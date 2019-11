Taça para fazer sorrir o Dragão

FC Porto e Vitória Sport Clube vão medir forças no Estádio D. Afonso Henriques: um deles ficará pelo caminho, o outro juntar-se-á ao Benfica no lote de favoritos a vencer a edição 2013-2014 da Taça de Portugal, que já viu o Sporting ser eliminado, ontem, pelo rival lisboeta, num jogo de loucos. Depois de maus resultados, tanto portistas como vimaranenses vão querer refazer a sua imagem à luz de um triunfo na festa da Taça, adivinhando-se hoje, portanto, um duelo (19:30h) renhido e disputado com abertura por parte das duas equipas: uma delas terá de, forçosamente, sair vencedora. Este é o terceiro embate entre as duas equipas na presente temporada: o primeiro foi para a Supertaça (vitória do FC Porto por 3-0) e o segundo a contar para a Liga Zon Sagres, nova vitória portista, por 1-0.

FC Porto à procura de sorrir na Taça

Depois do empate contra o Belenenses, no Restelo, e depois da repetição dessa façanha, desta feita em solo russo (Zenit 1-1 FC Porto) o FC Porto procura hoje uma razão para voltar a sorrir. Se no campeonato o «dragão» perdeu pontos para os perseguidores com a igualdade em Belém, e se na Liga dos Campeões hipotecou boa parte das hipóteses de passar à fase seguinte, será na Taça de Portugal que Paulo Fonseca e os seus jogadores terão a oportunidade de voltar às vitórias, rumo a um objectivo importante: a conquista da Taça, detida actualmente pelo Vitória de Guimarães. As novidades apresentadas serão a inclusão de Herrera no onze e a alta probabilidade de Fabiano ser o dono da baliza, em vez de Helton.

Vitória de Guimarães defende a sua dama

O Vitória, comandado por Rui Vitória, vai defender a sua honra na competição: a posse do troféu, vencido frente ao Benfica em Maio, obriga os vimaranenses a suarem a camisola para derrotarem o campeão nacional em título, e o facto de poderem disputar a partida em casa representa um factor positivo para a formação da «cidade berço». Depois de terem sido derrotados no D. Afonso Henriques, na passada Quinta-feira, em jogo a contar para a Liga Europa (0-1 frente ao Bétis) os discípulos de Rui Vitória vão querer contrariar o azar passado (golo sofrido aos 90+4 minutos) buscando a sorte na Taça que tanta alegria já proporcionou aos homens de Guimarães.

Onze provavél do Vitória Sport Clube: