O ano passado fez um campeonato fora do normal, este ano está a mostrar que está muito mais forte”, comentou Jesus.

Também Leonardo Jardim decidiu manter um tom pacífico, nos momentos que antecedem o confronto, elogiando a última prestação do Benfica. «Teve uma evolução, principalmente na qualidade do seu jogo. Não conseguiu vencer na Grécia, mas tem vindo a evoluir. É normal que não esteja satisfeito por não ter ganho, mas o jogo que fez em Atenas foi dos melhores que vi».

Com os dois plantéis praticamente disponíveis, e num ambiente amistoso, Benfica e Sporting estão prontos a enfrentar-se, pela passagem à próxima eliminatória da Taça de Portugal. O derby lisboeta, que será arbitrado por Duarte Gomes, está marcado para as 19:45. E que comece o espectáculo.

Onze provável do Benfica

Onze provável do Sporting