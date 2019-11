Resultado Benfica 4-3 Sporting CP na Liga 2013

22:29. Gaitán esteve bem, Markovic esforçou-se por fazer a diferença, Matic e Enzo fizeram um jogo razoável, assim como Sílvio. André Almeida foi intermitente, e a dupla de centrais reparte todas as culpas dos golos com a descoordenação de todo o movimento defensivo. No Sporting, de realçar a alma de Capel, que finalizou bem a única ocasião de que dispôs; Slimani também mostrou, de novo, as suas qualidades aéreas. Luisão voltou a ser talismã para o Benfica, marcando um golo decisivo: o Sporting não tem boas recordações de golos tardios do capitão encarnado...

22:23. Num jogo electrizante, pleno de emoção e de golos bonitos, foi o Benfica a vencer e a prosseguir na competição. Ambas as equipas produziram um espectáculo bem dividido, de resultado incerto até ao último minuto, que certamente deixou os adeptos mais ferrenhos sem fôlego. Cardozo foi o rei do jogo, marcando três golos de belo efeito e coroando uma exibição individual plena de eficácia. O Benfica esteve a vencer por 3-1 mas deixou que a raça do Sporting viesse ao de cima: o empate foi a demonstração da garra desta equipa de Leonardo Jardim, que apesar de não ter conseguido dominar o jogo, foi capaz de aproveitar as fraquezas óbvias do Benfica, capitalizando-as em golos. Depois de Capel, foram Maurício e Slimani a marcar, ambos de cabeça, com os encarnados a verem jogar.

22:18. Confusão no meio do relvado, depois do apito final. Os ânimos estão exaltados, vislumbra-se um amontoado de jogadores, Jesus parece estar também no meio da confusão. Duarte Gomes ergue cartões no meio da multidão formada: parece ter sido Wilson Eduardo a receber ordem de expulsão. Jesus está num diferendo com Maurício, os ânimos continuam exaltados.

BENFICA 4-3 SPORTING

120'. APITO FINAL

119'. Perda infantil de bola de André Almeida, corta Adrien e lança o ataque perigoso! Montero pega na bola e remata!! Artur, com classe, a defender!!

119'. Remate rasteiro de Lima, Patrício recolhe facilmente.

118'. Lima conduz a bola num contra-ataque, passe para a profundidade de Cardozo...mas surge o corte da defesa leonina.

115'. Lima marca o livre, mas a bola nem passa da barreira.

114'. Rojo sai do jogo, deixando o Sporting com menos um na recta final.

114'. Com o jogo partido, Cavaleiro corre para a área sem oposição, tem Cardozo na sua esquerda...mas é derrubado!! Amarelo para Rojo...é expulsão!!

113'. Falta de André Gomes, que inteligentemente cortou o contra-ataque de Adrien: deveria ter visto amarelo.

111'. A bola vai ao poste!! Que tremendo falhanço de Gomes, parecia um golo cantado!!

111'. Na recarga, o jovem coloca a bola redondinha para André Gomes, é só colocar nas redes...

111'. Benfica responde!! Jogada fenomenal de Lima, fura pelo flanco e isola Cavaleiro, que permite a boa defesa de Patrício!! Grande mancha!!

109'. Cartão amarelo para Slimani.

109'. Cabeceamento...mas a bola passa ao lado!! Cheirou de novo a empate na Luz!! O Sporting carrega e o Benfica treme!!

109'. Insistência do Sporting dentro da área do Benfica, cruzamento mortal para a entrada da pequena área...Slimani salta e vai marcar...

108'. Pede-se efusivamente penalty!! Os jogadores do Sporting protestam com o árbitro, pedindo castigo máximo por suposta mão na bola de Almeida, o árbitro manda seguir.

107'. Canto para o Sporting: os «leões» têm de aproveitar a péssima coordenação benfiquista nas bolas paradas.

106'. Sai o Benfica a jogar!

105+1'. FIM DA PRIMEIRA PARTE DO PROLONGAMENTO

103'. Canto para Gaitán, Luisão sobe desmarcado, cabeceia mas a bola vai ter com o atento Patrício.

102'. Patrício opõe-se bem e sacode!!

102'. Brecha no meio para Cavaleiro, sai remate...

102'. Falta de Adrien sobre o virtuoso Gaitán, que tem estado em bom plano.

Explosão de alegria na Luz: Luisão acaba de marcar o 4-3. Tem a palavra o Sporting (Foto: Bruno Falcão Cardoso | VAVEL.com)

BENFICA 4-3 SPORTING, marca Luisão, minuto 97

97'. GOOOOOLOOOOO DO BENFICA!!! Luisão marca, o capitão marca num lance caricato!!! Patrício tinha tudo, mas mesmo tudo para segurar a bola, mas foi Luisão a esticar-se, no chão, e a empurrar a bola para as redes!!! Que frango inimaginável de Rui Patrício!!!

97'. Patrício vai pegar na bola morta que se encaminha para as suas mãos...mas...incompreensivelmente...Luisão estica-se...

97'. Lance confuso na área, Luisão emparedado entre dois defesas do Sporting...cai na área, pede-se penalty...o árbitro manda seguir...

96'. SUBSTITUIÇÃO NA FORMAÇÃO DO BENFICA: Entra Lima para o lugar de Enzo Pérez.

95'. Boa oportunidade para William Carvalho, mata no peito e remata...Artur encaixa com facilidade.

94'. Maurício, qual comboio, corta a bola e abalroa André Almeida. O jovem fica estatelado no relvado, com dores.

93'. Lançamento para Sílvio, mau passe leonino.

92'. Corte esbaforido de Rojo no centro da área.

91'. Bom corte de Matic, a dobrar o seu colega. Lançamento para o Sporting.

91'. Roda novamente a bola, começa o Sporting!

PROLONGAMENTO

90+5'. Duarte Gomes dá o tempo regulamentar por terminado. Com este 3-3, o Benfica e o Sporting terão o prolongamento pela frente!

90+4'. Cartão amarelo dado ao argentino Garay, por ter parado uma boa iniciativa de Mané.

Slimani vigiado de perto por Luisão: o argelino acabou de marcar e tem agora a atenção do capitão encarnado (Foto: Bruno Falcão Cardoso | VAVEL.com)

BENFICA 3-3 SPORTING empatou Slimani, minuto 90+1

90+1'. GOOOOOLOOOOOO DO SPORTING!!! Drama na Luz, golo do empate a acontecer para lá do minuto 90, que cabeçada de Slimani!!! Artur bem tentou, mas a bola entrou mesmo!!! Empate dramático, excelente partida da Taça!!!

90+1'. Livre batido a preceito, a bola sobrevoa a área...mas aparece Slimani...

90'. SUBSTITUIÇÃO NA FORMAÇÃO DO BENFICA: Entra André Gomes para sair Markovic, exausto.

90'. Falta desnecessária do Benfica, que permite ao Sporting beneficiar de um livre que poderá levar perigo para Artur.

88'. Canto marcado por Jefferson, corta a defesa do Benfica. Markovic fica estendido no relvado, provavelmente com dores.

85'. Slimani na cara de Artur, remata, mas a bola beija o poste!! Que ocasião de golo flagrante, esteve à vista o empate na Luz!!

83'. A bola sobrevoa a área e vai caprichosamente bater na barra, para depois sair!! Grande oportunidade encarnada!!

83'. Livre a beneficiar o Benfica...passe de Gaitán para o aparecimento de Markovic...penteia bem a bola...

82'. Cartão amarelo mostrado a Carrillo por este ter travado Gaitán.

81'. SUBSTITUIÇÃO NA FORMAÇÃO DO SPORTING: Entra Carlos Mané para a saída de Capel.

80'. Maurício carrega sobre Cardozo, Duarte Gomes vai mostrar amarelo ao defesa.

79'. Falta de Enzo que, propositadamente, parou Capel na sua corrida.

76'. Sílvio remata na ressaca, mas a bola sai frouxa e inofensiva.

73'. Cartão amarelo para Artur por demorar na marcação do pontapé de baliza.

71'. A entrada de Slimani faz o Sporting alterar-se para um 4-4-2 clássico. No Benfica, a saída de Amorim leva o Benfica a jogar com o triângulo invertido, com Enzo e Matic atrás de Gaitán.

70'. SUBSTITUIÇÃO NA FORMAÇÃO DO BENFICA: Entra Ivan Cavaleiro para a saída do lesionado Rúben Amorim.

69'. SUBSTITUIÇÃO NA FORMAÇÃO DO SPORTING: Entra o argelino Slimani para sair André Martins.

69'. Falta de André Almeida sobre Carrillo, pertíssimo da linha final: o luso não protegeu bem a bola e teve de fazer falta. Cartão amarelo.

66'. Lance ríspido entre Amorim e Adrien: o médio verde ia tentar o remate mas o jogador encarnado esticou-se e lançou-se num destemido corte, que impediu o remate de se consumar. Ambos os jogadores ficarão lesionados mas Amorim parece estar com extremas dificuldades.

65'. Montero recebe e roda: remate que Artur defende sem problemas.

BENFICA 3-2 SPORTING, marcou Maurício aos 63 minutos

62'. GOOOOOOLOOOOOO DO SPORTING!!! Maurício nas alturas a mostrar que o Benfica continua a defender pessimamente mal as bolas paradas!!! Cabeçada do central leonino a reduzir a parada, temos jogo!!!

62'. Canto para o Sporting, Maurício sobe e chama o lance até si...

61'. Grande chapada de Artur na bola!! Que remate do português, e que defesa do brasileiro!!

61'. Sporting a rondar o golo!! Adrien roda de modo eficiente e fica de fronte para a baliza, remata potente...

60'. SUBSTITUIÇÃO NA FORMAÇÃO DO SPORTING: Entra Carrillo para sair Wilson Eduardo.

59'. Livre a favor do Benfica, cobrado para a zona do segundo poste, Matic cabeceia mas a bola vai lenta até às mãos de Patrício.

59'. Rojo derruba Markovic, sai cartão amarelo Rojo.

58'. Cartão amarelo para Sílvio, por falta dura ainda a meio do meio-campo.

56'. Cartão amarelo para Markovic por ter retardado a reposição de bola do adversário.

55'. Benfica impede a saída de bola do Sporting, falta de Amorim.

54'. Perto da linha lateral, Montero faz falta sobre o argentino Enzo, que tem estado muito esforçado em campo.

52'. Desmarcação de Sílvio, que corre para tentar chegar antes que Patrício, mas o guardião leonino alivia oportunamente!

51'. Corte de Luisão na antecipação, muito bem o central capitão.

49'. Markovic faz falta sobre André Martins.

48'. Canto batido por Enzo, sem perigo.

46'. Recomeça a partida, sai o Sporting!

20:44. O Benfica comandou por completo as operações nesta primeira parte, com Sílvio em bom plano, e o meio-campo a desempenhar a sua função de modo competente, não permitindo grandes veleidades ao Sporting. Cardozo tem estado totalmente endiabrado, marcando um belíssimo hat-trick que vai afundando sem apelo nem agravo os «leões» de Jardim, que marcaram por Capel numa óptima execução de primeira. Mas o Benfica, mandão e incisivo, marcou logo o segundo e depois o terceiro aos 45, dando uma excelente margem para a segunda parte.

45+2'. Duarte Gomes apita para o intervalo.

Cardozo avança para a área: o paraguaio acabou de completar o seu hat-trick (Foto: Bruno Falcão Cardoso | VAVEL.com)

BENFICA 3-1 SPORTING, hat-trick de Cardozo aos 45 minutos

45'. GOOOOOLOOOOO DO BENFICA!!! Um remate, não, um foguete de Cardozo, a bola só pára nas redes de Rui Patrício!!! Que golaço, é um hat-trick de Cardozo!!! Está imparável!!!

45'. Cardozo, que mais, surge dentro da área, desacompanhado...puxa a culatra e arma o remate...

45'. Gaitán conduz a bola pelo miolo, furando através do espaço deixado pelos jogadores do Sporting...situação de 3 para 3...sai o passe para a faixa esquerda, Amorim recebe e centra rasteiro...

44'. Recuperação de bola no meio-campo, situação apertada para a defensiva do Sporting que se encontra em total desnivelamento...

42'. O Benfica responde sem dar chance ao rival de sequer saborear o travo do golo, Cardozo faz o segundo golo encarnado e cala os aficionados verdes, que rejubilavam nas bancadas!

BENFICA 2-1 SPORTING bisou Cardozo aos 37 minutos

42'. GOOOOOOLOOOOOO DO BENFICA!!! Cardozo a bisar, não tem que enganar, golo de cabeça com a bola a entrar no cantinho onde a coruja dorme!!! Grande jogada colectiva deste Benfica!!!

42'. Gaitán corre em esforço e consegue levantar a bola para o segundo poste, Cardozo surge pronto para cabecear...

41'. Enzo leva a bola consigo, insiste na jogada individual e solta no momento certo, para a entrada de Gaitán no lado esquerdo da área leonina...excelente iniciativa, com a defesa leonina a ver jogar...

40'. O Benfica terá de responder ao belíssimo golo do Sporting, que agora pode encontrar forças para se galvanizar!

BENFICA 1-1 SPORTING, empatou Capel ao minuto 37

37'. GOOOOOOLOOOOOO DO SPORTING!!! Jogada duvidosa, mas eficazmente finalizada por Capel!!! Belo remate de primeira do espanhol a concretizar da melhor forma a jogada de Montero e de Wilson Eduardo!!! Artur pouco poderia fazer!!!

37'. Os jogadores, em sintonia com o estádio, protesta veementemente!! A jogada continua, parte o centro da direita para a entrada de Capel ao segundo poste...

37'. Montero combina com um colega mas parece partir de posição irregular...

35'. Pormenor delicioso de Gaitán, levantando a bola com ambos os pés a partir do chão: depois disso, Carvalho entra com o pé em riste e faz falta.

34'. André Martins parece ter sido perturbado aquando da marcação do canto, queixando-se da agressividade vinda das bancadas.

33'. Mão na bola, Rojo fez falta a meio campo.

32'. Sílvio outra vez a mostrar bons dotes no posicionamento: bom corte, impedindo a mudança de flanco de Jefferson.

29'. Fuga de Capel pelo centro do campo, Amorim rasteira o espanhol: cartão amarelo mostrado por Duarte Gomes.

28'. Canto vindo da esquerda, Patrício sai-se a divide a bola com o gigante Luisão! A bola sobra para fora da área!

28'. Markovic ganha canto no duelo com o possante Maurício.

27'. Bola bombeada para a área por Sílvio, a buscar uma cabeça ao segundo poste, mas Rui Patrício ergue-se e segura com calma.

26'. Falta de Maurício sobre Cardozo, impedindo que o paraguaio dominasse a bola.

25'. Belo corte de Sílvio, a demonstrar concentração e abnegação: os laterais do Benfica têm-se mostrado sólidos.

24'. Sporting com dificuldades para encontrar espaços jogáveis entre as linhas do Benfica, que se mantém coeso a tapar os caminhos da sua baliza.

24'. Corte de Wilson Eduardo, impedindo que Sílvio progredisse pelo flanco esquerdo do Benfica.

22'. Falta de Amorim sobre Adrien, dura, com os adeptos leoninos a pedirem cartão amarelo.

21'. Recuperação de bola de Markovic, Cardozo precipita-se e remate de muito longe e desperdiça uma boa ocasião de contra-ataque.

20'. Remate cruzado de Wilson Eduardo, à entrada da área, descaído para a direita, mas a bola sai ao lado do alvo.

19'. Rojo arrisca uma finta perigosa com a pressão de Markovic, mas o argentino sai-se bem e ilude o sérvio: Jardim respira de alívio.

18'. Falta de Enzo sobre André Martins, num duelo a meio-campo.

17'. Gaitán faz um bom corte, compensando o flanco esquerdo e ajudando Sílvio.

16'. Canto para ser marcado por Gaitán, bola tensa...Patrício tenta socar mas atrapalha-se com um colega de equipa. A bola sai pela linha lateral.

15'. Cardozo com a pontaria afinada!! Remata para a excelente defesa de Patrício depois de um amortecimento no peito feito por Enzo!! Lance bonito do Benfica!!

BENFICA 1-0 SPORTING marcou Cardozo, minuto 12

12'. GOOOOOOLOOOOO DO BENFICA!!! Remate rasteiro de Cardozo, a bola passa por debaixo da barreira e surpreende um Patrício inerte!!! Golo do Tacuara, sempre perigoso, sempre ele, Oscar Cardozo!!!

12'. Cardozo já pegou na bola...vai avançar com atitude...

10'. Grande jogada do Benfica!! Passe de Enzo para o centro do terreno, Matic esticou-se e passou para Almeida, que numa correria excelente aproximou-se da área, sendo derrubado por Rojo! Livre perigoso para o Tacuara marcar.

9'. Capel tentava fugir pelo flanco esquerdo do Sporting, mas André Almeida fez o espanhol cair, é falta.





Remate de Jefferson, a bola ressalta na barreira do Benfica (Foto: Bruno Falcão Cardoso | VAVEL.com)

9'. Jefferson remata a bola, mas a barreira do Benfica cumpre a sua função.

8'. Montero fugia pelo centro, tentando combinar com Wilson, mas Amorim estica a perna e derruba o avançado: livre para o Sporting!

6'. Falta de Adrien sobre Amorim.

6'. Passe cruzado de Wilson Eduardo, mas Artur sobe e mata a jogada, agarrando a bola.

5'. Bom passe alto de Píris, entrada de Montero, policiado por Luisão: o colombiano tenta o cruzamento mas a bola sai, pontapé de baliza para Artur.

4'. Gaitán cai no fora-de-jogo.

4'. Cardozo prepara-se para bater...a bola bate na barreira leonina, passou o perigo.

3'. Falta de William Carvalho, entrada rija sobre Enzo, livre para o Benfica.

1'. Grande corte na dobra, de Garay, parando o ataque do Sporting pela direita.

0'. Roda a bola na Luz, joga-se a Taça de Portugal, «derby» Benfica x Sporting!! Sai o Benfica.

APITO INICIAL

19:26. A surpresa no onze do Sporting é a inclusão de Píris e a ausência de Cédric. No Benfica, confirma-se a manutenção do esquema que proporcionou bom futebol ao Benfica em Atenas: Amorim retém a titularidade e a frente de ataque também se mantém intacta.

Aquecimento dos jogadores do Benfica (Foto: Bruno Falcão Cardoso | VAVEL.com)

19:20. FORMAÇÃO INICIAL DO SPORTING: Rui Patrício, Maurício, Rojo, Jefferson, Ivan Píris, William Carvalho, Adrien, Capel, André Martins, Wilson Eduardo, Montero

19:19. FORMAÇÃO INICIAL DO BENFICA: Artur, Garay, Luisão, André Almeida, Sílvio, Matic, Rúben Amorim, Enzo, Markovic, Gaitán, Cardozo

19:03. Quem deverá alinhar na baliza do vice-campeão: Artur ou Oblak? As dúvidas permanecem até perto da hora do jogo, mas o aquecimento de ambos os guarda-redes parece indiciar que a escolha recairá no brasileiro. Apesar de tudo, o esloveno foi opção titular contra o Cinfães, no último jogo do Benfica para esta Taça.

O Estádio da Luz enche à medida que os minutos passam: faltam 45 minutos para o «derby» começar (Foto: Bruno Falcão Cardoso | VAVEL.com)

18:59. De denotar que, no âmbito das competições internas, a equipa do Benfica não fica em branco no seu estádio desde a derrota frente ao Vitória de Guimarães, em jogo a contar para a mesma Taça de Portugal, na época de 2009-2010. O resultado foi de 0-1, «score» que eliminou o Benfica de Jesus da competição.

18:48. Na caixa de segurança que transitou sob cordão policial até à Luz, contavam-se 3000 adeptos do Sporting, que neste momento já tomaram o seu lugar nas bancadas reservadas para o efeito. No total, são esperados cerca de 6000 adeptos leoninos no Estádio das «águias». Não se registaram, até agora, quaisquer momentos de tensão exacerbada.

18:36. No Sporting não se adivinham alterações estruturais, mas sim mudanças nos nomes do onze inicial: Wilson Eduardo deverá voltar à titularidade, enquanto que Diego Capel deverá manter o estatuto de titular, devido à profícua exibição feita contra o Marítimo (3-2). O sistema táctico será o 4-3-3 habitual, com André Martins, Adrien e William Carvalho no miolo. No centro da defesa Maurício deverá regressar à titularidade.

17:14. A grande dúvida em termos tácticos reside na formação apresentada por Jorge Jesus: será que o técnico vai colocar o Benfica a jogar no tradicional 4-2-4 ofensivo, ou voltará a articular o 4-3-3 apresentado contra o Olympiakos? Se a alteração for avante, Rúben Amorim deverá entrar no onze inicial ao lado de Enzo. Cardozo (ou Lima) deverá jogar sozinho na área, com o apoio dos extremos Gaitán e Markovic.

17:11. Na lista de jogadores indisponíveis, o Benfica leva desvantagem para o jogo: Maxi estará ausente devido a compromissos internacionais, Siqueira está lesionado, assim como Fejsa e Rodrigo, já para não mencionar o argentino Salvio, a contas com uma lesão grave. Espera-se assim que André Almeida tome conta da lateral direita e que Sílvio se posicione na esquerda. No Sporting não existem impedimentos.

17:04. Dois 8 jogos disputados em campo neutro, a tendência de vitória escolhe claramente o lado do Benfica: 6 vitórias para os encarnados e apenas 2 para o Sporting, sem nenhuma igualdade a registar. O último empate para a Taça verificou-se em 2004-2005, sendo o duelo decidido nas penalidades. Antes, Geovanni marcou primeiro, Hugo Viana empatou para os leões, Liédson deu a vantagem ao Sporting mas o Benfica restabeleceu a igualdade através de Geovanni, que bisou. No prolongamento, Paíto fez o 2-3 mas Simão, com um golaço, levou o jogo para as penalidades, vencidas pelo Benfica.

17:01. Quanto ao histórico de confrontos entre os rivais de Lisboa, equilíbrio é a palavra que melhor traduz o balanço entre vitórias verdes e vitórias encarnadas: em 33 partidas no âmbito da Taça de Portugal, o Benfica arrebatou 14 vitórias contra 17 triunfos do Sporting, tendo acontecido somente 2 empates; o Estádio da Luz recebeu onze vezes a Taça de Portugal tendo como equipa forasteira o Sporting: os encarnados venceram 6 dessas partidas, perderam 3 e empataram por duas ocasiões. O último empate consumou-se num jogo electrizante (3-3) que apenas foi resolvido nas grandes penalidades, acabando o Benfica por ganhar o tira-teimas. Já em Alvalade a história é diferente: dos 14 jogos ocorridos no Estádio do Sporting, registaram-se 12 vitórias leoninas e apenas 2 das «águias», sem empates.

16:55. Quanto à última vitória do Benfica na Taça, essa reporta ao já distante ano de 2004, quando a equipa encarnada era comandada pelo espanhol José António Camacho: o Benfica venceu o Nacional (2-1) e o Belenenses (3-1) a caminho da final, contra o rival do Norte, o FC Porto - as «águias» venceram por 2-1 com golos de Fyssas e de Simão Sabrosa (este já ocorrido no prolongamento) contra um golo solitário de Derlei. Camacho levou a melhor a José Mourinho com a reviravolta operada no Jamor.

16:48. A última vez que o Sporting ergueu a Taça de Portugal foi na época de 2007-2008, quando aos comandos da equipa verde estava o actual seleccionador nacional, Paulo Bento. A equipa leonina eliminou o Louletano, o Lagoa, Marítimo e o Estrela da Amadora, antes de se confrontar com o Benfica em Alvalade, para o marcante 5-3 que ditou o afastamento dos pupilos de Fernando Chalana, na altura treinador interino do Benfica depois da demissão de José António Camacho. Para o Sporting marcaram Djaló, Derlei, Vukcevic e Liédson, enquanto que para as «águias» facturaram Rui Costa, Nuno Gomes e Cristian Rodríguez. Na final, o Sporting bateu o FC Porto com dois golos de Rodrigo Tiuí em tempo de prolongamento.

16:21. Frente a frente estarão os intemporais e incontornáveis Benfica e Sporting, rivais eternos de Lisboa, para disputar uma partida apaixonante que ditará a eliminação irremediável de uma das formações: nesta quarta eliminatória, ou Benfica ou Sporting ficarão pelo caminho e o objectivo de vencer a Taça de Portugal deixará, para um deles, de ser um sonho possível. O Sporting vê a Taça como uma meta exequível e importante para as suas aspirações, já que na Liga Zon Sagres os «leões» são considerados «outsiders», perdendo claramente no favoritismo para FC Porto e Benfica. Os encarnados perseguem também o troféu, que lhe tem fugido sem dó nem piedade desde a época de 2003-2004: Jorge Jesus já esteve numa final (em Maio deste ano) mas foi batido pelo Vitória de Guimarães por 2-1 no Jamor.

15:49. Sejam bem-vindos à festa da Taça de Portugal, estamos na quarta eliminatória da competição com um «derby» histórico e empolgante: Benfica x Sporting, que poderá acompanhar aqui na VAVEL.com! No Estádio da Luz, palco da partida, espera-se uma grande casa, com números a ultrapassarem os 50.000 espectadores, e a equipa da VAVEL.com estará presente para lhe dar todo o relato, incidências e reportagem sobre este grande duelo de Lisboa.